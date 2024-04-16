Annelere her ay 325 Euro destek

Çalışan annelere verilecek bakıcı desteğinin detayları belli oluyor.



Daha önce 2019-2022 yılları arasında uygulanan ve 24 milyon Euro ödenen proje tekrar edilecek. Projeden 3 bin 500 anne ve 3 bin 500 bakıcı yararlanacak. Annelerin 3 yaşına kadar çocukları olması ve SSK'lı çalışması yetecek... İşte aylık 325 Euro (yaklaşık 12 bin TL) destekten faydalanmanın şartları...



Proje ile çalışma hayatından çocuğuna bakmak için çekilme riski olan anneler iş hayatına dönmüş olacak. Ayrıca 3.500 eğitimli bakıcı da istihdam edilmiş olacak. Önümüzdeki günlerde başvuru için internet sitesi oluşturulacak ve başvurular bu site üzerinden başlayacak.

Ön başvurusu onaylanan annelere ödemeler yapılacak. Daha öncede uygulanan desteğin şartlarıyla ilgili soruların cevapları şöyle:



- ÇALIŞAN ANNE DESTEĞİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Çalışma Bakanlığı önümüzdeki günlerde ön kayıt için açılacak internet sitesini duyuracak. Anneler bu site üzerinden e-devlet şifreleriyle başvuru yapabilecek.



- DESTEKTEN KİMLER FAYDALANABİLİR?

Tam zamanlı olarak ve hizmet akdiyle bir işverenin yanında çalışan (4/a sigortalısı) ve 0-36 ay (3 yaşa kadar) arası çocuğu olan sigortalı anne, bir eğitimli çocuk bakıcısını sigortalı olarak çalıştırıp bu bakıcıya çocuğunu baktırmaya başladığında mali destekten yararlanabilir.



- HANGİ ŞARTLAR VAR?

-Başvuru tarihi itibarıyla (ön kayıt anında) 0-36 ay aralığında (36'ncı ay dahil) çocuğunuzun olması, -Ankara, İstanbul ve İzmir illerinden birinde ikamet etmeniz, - Çocuğunuzla aynı evde ikamet etmeniz (Çocukla annenin ikametgahı aynı olmalıdır), - Bekar anneyseniz çocuğunuzun velayetine sahip olmanız ve çocuk ile aynı adreste yaşamanız, - En geç kesin kayıt tarihi itibariyle bir işverenin yanında hizmet akdiyle ve sigortalı olarak (4/a sigortalılar) tam zamanlı çalışıyor olmanız gerekiyor (SGK'ya her ay 30 gün prim bildirimi yapılması gerekmektedir.) - Bir eğitimli kan bağınız olmayan çocuk bakıcısını tam zamanlı sigortalı olarak çalıştırıp çocuğunuzu bu bakıcıya baktırmanız, - SGK kayıtlarına göre proje döneminde analık izninde olmamanız, - Bakıcınızın ücretini en az ev hizmetlerinde çalışanların asgari ücret düzeyinden ödemeniz gerekmektedir.



- ÖN BAŞVURU YOLU

Ön Kayıt işlemleri sadece internet üzerinden yapılmaktadır.

Projeye başvurabilmeniz için öncelikle e-devlet şifrenizin olması gerekmektedir. Sistem, başvuru numarasını başvuru sırasına göre otomatik olarak vermektedir.

Kesin Kayıt ise, illerdeki Proje ofislerinde yapılmaktadır. İnternet üzerinden Ön Kayıt yapan ve Kesin Kayıt yaptırmak için yedekte bekleyen kişiler, kendilerine kayıt sırası geldiğinde SMS ile bildirim yapılarak kayda davet edilmektedir.

Bu nedenle yedekte bekleyenlerin proje sisteminde kayıtlı telefon numarasının güncel olduğundan emin olması ve SMS'lerini takip etmesi gerekmektedir. Kayda zamanında gelmeyen kişilerin kayıt hakkı sonlandırılmaktadır.



- KESİN KAYIT ÖNCESİ NELER YAPILACAK?

Ön kayıt sonrasında kesin kayıt için randevu aldıysanız;

- Belirlenecek kamu bankasından biri TL ve diğeri euro olmak üzere 2 hesap açtırmanız, - Çocuk bakıcısının maaşını yatırabilmeniz için belirlenecek kamu bankasında çocuk bakıcısı adına TL hesabı açtırılması, -Teşviki Yoluyla Kayıtlı Kadın İstihdamının Desteklenmesi Projesi (EDU-CARE) için olduğunu gişedeki görevliye bildiriniz.), -Bekar annelerin ve özel gereksinimli çocuğu olan annelerin durumlarını ispatlayıcı belgeleri tedarik etmeleri (velayet, özel gereksinim vb.) gerekmektedir.



- ÇALIŞAN ANNE DESTEĞİ MİKTARI NE KADARDIR?

Destek miktarı aylık 325 avrodur.

Özel gereksinimli çocuğu olan ve bekar annelere fazladan 50 avro ödenmektedir.