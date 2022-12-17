Aralık ayında borçlan paran cebinde kalsın

EYT yasasında sona gelinirken, eksik primi olanlar için hesaplı borçlanmada da son iki haftaya girildi



Emeklilikte Yaşa Takılanlar ile ilgili yasal düzenlemede artık sona yaklaşıldı. Bu ayın sonunda açıklanması beklenen düzenlemenin Ocak ayında yasalaşması ve aynı dönemde de emeklilik başvurularının başlaması bekleniyor. EYT yasasından yararlanmak için şartlar henüz net olarak belirlenmezken, prim ve yıl şartının olacağı kesin. Burada bakıldığında 8 Eylül 1999 öncesinde SSK'lılar için en az 5000 gün isteniyordu. Dolasıyla prim şartı bundan daha az olmayacak. 5000 günden daha az priminiz varsa mutlaka borçlanma imkanlarını araştırmalısınız.



PRİM SATIN ALINMALI

Yine Bağ-Kur için kadınlarda 7200 erkeklerde ise 9000 gün gerekiyor. EYT için masaya gelen öneriler arasında yaş şartı da bulunuyordu. Ancak henüz bu konuda da resmi bir açıklama yapılmadı. Ancak gelen bilgiler bir yaş şartının bulunmadığı yönünde. Bu noktada primi eksik olanlar için prim satın alma önlemleri bulunuyor. 5510 sayılı yasanın 41. maddesinde sıralanan bu borçlanmalardan en çok kullanılanları askerlik ve doğum borçlanması. Erkekler askerde geçirdikleri sürelere borçlanarak prim kazanabiliyor. Hatta sigortadan önceki askerlikler işe giriş tarihinizi de geri çekiyor.



HESABINIZI İYİ YAPIN

Kadınlar için sigortadan sonra dünyaya gelen çocukları borçlanabiliyor. Bu sayede her çocuk için 720 gün kazanılıyor. Bu konuda 3 çocuğa kadar borçlanma imkanı var. Toplamda 2160 gün satın alınıyor. Borçlanmalar yani prim satın almalar mevcut asgari ücrete göre yapılıyor. Yürürlükteki asgari ücretin yüzde 32'si olarak ödeniyor. Bu yıl için aylık ödeme 2070 lira. Bu miktarlar Ocak ayı ile birlikte yükselecek. Çünkü Ocak ayından sonra 2023 yılının asgari ücreti geçerli olacak. Burada beklenti 8 bin lira ve üzeri. Yani yüzde 50'ler civarında bir artış bekleniyor. Bu artış tüm borçlanma rakamlarını da yüzde 50 oranında artıracaktır.





ÖNCE BAŞVURU SONRA PARA

Bu artıştan etkilenmemek için Aralık ayı bitmeden e- devlet üzerinden ya da giderek borçlanma başvurunuzu yapmalısınız. Başvurunun üzerinden belli bir süre geçtikten sonra ödeme emri gelecek. Dolayısıyla şimdi Aralık ayında hemen bu paraları bulmak ya da ödemek zorunda değilsiniz. Nereden baksanız 1 ay kadar sonra ödeme emri gelecek. O yüzden asgari ücret artışından yararlanabilmek için mutlaka başvurunuzu 31 Aralık akşamına kadar gerçekleştirmelisiniz. Bu sayede asgari ücrete gelebilecek yüzde 50'lik artış ile doğum borçlanmasında yaklaşık 25 bin lira, askerlik borçlanmasında ise 20 bin liraya yakın bir kazancınız olacak. Asgari ücret için yapılacak üçüncü toplantıda artık bir rakam üzerinden pazarlık yapılması bekleniyor. Tarafların bu güne kadar ortaya koydukları rakamlara bakıldığında net asgari ücretin en az 8 bin lira ve üzerinde olması bekleniyor.