Sözleşmelilere kadro kabinede

Kamuda görev yapan yaklaşık 550 bin sözleşmeli memurun 4A kadrolarına geçirilmesiyle ilgili tasarı pazartesi günü kabinede ele alınacak. Tasarı Başkan Erdoğan’a sunulacak ve son karar verilerek Meclis’e getirilecek. Tasarıdaki dikkat çekici tarih ise 31.12.2022

Kamuda sözleşmeli olarak çalışan 4B'li personelin 4A'lı olarak kadroya geçmeleriyle ilgili taslak tamamlandı ve pazartesi günü kabine toplantısında ele alınacak. Söz konusu taslak metin Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a sunulacak.

Söz konusu çalışmada 657 sayılı yasanın 4 . maddesinin b bendi gereğince çalışan personelin kadrosu ele alınıyor.

Bu kamu personelinin 4a kadrosuna geçmesi sağlanacak.

4B kadrolarında KPSS puanına göre istihdam edilen ancak sözleşmeli statüsünde bulunan memurlar görev yapıyor. Bu sözleşmeli memurlar değişiklik ile 4A kadrolarına yani memur kadrolarına geçmiş olacak. Bu geçiş ile birlikte sosyal ve mali haklar da değişecek.

Daha önce 2011 ve 2013 yıllarında çıkartılan düzenlemeler ile de 4Bli personelin 4A'lı olması sağlanmıştı. 2011'de çıkarılan bir Kanun Hükmünde Kararname ile 4B'li personel 4A'lı olmuştu. 632 sayılı KHK düzenlemesinde şu ifadeler yer almıştı:

"657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4'üncü maddesinin (B) fıkrası ile 4924 sayılı Kanun uyarınca sözleşmeli personel pozisyonlarında çalışanların memur kadrolarına atanması amacıyla Devlet Memurları Kanunu'nda değişiklik yapılması; 6/4/2011 tarihli ve 6223 sayılı Kanun'un verdiği yetkiye dayanılarak, Bakanlar Kurulu'nca 2/6/2011 tarihinde kararlaştırılmıştır." Daha sonra 12 Temmuz 2013 tarihinde çıkartılan 6495 sayılı Kanun'un 9. Maddesi ile de yine 4B'li personel 4A'lı kadrolara geçirilmişti.

SON TASLAK NEYİ İÇERİYOR?

HAZIRLANAN son taslak aslında 4B'lilerin tamamını kapsayan maddeler içeriyor. Kamu kurum ve kuruluşlarının merkez ve taşra teşkilatı ile bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlarda, 657 sayılı Yasa'nın 4'üncü maddesinin b bendine göre çalışan sözleşmeli personel kadroya geçirilecek. İl özel idaresi, belediye ve bağlı kuruluşları ile mahalli idare birliklerinde 3/7/2005 tarihli ve 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 49'uncu maddesinin üçüncü fıkrası çerçevesinde sözleşmeli olarak çalışanlar da kadro düzenlemesinden yararlanacak.

5393 sayılı yasanın söz konusu maddesi belediyedeki sözleşmelileri şöyle tarif ediyor: "Söz konusu Belediye ve bağlı kuruluşlarında, norm kadroya uygun olarak çevre, sağlık, veterinerlik, teknik, hukuk, ekonomi, bilişim ve iletişim, plânlama, araştırma ve geliştirme, eğitim ve danışmanlık alanlarında avukat, mimar, mühendis, şehir ve bölge plâncısı, çözümleyici ve programcı, tabip, uzman tabip, ebe, hemşire, veteriner, kimyager, teknisyen ve tekniker gibi uzman ve teknik personel yıllık sözleşme ile çalıştırılabilir. Sözleşmeli personel eliyle yürütülen hizmetlere ilişkin boş kadrolara ayrıca atama yapılamaz.

Bu personelin, yürütecekleri hizmetler için ihdas edilmiş kadro unvanının gerektirdiği nitelikleri taşımaları şarttır." Böylece belediyede sözleşmeli olarak istihdam edilen memurlar bu çerçevede değerlendirilecek.

SENE SONU VE 30 GÜNE DİKKAT

DÜZENLEME ile 31 Aralık 2022 tarihine kadar kamu kurumlarında 4B'li olanların kadroya alınması bekleniyor. Böyle bir düzenleme olursa, 31 Aralık 2022 tarihi itibariyle sözleşmeli pozisyonlarda istihdam edilenler ile sözleşmeli personel pozisyonuna atanmaya hak kazananların yasanın yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 30 gün içinde müracaat etmeleri halinde ihraz ettikleri kadrolara atanmış sayılacak. *3 yıllık sürenin sonunda memur kadrolarına geçmek istemeyen personelin sözleşmeleri 3 yıl daha uzatılmış sayılacak. Daha önceki taslaklarda ise 3 yılı dolduran sözleşmelilerin kadroya geçmeleri öngörülmüştü. Buna göre 3 yıldan az süresi olanların 3 yılı tamamladıklarında kadroya geçmeleri taslakta yer almıştı. Böylece 3 yılı dolmuş olanların otomatik olarak kadroya geçmeleri öngörülmüştü.

2023'TE 3 YIL KURALI OLACAK

31 ARALIK 2022 tarihinden sonra sözleşmeli kadrolarına geçecek personel ise 4A'lı olabilmek için 3 yıl beklemek durumunda kalacak.

01.01.2023 tarihinden sonra kamuda sözleşmeli personel olarak istihdam edilecekler 3 yıl süre atandıkları il ve pozisyonlarda fiilen görev yapacaklar, 3 yıllık sürenin sonunda 30 gün içinde başvurmaları halinde ihraz ettikleri memur unvanlı kadrolara atanacaklar. Yine taslak metinlere göre; memur kadrolarına atanacakların, sözleşmeli pozisyonlarında geçirdikleri hizmet süreleri, öğrenim durumlarına göre yükselebilecekleri dereceleri aşmamak kaydıyla kazanılmış hak aylık derece ve kademelerinin tespitinde değerlendirilecek. Sözleşmeli pozisyonlarda geçen toplam hizmet süreleri, 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu uyarınca ödenecek emekli ikramiyesine esas toplam hizmet süresinin hesabında dikkate alınacak.