Emekliye yeni zam

Milyonlarca emekli için değişik desteklerle ilgili hazırlıklar devam ederken Temmuz zammı için de yeni formüller gündeme geliyor. Bu senenin emekliler yılı ilan edilmesinden sonra yaklaşık 16 milyon vatandaşın hayatını kolaylaştıracak, gelirini artıracak destekler için hazırlıklar devam ediyor. Önümüzdeki ay başında açıklanması beklenen bu destekler içinde ücretsiz hizmetler, indirimler ve finans, konut, kira gibi yardımlar da bulunacak. Bunun yanında emeklilere emekli kart uygulaması da başlayacak.

DESTEKLER TEK KARTTA

Emekliler için hazırlanan modelde özel bir kart da bulunuyor. Emekli kart adı verilen bu uygulamada emekliler için yapılacak tüm destekler bu kart vasıtasıyla ödenecek. Karta yüklenecek nakit destekleri emekliler istedikleri yerde harcayabilecek.

Kart ile ilgili hazırlıkları Çalışma Bakanlığı ve Aile Bakanlığı birlikte yürütüyor.

Kartın yönetimi ise Sosyal Güvenlik Kurumu'nda olacak. Yapılacak indirimler de bu kart vasıtasıyla uygulanacak.

3 AYLIK ARTIŞ YÜZDE 15

Desteklerle ilgili çalışmalar devam ederken Temmuz ayında yapılacak artışla ilgili de ipuçları belli olmaya başladı. Emeklilerin zam oranlarını enflasyon belirliyor.

Emekliler Ocak ve Temmuz aylarında 6 aylık enflasyona göre zam alıyor. SSK ve Bağ-Kur emeklileri 6 aylık enflasyon oranı kadar enflasyon artışı alırken memurlar ve memur emeklileri ise toplu sözleşmeyle birlikte enflasyon farkı alıyor.

Şu ana kadar üç aylık enflasyon belli oldu. Buna göre üç aylık artış yüzde 15 olarak belirlendi. Buna üç veri daha eklenecek. 6 aylık enflasyonun yüzde 25-30 arasında olması bekleniyor. Ancak emeklilerin alım gücünü artırmak için masada bir formül daha bulunuyor. O da temmuz zammının yıllık enflasyona göre yapılması. Bu formülün hayata geçirilmesi durumunda emekliyi temmuzda yüzde 35-40 arasında bir zam bekliyor.

REFAH PAYI VE TABAN MAAŞ

Yıllık ya da 6 aylık enflasyona göre zam yapılmasının ardından hem memur emeklileriyle SSK emeklileri arasındaki farkı gidermek hem de ar7tışı yükseltmek için bir refah payının da eklenmesi gündeme gelebilecek. Bu durumda enflasyon artışının üzerine 10-15 puanlık bir refah payı da eklenebilecek. Bunun yanında Ocak'ta 7.500 TL'den 10 bin TL'ye çıkartılan taban maaşında yeniden belirlenmesi bekleniyor. Taban maaşa yapılacak artış daha düşük aylığı olan emeklilere yapılan seyyanen desteği de artırmış olacak.

MAYIS'TAKİ DESTEK PAKETİNDE NE VAR?



BELEDİYE hizmetleri

ENERJİ destekleri

ULAŞIM destekleri

FİNANS destekleri

KONUT-KİRA destekleri

TATİL konaklama destekleri

TEMMUZ'DA MAAŞ ARTIŞI



3 aylık enflasyon : Yüzde 15

6 aylık beklenti: Yüzde 25-30

REFAH payı beklentisi: 10-15 puan

YILLIK enflasyon beklentisi: Yüzde 34-40

TABAN maaş: 10 bin TL

TEMMUZ'DA TABAN AYLIĞA ÜÇ FORMÜL



6 aylık enflasyon formülü

YILLIK enflasyon formülü

ASGARİ ücret ile eşitleme formülü