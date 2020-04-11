Ticari takside çalışanlar isterlerse kendileri primlerini 30 güne tamamlayarak ödeyebiliyorlar. Ancak emekli çalışanlar için durum farklı, dikkat!

Amcam, kendisine ait olan ticari takside çalışıyor. Ancak cumartesi ve pazar günleri dinlenmek istediği için hafta sonları onun taksisinde ben çalışıyorum. Bir matbaada çalışıp geçen yıl emekli oldum. Ancak, ticari taksilerde çalışanlar için ayrı bir sigorta yapıldığını duyuyorum, öyleyse ben de sigortalı olabilir miyim? (İsmi saklı) 5510 sayılı Kanun'a, 6111 sayılı Kanun'la 'ek 6'ncı madde' eklenmiş ve 01/03/2011 tarihinden itibaren ticari taksi, dolmuş ve benzeri nitelikteki şehir içi toplu taşıma araçlarında çalışanlar ile Kültür ve Turizm Bakanlığı'nca belirlenecek alanlarda kısmi süreli iş sözleşmesiyle bir veya birden fazla kişi tarafından çalıştırılanlardan ay içerisinde çalışma saati süresine göre hesaplanan çalışma gün sayısı 10 günden az olanların kendileri tarafından aylık 30 gün hizmet üzerinden karşılığı prim ödemelerine imkan sağlanmıştır. Ek 6'ncı madde kapsamında sigortalı olabilmek için;

● Kanunun 4'üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında tam süreli çalışmamak ve uzun vadeli sigorta kollarına tabi olmamak,

● Kanunun 4'üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) ve (c) bentlerine tabi sigortalı olmamak,

● İsteğe bağlı sigortalı olmamak,

● 506 sayılı Kanun'un geçici 20'nci maddesi kapsamında sigortalı olmamak,

● Kendi sigortalılıklarından dolayı gelir veya aylık almamak gerekir. Kendi çalışmalarınızdan dolayı SGK'dan emekli aylığı aldığınız için ek 6'ncı madde ile getirilen sigortalılıktan yararlanmanız mümkün değildir..



Giydirilmiş brüt ücret

Çalıştığım şirket işime son verdi ve sanıyorum tazminat hesaplamamı primli rakam üzerinden yapmadılar. Yanlış ise dava açabilir miyim? Oktay TEPE Kıdem tazminatı hesaplanırken çalışılan yıl ile (ay ve günler de hesaba katılır) brüt maaş çarpılıyor ve çıkan rakamdan sadece damga vergisi kesiliyor. Yani 10 yıllık çalışan birisinin brüt maaşı 4 bin lira ise ödenecek tazminat 40 bin lira oluyor. Ancak brüt maaş hesaplanırken düzenli olarak ödenen paralar da brüt maaşa ekleniyor. Buna giydirilmiş brüt maaş deniliyor. Ancak primler düzenli ise eklenir. Yani bir ay çok çalıştığınız için prim alıp sonra almıyorsanız bu eklenmiyor. Eğer yanlışlık varsa arabulucuya gidebilirsiniz.



EN AZ 4500 GÜN GEREKİYOR

Annemin ilk sigortası 04.04.2014 tarihinde başladı. Şu an 6 senedir çalışıyor. Emekli olması için ne yapması gerekiyor? Kendisi1961 doğumlu. Habibe AY Anneniz yaşına göre çok geç sigortalı olmuş, bu da onun emekliliğini zorlaştırıyor. İlk sigortalı olduğu tarihe göre 7200 gün yani 20 yıl prim ödemesi ve 58 yaşına gelmesi gerekiyor. Kısmi emeklilik için ise 4500 gün prim 25 yıl ve yine 58 yaş gerekiyor.