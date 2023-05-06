Ev kadınına emeklilik müjdesi

Milyonlarca ev kadını ve anne için erken emeklilik ve sigorta mi kanı geliyor. Seçimden sonra Meclis’e gelecek yasal düzenleme ile çalışmayanlara sigorta yapılacak, primlerin bir kısmını devlet üstlenecek

Seçimlerden sonra çıkartılacak yasal düzenlemeler ile milyonlarca ev kadını ve anne hem sosyal güvenceye kavuşacak hem de emeklilik hakkı elde edecek. AK Parti'nin seçim beyannamesinde yer alan Aile Koruma Kalkanı paketinin detayları da belli olmaya başladı. Buna göre sistem 4 ayaklı yürütülecek. İlk bölümde hiç sigortası olmayan, ya da bu güne kadar çalışma imkanı bulamamış ev kadınlarının sosyal güvencesi ve emekliliği sağlanacak. İkinci adımda anneler açısından çocuk sayısına göre erken emeklilik imkanları sağlanacak.

SİGORTA PRİMİ DESTEĞİ

Üçüncü adımda da çalışan anneler için bir yıpranma düzenlemesi ile hem yaş şartı hem de prim desteği ile erken emeklilik sağlanacak. Son adım ise doğum borçlanması ile ilgili olacak. Sigortadan önce dünyaya gelen çocuklar için de doğum borçlanması yapılarak prim kazanma ile ilgili de çalışma başlatılacak. İlk adımda herhangi bir sosyal güvencesi olmayan ve primi de bulunmayan ev kadınları için sigorta sistemi devreye alınacak. Anneler isteğe bağlı sigorta sistemi ile sosyal güvenceye kavuşturulacak. Burada ödenecek primlerin her ay üçte birini devlet karşılayacak. Ev kadınları daha az prim ödeyerek daha erken emekli olabilecek. Sadece emeklilik değil sosyal güvence ile birlikte sağlık hizmetlerinden de ücretsiz yararlanabilecekler. Sadece kendileri değil bakmakla yükümlü oldukları kişiler de sosyal güvenceden yararlanmış olacak. Kadınlara yapılacak destek yıllık 12 bin lirayı geçecek. Aynı anda yürütülecek olan Bağ-kur SSK prim eşitliği gerçekleştiğinde de 5400 gün olan kısmi emeklilik şartı 4500 güne kadar çekilebilecek. Bütün bunlar sayesinde ev kadınları ileride bir emekli maaşına kavuşmuş olacak. Ev kadını aynı zamanda anne ise farklı bir emeklilik sistemi de devreye girecek. Ev kadınlarına sosyal güvence ve emeklilik hakkı anneler için daha avantajlı olacak.

ÇALIŞAN ANNEYE YIPRANMA

Çocuk sahibi ev kadınları isteğe bağlı sigorta yaptırdıklarında kendilerine verilecek prim desteğinin yanında erken emeklilik hakkına da kavuşacak. Fiili Hizmet zammı olarak belirtilen yıpranma sistemi ile çocuk sayısına göre hem prim katkısı hem yaş şartında esneklik gerçekleşecek. Anneler için her yıl primlerine belli miktarda eklenme yapılacak. Burada kriter çocuk sayısı olacak. Daha önce çalışmış belli bir primi olan ya da halen çalışmakta olan annelerin avantajı daha fazla olacak. Ev kadınlarına uygulanacak yıpranma çalışan anneler için de geçerli olacak.

BORÇLANMADA YENİ SİSTEM

YÜZBİNLERCE annenin uzun zamandır beklediği sigortadan önceki doğumların borçlanması sistemi de gündeme gelecek. Bu gün doğum borçlanması sadece sigortadan sonra dünyaya gelen 3 çocuk için yapılabiliyor ve anneler bu sayede 6 yıl yani 2160 gün kazanabiliyor. Ancak sigorta olmadan önce dünyaya gelen çocuklar için borçlanma yani prim satın alma yapılamıyor.

İSTEYENE ESNEK ÇALIŞMA

ANNELER bir yandan erken emeklilik imkanlarından yararlanırken bir yandan da esnek ve uzaktan çalışma haklarına kavuşacak. Bu sistem ile anneler çalışma hayatında daha kolay yer alabilecek. Annelerin yarı zamanlı çalışma sistemi genişletilirken esnek saatler ve uzaktan çalışma modelleri devreye konulacak. Böylece anneler hem iş hayatında yer alıp hem de çocuklarıyla daha fazla zaman geçirebilecek. Çalışan annelere bakıcı desteği de sağlanacak.