Emekliye 3.600 zammı

Başkan Erdoğan'ın talimatıyla milyonlarca memuru ilgilendiren 3600 ek gösterge zammıyla ilgili çalışmalar başladı. Çalışmalar tüm memurları kapsayacak şekilde genişlediğinde kapsamlı bir hesaplama yapılacak.

Hazırlanacak yasa taslağı ile sistem devreye girecek. Böylece unvanlar arasındaki gösterge dengesizliği giderilecek. Peki nedir bu 3600 Ek gösterge?

Kimleri ilgilendiriyor?

Geçtiğimiz yılın Ağustos ayında yapılan toplu sözleşmeyle birlikte milyonlarca memur ve memur emeklisi 3600 ek gösterge ile ilgili gelişmeleri merak etmeye başladı. Çünkü ek göstergelerin 3600'e çıkmasıyla birlikte hem mevcut maaşlar hem de emekli maaşları ile ikramiyelerde önemli artışlar meydana gelecek. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla başlatılan çalışmalar da ilerliyor. Çalışma Bakanı Vedat Bilgin söz konusu tasarının Mayıs ayında Meclis'e gelebileceğini açıklamıştı. İşte bu konudaki soruların cevapları...



EK GÖSTERGE NEDİR?

Şu günlerde en çok konuşulan konulardan birisi olan ek gösterge memurları ilgilendiren ve onların maaşlarını, emekli aylıklarını ve emekli ikramiyelerini belirleyen bir gösterge rakamı. Memurların maaşları hesaplanırken kullanılan bu rakam yükseldikçe maaş da yükseliyor. Memurların maaşları ve ikramiyeleri hesaplanırken unvanlarına kıdemlerine derecelerine ve ek göstergelerine bakılıyor. Dolayısıyla ek göstergesi 2200 olan bir memura göre 3600 olan bir memurun emekli maaşı yüzde 20-25 daha fazla oluyor. İkramiye de buna göre artıyor.



SORUN NEREDEN KAYNAKLANIYOR?

Şu anda bu çalışmaya sebep olan sorun ise unvanlar arasındaki ek gösterge dengesizliğinden kaynaklanıyor.

Örneğin bir şube müdürünün ek göstergesi 2200 iken onun emrinde çalışan bir memurun ek göstergesi 3600 olabiliyor.

Yapılacak çalışma unvanlar arasındaki ek gösterge dengesizliğinin ortadan kaldırılması amaçlanıyor.



DAHA ÖNCE KAPSAM NASILDI?

3600 ek gösterge sorunu önce polis, hemşire, din görevlileri ve öğretmenler için gündeme gelmiş bu konuda bazı çalışmalar da yapılmıştı. Ancak sorunun diğer memurlar içinde ortada olmasıyla kapsamın genişletilmesi gündeme geldi.



ÇÖZÜM İÇİN NE YAPILACAK?

Öncelikle 657 sayılı devlet memurları yasasının ek gösterge cetvelindeki tüm unvanlar yeniden değerlendirilmeye alınacak. Dolayısıyla kapsam öğretmen, polis, hemşire ve din görevlilerinin dışında kalan unvanların da gözden geçirilmesini sağlayacak.



KİMLERİ KAPSAYACAK?

Bu noktada şube müdürleri, şefler, daire başkanları, müfettişler, kariyer meslekler, uzmanlar, genel müdür yardımcıları, üniversitelerdeki genel sekreterler, daire başkanları gibi idareci kadroları da kapsayabilecek.

Bu noktada idareci olmayan memur kadrolarının da gözden geçirilmesi bekleniyor.



ÇALIŞMAYI KİM YÜRÜTÜYOR?

Söz konusu çalışma için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bürokratları ile birlikte Hazine Mali Bakanlığı, SGK ve Cumhurbaşkanlığı bürokratları ortak çalışmalar yapacak. İşin mali boyutunun bulunması dolayısıyla yapılacak artışlar ve kapsamları da yeniden hesaplanmış olacak.



TASLAK NASIL HAZIRLANACAK?

Söz konusu kapsamlı çalışma sonrasında hazırlanacak taslak TBMM'ye gönderilerek yasalaştıktan sonra devreye gerecek.

Yasanın detaylarında kimlerin bu artıştan nasıl yararlanacağı, maaş artışlarının kimleri kapsayacağı da belirlenecek. Taslağın BU YIL Mayıs ayında Meclis'e gelmesi bekleniyor.



MEVCUT EMEKLİLERİ KAPSAR MI?

Çalışmalar sırasında göz önüne alınacak konulardan birisi de ek gösterge artışının kapsamı olacak. Daha önceki çalışmalarda sadece 4 yıllık üniversite mezunu ve belli meslek gruplarını kapsayacak bir çalışma olmuştu. Şimdi bu kriterlerin değişip değişmeyeceği de değerlendirilecek. Statüye göre artış yapılırsa lise mezunları da yararlanacak. Ayrıca ek gösterge artışının sadece mevcut memurları mı yoksa emekli olmuş memurları da mı etkileyeceği de yine çalışma gündeminde olacak.



NEYİ DEĞİŞTİRECEK?

Memurların maaş hesabında kullanılan ölçütlerden birisi olan ek göstergedeki artış mevcut maaşları artırmakla birlikte asıl etkiyi emeklilik ikramiyesine ve emekli maaşına yapıyor.

Ek göstergelerin 2200'den 3000'e ve 3600'e çıkarılmasıyla birlikte öncelikle 2 milyona yakın polis, öğretmen, hemşire, din görevlisi ve idarecilerin emeklilik ikramiyeleri ve emekli maaşları ciddi oranda artacak.

Memurların maaş hesabında kullanılan ölçütlerden birisi olan ek gösterge rakamları unvan, hizmet sınıfı ve derecelere göre farklılık gösteriyor. Ek göstergesi 3600 olan bir memur ile daha düşük olan bir memurun alacağı maaş miktarı aynı olmuyor.



NASIL ETKİLEYECEK?

Halen 4 yıllık üniversite mezunu öğretmenler ve polisler ile 4 yıllık dini yükseköğrenim mezunu imam-hatipler 3000 ek göstergeye tabi. 3600 ek gösterge hayata geçtiğinde 30 yıllık hizmeti bulunan öğretmen, polis ve 4 yıllık dini yükseköğrenim mezunu imam-hatiplerin emekli aylığı 943 lira artacak.

Hemşireler ve diğer imam-hatiplerin emekli aylığı ise bin 63 lira artarak öğretmen ve polisler ile eşitlenecek. Emekli ikramiyeleri ise 33 bin 982-38 bin 297 lira seviyesinde artacak. Hizmet süresi 30 yılı aşanların emekli ikramiyesi her yıl için bin 132 ile bin 276 lira arasında artış gösterecek.