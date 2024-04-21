Emeklinin geliri artacak

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, emeklilerle ilgili önemli açıklamalar yaptı. Yılmaz, “Biliyorsunuz, emeklilerimize 6 ay için artış yapılmıştı. Bu yüzde 50’ye varan artıştı fakat sadece bu sürede geçerli olacak. 6 aydan sonrası sonrası için de emeklilerin gelirini artırmak adına yaptığımız çalışmalar devam ediyor” diye konuştu

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, AHaber'e canlı yayın konuğu olarak katıldı. Önceki gün katıldığı programda kendisine yöneltilen soruları cevaplayan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, emeklilerle ilgili önemli çalışmalar yapıldığını açıkladı. Yılmaz, "Bilindiği üzere emeklilerimize 6 ay için artış yapıldı. 6 ay sonrası memurlarda olduğu gibi emeklilerimiz için de bu değerlendirmeler yapılacaktır. Dolayısıyla orada gerekli ayarlamalar mutlaka ele alınacak. Bir taraftan da Çalışma Bakanlığımızın emeklilerle ilgili yaptığı gündelik hayata dokunan birtakım çalışmalar, hazırlıklar var. Onlar da tamamlandığında Çalışma Bakanlığımız bunları toplumla paylaşacaktır" dedi.

KALICI SOSYAL REFAH AMACI

Emeklileri enflasyona ezdirmeyeceklerini söyleyen Cevdet Yılmaz, "16 milyon emeklimiz var.

Çalışan sayısını artırmamız lazım ki bu dengeyi gerçekleştirelim" dedi. Enflasyonla ve fahiş fiyatlarla mücadelenin devam ettiğini belirten Yılmaz asıl amacın toplumda kalıcı refahı sağlamak olduğunu belirtti. Yılmaz, "Mevsimsel etkiler, politikalarımızın etkisi ve baz etkisiyle birlikte özellikle yaz döneminde enflasyonda belirgin bir düşüşü hep birlikte göreceğiz. 2025 yılında ise yüzde 20'nin altında bir enflasyon programımız, tahminimiz, beklentimiz ve politikamız var. 2026'da ise tek haneli rakamlara ülkemiz yeniden kavuşacak. Bunu adım adım bunu hayata geçiriyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Yeni Asır Yazarı Faruk Erdem, ve APara Yayın Koordinatörü Özlem Doğaner'in sorularını cevapladı.

FIRSATÇIYA GEÇİT YOK

Cevdet Yılmaz, maliyetten bağımsız, reel zeminden kopuk fahiş fiyat meselesinin gündemlerinde yer aldığını anlatarak şunları kaydetti:

"Bu konularda Ticaret Bakanlığımızın, Meclis grubumuzun yürüttüğü çalışmalar var. Deprem bölgesi için bir çalışma yapmıştık biliyorsunuz. Orada cezaları 10 kat arttırmıştık. Şimdi yeni yapılan çalışmalarda da işin özü, yaptırımları daha güçlü hale getirmek."

"2013'TE NOKTAYI KOYDUK"

IMF'NİN Türkiye ile ilgili yaptığı açıklamayı da değerlendiren Yılmaz, seçim öncesi süreçte de bunu çok yoğun bir şekilde yaşadıklarını, maalesef artık dedikodunun, spekülasyonun adının kulis bilgisi olduğunu vurguladı. Yılmaz, "Yalanları yalanlamaktan yorulduk. Ben bunların Türkiye'nin başarıyla uyguladığı planları, programları gölgelemeye dönük çabalar olduğunu düşünüyorum. Türkiye'nin kesinlikle IMF ile standby gibi durumlar kesinlikle söz konusu değil. Oraya 2013'te noktayı koyduk. Birileri belki o günleri özlüyor olabilir ama kusura bakmasınlar biz buna hiçbir şekilde tevessül etmeyiz" dedi.

İSRAİL'LE TİCARET AZALDI

İSRAİL ile ticaretin arttığına yönelik iddiaları da değerlendiren Yılmaz şunları söyledi: "7 Ekim'den 14 Nisan'a, 'ticaret arttı' diyorlar ya, İsrail ile ihracatımız yüzde 30, ithalatımız yüzde 44 azalmış. 7 Ekim'den sonra hiç bu yönde bir ticaret olmadı ama bin türlü yalan, iftira söylediler. Biz, 54 mal grubunda 1019 ürüne ticaret kısıtlaması getirdik."