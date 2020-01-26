12,5 milyon emeklinin zamlı maaşları hesaplara yatırılıyor. Emekliler enflasyon zammının yanında ek ödemelerinde de artış gördüler. İşte emeklinin ek ödeme hesabı...

Ocak ayı ile birlikte oluşan 6 aylık enflasyon olan yüzde 6.5 oranında zam alan emeklilerin yeni maaşları şu günlerde hesaplarına yatırılıyor.

SSK'lı emekliler ayın 17'sinden itibaren bu güne kadar zamlı maaşlarını aldılar.

Dünden itibaren de Bağ-Kur emeklilerinin yeni maaşları yatırılırken memur emeklilerinin zam farkları da hesaplara geçti. Böylece tüm emekliler Ocak ayı itibariyle zamlı maaşlarına kavuşmuş oluyor.

SSK ve Bağ-Kur emeklileri 6 aylık enflasyon olan yüzde 6.5 oranında zam alırken memur emeklileri ve memurlar da yüzde 4 toplu sözleşme zamlarına ilaveten yüzde 1.5 oranında enflasyon farkını maaşlarında gördüler.

Emekliler ve memurlar için yılın ikinci zammı Temmuz ayı itibariyle yapılacak. Bu zammın oranını da Temmuz ayına kadar gerçekleşecek 6 aylık enflasyon belirleyecek.



MAAŞA İLAVE EDİLİYOR

12,5 emekliye verilen bu zamların yanında ödenen ek ödemelerde de artış meydana geldi. Emeklilere maaşlarının miktarına göre yüzde 5 ve yüzde 4 oranında ek ödeme yatırılıyor. Maaşı düşük olan emekliler yüzde 5 ek ödeme alırken yüksek olanlar yüzde 4 alıyor. Buna göre maaşı 1.369 lira 96 kuruşun altında olan emeklilere yüzde 5 oranında ek ödeme verilirken bu rakamın üstünde maaşı olan emeklilere de yüzde 4 ek ödeme yatırılıyor.

Ek ödemeler maaşla birlikte veriliyor. Ek ödeme net maaşın üzerinden hesaplandığı için de maaşa gelen zamla birlikte ek ödemelerde de artış meydana geliyor.



NASIL HESAPLANIYOR?

Ek ödeme emeklinin net maaşından hesaplanıyor. Ek ödeme rakamı bankaya yatırılan miktarın içinde yer alıyor.

Örneğin net maaşı 3000 lira olan bir emeklinin ek ödemesi yüzde 4 üzerinden 120 lira olarak belirleniyor. Bu emekli için bankaya 3.120 lira ek ödemeli maaş yatırılıyor. Bu emeklinin maaşı Ocak zammıyla birlikte 3.195 liraya çıktı. ( 3.000 X % 6.5) Ek ödeme ise bu rakam üzerinden hesaplandığından 127 lira 80 kuruşa yükseldi.

Dolayısıyla bu emeklimizin banka hesabına 3 bin 322 lira 80 kuruş ek ödemeli zamlı maaş yatırılıyor.

Ek ödeme miktarını hesaplamak için e-devletten net maaşınıza bakabilir ya da oradaki hesap pusulasından ek ödeme miktarınızı görebilirsiniz.

E-devletteki maaş bilgilerinizde net maaşınızı ayrı ek ödemenizi ayrı kesintilerinizi de ayrı ayrı görmeniz mümkün oluyor.



ALT SINIR YÜKSELDİ

Emeklilerin büyük çoğunluğuna yüzde 4 ek ödeme yatırılıyor.

Maaşı düşük emeklilerin ek ödeme oranları da yüzde 5 oluyor. Ocak'taki artışla bu sınır 1.369 lira 96 kuruşa çıktı.

Böylece daha çok emekli yüzde 5 ek ödemeden yararlanmaya başladı.

Maaş zamları oldukça bu sınır daha da yükseğe çıkacak ve yüzde 5 ek ödeme alan emekli sayısı daha da artacak.



SIRA BAĞKURLULAR'DA

Zamlı maaşın yatırılması ile ilgili takvim işlemeye devam ediyor. 17 Ocak'ta SSK'lılar maaşlarını almaya başladılar ve 24 Ocak'ta sona erdi. Bugün itibariyle de Bağ- Kur emeklilerinin zamlı maaşları yatırılmaya başlanıyor.

Bağkurluların maaş ödemeleri 28'ine kadar devam edecek.

Memur emeklileri ise Perşembe günü itibariyle zam farklarını hesaplarında gördü. Zamlı maaşlar Temmuz'a kadar devam edecek. Temmuz'da yeni bir zam yapılacak.