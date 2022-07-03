Milyonların geliri artıyor

Asgari ücretin artmasıyla birlikte 8 milyon işçinin maaşı artarken birçok ödeme de yükselmiş olacak. Yarından itibaren de emekli ve memurun zamları hesaplanacak

Temmuz ayı ile birlikte milyonlarca vatandaşın gelirlerinde artış yaşanıyor. Önceki gün açıklanan yeni asgari ücret 8 milyon çalışanın maaşına direkt yansırken birçok ödemeyi de yukarı çekmiş oldu. Asgari ücret artışıyla işsizlik maaşında en düşük ve en yüksek tutarlar yükselecek. İşsizlik maaşı yeni asgari ücretle en az 2 bin 588, en çok 5 bin 176 lira olarak uygulanacak.

Staj yapan gençlere ödenen en düşük ücret bin 650 liraya yükselecek. En düşük ihbar ve kıdem tazminatı da asgari ücretle yükselecek. İşten çıkartılan asgari ücretlinin kıdem tazminatı çalıştığı her yıl için 5 bin 4 liradan hesaplanıyordu. Bu tutar yeni asgari ücretle 6 bin 471 liraya çıkacak.

ZAMLAR BELLİ OLUYOR

Asgari ücretliler doğum izninde 12 bin 454 lira iş göremezlik ödeneği alıyor.

Bu tutar da yeni asgari ücretle 16 bin 105 lira 60 kuruşu bulacak. 65 yaş, engelli ve evde bakım aylığı gibi sosyal yardımlardan yararlanmak kolaylaşacak.

Bu yardımlardan yararlanmak için aranan hane içindeki kişi başı gelir sınırı yükselecek.

Asgari ücret 1 Temmuz'dan itibaren uygulanacağı için işçilerin maaşına 1 Ağustos'ta yansıyacak. Ancak diğer etkileri başlamış oldu. 4 Temmuz pazartesi günü açıklanacak olan enflasyon rakamlarıyla birlikte emeklilerin ve memurların maaş artışları da kesinleşecek.

Böylece SSK ve Bağ-Kur emeklileri 6 aylık enflasyon kadar zam alırken memur ve memur emeklileri de yüzde 7 oranındaki toplu sözleşme artışına ilaveten enflasyon farkı alacak.

Memur maaşlarındaki artış hem sosyal ödemeleri artıracak hem de kıdem tazminatı tavanının yukarı çekecek.

Böylece engelliler, evde hastasına bakanlar ve 65 yaş aylığı alanlar da aynı oranda maaş artışı yaşayacak.

Maaş zamlarından sonra memurların zamlı maaşları 8 Temmuz'a kadar yatırılacak. SSK ve Bağ-Kur emeklileri ise zamlı maaşlarını 17 Temmuz'dan itibaren alacak. Memur emeklileri ayın 1'inden itibaren maaş aldıkları için zam farkları daha sonra yatırılacak. Emeklilere ödenen bayram ikramiyeleri ise hesaplara yatırılmaya başlandı. İkramiye ödemeleri 7 Temmuz'a kadar devam edecek.

MEMUR VE EMEKLİNİN GÖZÜ HAZİRAN ENFLASYONUNDA

Devlet memurları, sözleşmeliler ve memur emeklilerinin gözü yarın açıklanacak Haziran enflasyon rakamlarına çevrildi. Toplu sözleşmeden kaynaklı yılın ilk yarısında yüzde 7.5 zam alan memurların 2022'nin ikinci yarısında alacağı enflasyon farkı belli olacak. TÜİK, Haziran ayı enflasyon verilerini yarın saat 10.00'da duyuracak.

Memur maaşlarına baz teşkil eden Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) Mayıs'ta yüzde 2.98 yükselirken, Ocak-Mayıs döneminde tüketici fiyatlarında yüzde 35.64 artış yaşandı. Böylece 5 aylık dönemde, maaşlara yapılan yüzde 7.5'lik zam oranı aşıldı. Memurlar, Haziran ayı TÜFE oranı kapsamında enflasyon farkı alacak.

BEKLENTİ ANKETİNE GÖRE

Memurlara toplu sözleşme gereği, yılın ikinci yarısı için Temmuz'da yüzde 7 zam verilecek.

2021 yılı ikinci altı aylık döneminde enflasyon yüzde 25.47 gerçekleşirken, kamu görevlileri ile memur emeklilerinin aylık ve ücretlerinde enflasyona bağlı artış ve ilave zam ile 2022 yılı Ocak'tan geçerli olmak üzere toplamda yüzde 30.95 iyileştirme yapıldı.

SSK ve Bağ-Kur emeklileri de maaşlarını bu yılın ilk 6 aylık enflasyonu oranında zamlı alacak.

Pazartesi günü açıklanacak Haziran ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketine göre Haziran ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 4.44 oldu.