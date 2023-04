Milyonların maaşı şekilleniyor

Açıklanan Mart enflasyonu ile birlikte üç aylık oran ortaya çıktı. 6 ay sonunda emekliler ve memurlar ile asgari ücretlilerin alacağı zam oranları da belirlenecek. Her yıl Ocak ve Temmuz aylarında maaşlarında artış yaşayan emekliler ve memurlar ile işçiler için zam oranlarıyla ilgili ilk ipuçları gelmeye başladı.

Önceki gün açıklanan Mart ayı enflasyon verisi ile birlikte 2023 yılının ilk üç ayı için oluşan oran da ortaya çıkmış oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı verilere göre, ilk 3 aylık enflasyon yüzde 12.52 olarak gerçekleşti. Bu oran hem SSK ve Bağ-Kur emeklilerini hem de memurlar ile Emekli Sandığı emeklilerini ilgilendiriyor.

SSK ve Bağ-Kur emeklileri her yıl Ocak ve Temmuz aylarında oluşan 6 aylık enflasyon oranı kadar artış alıyor. Bu artışların üzerine hükümet son dönemde refah payı da ekliyor.

Ocak ayında yüzde 15 civarında olan enflasyon artışına ek 15 puanlık refah payı eklenmiş ve tüm emekliler için yüzde 30 artış yapılmıştı. Refah payı olmadan SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin şu anda üç aylık enflasyon artışı yüzde 12.52 olarak belirlenmiş oldu. Bunun üzerine üç aylık enflasyon daha eklenecek. Ayrıca Hükümet karar verirse refah payı da olacak.

Memurlar ve Emekli Sandığı emeklileri ise her yıl Ocak ve Temmuz aylarında toplu sözleşmede belirlenen oran ile zam alıyor. Bu oranın üzerinde oluşan 6 aylık enflasyon da memurlara ve memur emeklilerine fark olarak yatırılıyor. Ayrıca refah payı uygulaması da var.

Yine refah payı olmadan yapılan hesaplamaya göre yüzde 4.52 oranında enflasyon farkı oluştu. Ocakta yapılan yüzde 8 oranındaki toplu sözleşme zammının üzerindeki bu fark Temmuz'da yapılacak yüzde 6'lık toplu sözleşme artışına ekleniyor. Böylece memurlar ve memur emeklileri için üç aylık artış oranı yüzde 10.52'ye ulaşıyor. Bu emeklilerimiz ve memurlar için de üç ayrı enflasyon verisi daha beklenecek.



EYT'LİYİ NASIL ETKİLER

Bu günlerde emeklilik müracaatında bulunan EYT'liler için de bu oranlar önemli. Çünkü emeklilik kararı aldıranlar Temmuz ayında maaşlarında bu şartlarda artış görecek. Temmuz sonrasında 2023 yılı içinde herhangi bir tarihte emekli olanlar için ise hem Ocak artışı hem de Temmuz'da yapılacak artış maaş hesaplarında kullanılacak.



ASGARİ ÜCRETE ARA ARTIŞ

Bu arada Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın müjdesini verdiği asgari ücret ara zammı da yine enflasyon oranına göre şekillenecek. Haziran ayında toplanacak olan Asgari Ücret Komisyonu birçok parametre ile birlikte oluşan enflasyonu da dikkate alarak yeni rakamı belirleyecek.

Komisyon işçi işveren ve hükümet temsilcilerinden 15 kişilik heyetten oluşuyor.



ZAM SONRASI TOPLU SÖZLEŞME

Memurlar ve memur emeklileri için bu yıl Temmuz artışının dışında bir de toplu sözleşme süreci yaşanacak.

Ağustos ayında toplanması beklenen toplu sözleşme ile birlikte hem memurların hem de memur emeklilerinin iki yıl boyunca alacağı 4 ayrı zam oranı ile sosyal ve mali haklar belirlenmiş olacak. Toplu sözleşme 2024 ve 2025 yılları için geçerli olacak. Toplu sözleşmeler Hükümet ile memur sendikaları arasında gerçekleştiriliyor.



MEMUR VE EMEKLİYE ÜÇ AYLIK ARTIŞ

3 aylık enflasyon: Yüzde 12,52

3 aylık SSK ve Bağ-Kur emekli zammı: Yüzde 12,52

Ocak 2023 memur toplu sözleşme zammı: Yüzde 8

Temmuz 2023 memur toplu sözleşme zammı: Yüzde 6

3 aylık memur ve memur emeklisi zammı: Yüzde 10,52

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.

Ayrıntılar için lütfen Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.Ayrıntılar için lütfen tıklayın