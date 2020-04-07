Emekliler bu hafta içinde Ramazan Bayramı ikramiyelerini önceden alacak. Bunun yanında promosyon ödemeleri de sürüyor. Bankaların yarışı rakamı yukarı çekti...

Bu hafta milyonlarca emekli için önemli bir ödeme yapılacak. Emekliler Ramazan Bayramı'nda alacakları 1000 liralık ikramiyeyi bu hafta hesaplarında görecekler. İsteyen emekli bu parayı konutunda da alacak. Özellikle 65 yaşından büyük emekliler evden çıkmadan bu paraları kolluk kuvvetleri vasıtasıyla konutlarında alabilecekler. Yine bu günlerde çok sayıda emekli için de promosyon dönemi gelmiş durumda. Bu paraların ödenmesi ve başvurular için de bankalar tedbir aldı. Yine 65 yaşın üstündeki emekliler için evde ödeme imkanı bulunuyor. Zaten promosyon başvuruları için de bankaya gitmeye gerek bulunmuyor. Bankalar otomatik olarak emeklilerin promosyonlarını hesaplayıp yatıracaklar. 3 yıllık taahhüdü dolan emeklilerin hesabına, mevcut bankasından, yeni taahhüt beklenmeksizin promosyonu otomatik olarak yatırılıyor.

BANKAYI DEĞİŞTİREBİLİRSİNİZ

Bu arada promosyon alacağı bankayı değiştirmek isteyen emekliler de yine e-devlet üzerinden ya da bankalarını arayarak bu değişikliği yapabilirler. Yine maaşınızı almak istediğiniz bankanın internet şubelerinden de kolayca işlemleri yapabilirsiniz. Promosyon taahhüdü de iletişim merkezleri aranarak ya da mesajla verilebiliyor. Değişiklik yapmak istiyorsanız bunu ertelemeyin. Çünkü bankalar arasındaki promosyon arışı devam ediyor. Size hangi banka daha uygunsa ya da daha yüksek promosyon veriyorsa onu seçebilirsiniz. Emeklilerin promosyon kampanyalarıyla alabilecekleri tutar 2 bin 550 liraya kadar çıkabiliyor. Maaşa göre 750 liraya kadar promosyon ödeyen PTT, isteğe göre bu parayı eve de teslim ediyor.