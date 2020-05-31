3 Temmuz'da maaşlara zam geliyor 27 Temmuz'da bayram ikramiyesi Yaz tatili için uygun finansman

Milyonlarca emekli için yaz aylarında üç önemli gelişme yaşanacak. Tüm emekliler Haziran ayı enflasyonuyla birlikte yılın ikinci zammını maaşlarında görürken, Kurban Bayramı ikramiyeleri de yatırılacak. Tatil finansmanı da emeklilere sunulacak.

Yaklaşık 13 milyon emekli için bu yaz aylarında yine önemli gelişmeler yaşanacak. 6 aylık enflasyon ile birlikte ikinci zamlarını alacak olan emekliler bunun için Temmuz ayının 3'ünde açıklanacak Haziran enflasyonunu bekliyor. Geçtiğimiz Ocak ayında SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşı yüzde 6.5, memur emeklilerininki yüzde 5.5 artırılırken, Temmuz artışının da ipuçları geliyor. Enflasyon tahminleri, hem SSK ve Bağ-Kur hem de memur emeklilerinin zam oranının aynı olacağını ortaya koyuyor. Temmuz'da SSK ve Bağ-Kur emeklilerine ilk 6 aylık enflasyon oranında zam, memur emeklilerine ise yüzde 4 artış ve Ocak-Haziran enflasyonu yüzde 4'ü aşarsa fark yansıtılacak. Merkez Bankası'nın yaptığı beklenti anketinden de ilk 6 aylık enflasyon için yüzde 4.41 tahmini çıktı. Buna göre, SSK ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 4.41 zam alacak. Memur emeklilerinin zam oranı da yüzde 0.41 enflasyon farkıyla yüzde 4.41'e çıkacak. Bu orana göre en düşük emekli maaşı; memurda 2 bin 778, esnafta bin 862, 2000'den önce emekli olan SSK'lılarda 2 bin 204 liraya yükselecek.



İKRAMİYE TARİHİ BELLİ

Emekliler 2018'de hayata geçen bayram ikramiyesi ile yılda 2 kez biner lira ek kazanca kavuştu. Bu yılın ilk ikramiyesi, Ekonomik İstikrar Kalkanı paketi kapsamında erkene çekilerek Nisan'da verilirken; gözler Kurban Bayramı öncesinde yapılacak ikinci ödemeye çevrildi. Kurban Bayramı 31 Temmuz-3 Ağustos tarihlerine denk geliyor. Bu doğrultuda emekliler, ödeme planında bir değişiklik yapılmazsa 27-30 Temmuz tarihleri arasında bu yılın ikinci bayram ikramiyesini alacak. Emeklilere biner lira, dul ve yetimlere hisseleri oranında ödeme yapılacak.



TATİL FIRSATI GELİYOR

Bu yaz emekliler için bir başka önemli haber de kamu bankalarından ve turizm acentelerinden gelecek. Ekonomi kaynaklarından edinilen bilgiye göre, kamu bankaları tarafından turizmi desteklemek amacıyla yaş gruplarına özel tatil kredileri sağlanacak. Tatil kredisi çalışanlar ve emekliler için ayrı koşullarda olacak. Emeklilere tatil ve seyahat için daha uygun maliyetli finansman verilecek. Bankaların atacağı bu adımlara, turizmcilerin de katılması ve emeklilere sunulan tatil fırsatının büyümesi bekleniyor. Seyahat acenteleri ve tur şirketleri tarafından emeklilere özel indirimli tatil kampanyalarının devreye alınabileceği, ayrıca ulaşımda da avantajlı fiyatların sunulabileceği ifade ediliyor. Detayların önümüzdeki günlerde belli olacağı belirtilirken, bu sayede emekliler hesaplı tatil yapabilecek.