Ülkemizde birçok konuda sosyal yardımlar yapılıyor. Evde bakım parası, 65 yaş aylığı ve engelli maaşı gibi yardımları almak için gelirinize bakılıyor. Bu gelir sınırları yeni yılla değişti, yardımlara ulaşmak kolaylaştı.

Devlet birçok konuda sosyal yardımlar yapıyor. Bunların başında da evde bakım parası, 65 yaş aylığı ve engelli ödemeleri geliyor. Bu sosyal yardımları alabilmek için ise hak sahiplerinin gelirine bakılıyor. Genellikle de eve giren gelirin kişi başına düştüğü rakam burada rol oynuyor. Bu rakamlar asgari ücretin artmasıyla birlikte yükselmiş oldu. Böylece sosyal yardımları alabilmek için gerekli gelir şartı daha kolaylaştı. Engelli olduğu için, yaşı veya hastalığı nedeniyle başkasının bakımına muhtaç olan kişilerin bakımını gerçekleştiren yakınlarına devlet her ay maaş veriyor. Bakım parası alabilmek için öncelikle hasta ya da yaşlı vatandaşın rapor alması gerekiyor. Bu raporun da en az yüzde 50 oranında olması isteniyor. Bununla birlikte doktorların bu rapora 'bakıma muhtaç' ibaresi de eklemesi gerekiyor. Ayrıca bakım maaşı alacak kişinin bakacağı engelli veya yaşlının akrabası da olması gerekiyor. Eğer akrabalık ilişkisi yoksa bu kez yasal varisi olması gerek.

RAKAMLAR YÜKSELDİ

Evde bakım parası alacak kişinin gelirine de bakılıyor. Daha doğrusu haneye giren gelir burada baz alınıyor. Yani haneye giren tüm gelir toplanarak evde yaşayan kişi sayısına bölünüyor. Bu bölüm sonucu kişi başı gelirin, net asgari ücretin (AGİ hariç) üçte ikisinden az olması gerekiyor. Gelir sınırı yeni asgari ücretle arttı. Hane içinde kişi başı gelir bin 705 liranın altındaysa aylık bağlanıyor. Destek, bakıma muhtaç engellilerin bakımını üstlenen akrabası, vasisi gibi üçüncü kişilere ödeniyor.



Gelir hesabı şöyle yapılıyor:

Net asgari ücret 2.825,90 TL

AGİ hariç ücret: 2.825,90- 268,31 = 2.557,59 TL

AGİ hariç ücretin 2/3'ü: 2.557,59/3 X 2 = 1.705,06 TL

Buna göre evde bakım parası alabilmek için ailelerin toplam gelirlerinin şu rakamlardan az olması gerekir:

2 kişi ailede 3.410 TL

3 kişi ailede 5.115 TL

4 kişilik ailede 6.820 TL

5 kişilik ailede 8.525 TL Bu arada eve giren gelir miktarı hesaplanırken ikramiyeler hariç tutuluyor. Yani evde bir emekli varsa onun maaşı hesaba dahil edilirken kurban ve ramazan bayramlarında ödenen 1000'er liralık ikramiye bu hesaba yani gelir miktarına dahil edilmiyor.



65 YAŞ AYLIĞI İÇİN ŞART

Benzer şartlar engelli ve 65 yaş aylığı alanlar için de geçerli. 65 yaş aylığı alabilmek için kişinin kendisinin ve eşinin gelirine bakılarak muhtaçlık belirleniyor. Engelli maaşında da haneye giren gelir burada etkili oluyor. Sosyal yardım aylıklarının yeni gelir sınırları şu şekilde belirlendi:



112 GÜNLÜK PARA VERİLİR

Doğum yapan bir çalışanın alacağı doğum parası nasıl hesaplanmaktadır? Kaç lira olmaktadır? Bunun için ne yapmak lazım? Ayşe ŞAHİN Kadın çalışanların doğumdan önce 8 hafta ve doğumdan sonra 8 hafta olmak üzere 16 hafta yani 112 gün izin hakkı bulunmaktadır. Bu dönem raporlu olarak sayıldığı için annelere 112 günlük iş göremezlik ödeneği verilmektedir. Dolayısıyla siz de 112 günlük iş göremezlik ödeneği ya da doğum parası alırsınız. Bu para hesaplanırken kadın çalışanın son 3 aylık brüt maaşının ortalaması alınıyor. 112 günlük brüt ücretin de üçte ikisi anneye ödeniyor. Bunun için doğum öncesi iş verenin durumu SGK'ya bildirmesi yeterli oluyor. Daha sonra SGK sizin hesabınıza bu parayı yatırıyor.



PART-TİME ÇALIŞANA ÖDENEK

Kısmi süreli çalışan bir işçiyim. İşletmemiz zaman zaman kapanıyor ya da üretim azalıyor. Diğer işçilerle birlikte bizim de kısa çalışma ödeneği alma hakkımız bulunuyor mu? (ismi saklı) Koronavirüs (covid-19) kaynaklı zorlayıcı sebep gerekçesiyle yapılan kısa çalışma başvurularında, kısa çalışmanın başladığı tarih itibarıyla işçinin son 60 gün hizmet akdine tabi olması ve son 3 yılda en az 450 gün süreyle prim ödeme şartlarını taşıması halinde kısa çalışma ödeneğinden yararlanabilir. Dolayısıyla burada kısmi süreli ya da tam zamanlı ayrımı yapılmıyor. Şartları taşıyorsanız siz de alabilirsiniz.