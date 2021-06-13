Emekliler 3 yılda bir bankalardan promosyon alıyor. Yeni emekliler de ilk maaşlarıyla birlikte bu ek gelire kavuşuyor. Bankalar bu konuda hızlı bir yarışa girerken parayı 1.750 liraya çıkaranlar bile var. Ancak dikkatli olmak gerekir

2017 yılının Mart ayı ile birlikte emekliler için önemli bir ek gelir imkanı sağlandı. Kamu bankalarıyla birlikte özel bankalardan maaşını alan emekliler için de promosyon ödemeleri başlatıldı. Sosyal Güvenlik Kurumu özel ve kamu bankalarıyla bir sözleşme imzalayarak emeklilere 3 yılda bir promosyon ödenmesinin yolunu açtı. Böylece emekliler ilk promosyonlarını 2017 yılının Mart ayında aldılar.

YENİYE MAAŞLA BİRLİKTE

O tarihten bu yana her emekli ve yeni emekli olan sigortalılar bankalardan promosyon alıyor. Promosyon protokolüne göre emeklilerin aynı bankadan 3 yıl boyunca maaşını alma sözü vermesi yetiyor. Bu dönemde ilk promosyonu 2017 yılında alan emekliler ikinci promosyonlarını da geçen yıl almışlardı. Daha sonra 2018 yılında alanlar bu yıl 2019 yılında alanlar ise 2022'de ikinci promosyonlarını alacak.

Yeni emekli olan sigortalılar ise ilk maaşlarını çekerken banka ile sözleşme imzalayarak promosyonlarını da alıyorlar. Bu süre içinde promosyon miktarları da artmış oldu. Promosyonun tek şartı 3 yıl maaş söz olurken bankalar kampanyalarla yarışa girdi. Düzenlenen kampanyalarla promosyon miktarı 2 bin lirayı bile bulurken yarış emeklilere yeni fırsatlar doğurdu. Şu anda maaşa göre en düşük promosyon tutarları 500, 625, 750 lira olurken, özel bankaların kampanyalarıyla tutar daha da artıyor. Kimi bankalar hiçbir ek koşul olmadan, kimileri de maaş taşıma ya da ek ürün kullanma koşullarıyla yüksek ödeme yapıyor. 3 banka ödemeyi bin 750 liraya kadar yükseltti.

BANKA SEÇERKEN DIKKAT!

BAZI bankalar, ek ürünler kullanılması ya da bazı şartlara uyulması halinde promosyon tutarını artırıyor. Emeklilerin kampanyaların şartlarını detaylıca okuyarak kararını vermesi önem taşıyor. Kelime oyunlarıyla bazı yüksek rakamlar söylense de bunu almak için çok sayıda şart koşuluyor. Bu yüzden sözleşmeyi imzalamadan ya da maaşınızı bankaya taşımadan önce mutlaka şartları iyice gözden geçirin.

ISTE PROMOSYON TUTARLARI

AKBANK: 30 Haziran'a kadar maaşını taşıyanlara 1.200, 1.500, 1.750 lira. ● DENİZBANK: Maaşa göre 675, 850, 1.000 lira. ● FİBABANKA: Maaşa göre 500, 625, 750 lira. ● GARANTİ BBVA: Maaşını taşıyanlara 1.000, 1.250, 1.500 lira. Emekli arkadaşlarını davet edenlere de her bir arkadaşı için 150 lira. ● HALKBANK: Maaşa göre 500, 625, 750 lira. ● ING: Maaşa göre 675, 850, 1.000 lira. ● İŞ BANKASI: Maaşa göre 750, 875, 1.000 lira. ● QNB FİNANSBANK: Maaşa göre 1.000, 1.300, 1.600 lira. ● ŞEKERBANK: Maaşını taşıyana 1.050, 1.300, 1.550 lira. 1.000 liralık kart alışverişine de 200 lira bonus. ● TEB: Maaşını taşıyana ve 2 otomatik fatura ödeme talimatı verene 1.000, 1.300, 1.600 lira. Ayrıca ay sonuna kadar kredi kartı için başvuranlara market ve sağlık harcamalarında 300 liraya kadar indirim. ● VAKIFBANK: Maaşa göre 500, 625, 750 lira. ● YAPI KREDİ: Maaşa göre 1.200, 1.500, 1.750 lira. ● ZİRAAT BANKASI: Maaşa göre 500, 625, 750 lira.