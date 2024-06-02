Doğru tarih maaşı artırır

Emekli maaşları hesaplanırken bir önceki yılın enflasyonu dikkate alınıyor. O yüzden Haziran ve Temmuz’da değil Aralık ve Ocak’ta fark oluşuyor

Milyonlarca sigortalı emeklilik için gün sayarken şartları dolduranlar başvurularını yapmaya devam ediyor. Ancak birçok sigortalının kafasında emekli dilekçesini hangi tarihte vermesi gerektiği konusunda tereddüt oluşuyor.

Emeklilik dilekçesi verildiği aydan sonraki ay başından itibaren maaş hesabı yapılıyor.

Dolayısıyla sizin ayın 1'inde ya da 30'unda dilekçe vermeniz fark etmiyor.

Örneğin Haziran'ın 1'inde başvuran bir sigortalı ile 30 Haziran'da başvuran sigortalı arasında fark bulunmuyor. Her ikisinin de maaş hesabı 1 Temmuz'da başlıyor. Bu yüzden dilekçe tarihinizin bir sonraki aya sarkmaması önem kazanıyor.

YIL ORTASINDA HESAPLAMA

Emeklilik dilekçesiyle ilgili sorularda iki tarih öne çıkıyor. Bir kısım sigortalılar Haziran Temmuz farkını merak ederken, bir kısmı da Aralık ile Ocak ayı farkını merak ediyor. Peki haziran ayında başvuru yapanla, temmuz ayında başvuru yapanların emekli aylığı arasında bir fark olur mu? Emekli olanların aylığı hesaplanırken, tüm çalışma hayatı boyunca Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) bildirilen prime esas kazançlarının (brüt ücret) güncel değeri bulunuyor. Bunun için tüketici fiyat endeksindeki (TÜFE) yıllık artışın yüzde 100'ü ile milli gelirin yüzde 30'unun toplamından oluşan güncelleme katsayısı bulunuyor. Dilekçe verildikten sonra, ilk olarak dilekçe verilen tarihten önceki en son yılın aralık ayı itibarıyla ortalama kazanç bulunuyor. Hesaplanan kazanca, dilekçe 1 Ocak-1 Temmuz tarihleri arasında verildi ise ocak ayındaki emekli aylığı zammı ekleniyor. Dilekçe 1 Temmuz-31 Aralık tarihleri arasında verildiğinde de önceki yılın sonu itibarıyla hesaplanan kazanca ocak ve temmuz aylarındaki emekli aylığı zamları ilave ediliyor.

Dolayısıyla Haziran ile Temmuz ayı arasında maaş açısından fark oluşmuyor.

Her iki emekli de Temmuz zammından da Ocak zammından da yararlanıyor.

Her ikisi içinde bir önceki yılın enflasyonu ve büyümesi dikkate alınıyor.

ARALIK-OCAK AYI HESABI

Ancak eğer emekli olmak isteyen sigortalı halen çalışıyorsa Temmuz ayı kıdem tazminatı için önem kazanıyor. Çünkü Temmuz ayında kıdem tazminatı tavanı memurlara yapılan zam kadar artıyor.

Yüksek maaş alan sigortalılar için bu durum yüksek tazminat anlamına geliyor.

O yüzden işten çıkmak için Temmuz ayını beklemekte fayda var. Fakat bu arada bir emekli maaşı da kaçırılıyor. Haziran ve Temmuz farkının dışında Aralık ve Ocak farkı da ortaya çıkabiliyor. Çünkü örneğin Aralık 2024 tarihinde dilekçe verecek olan bir sigortalı için hesap 2023 enflasyon ve büyümesine göre yapılırken Ocak 2025'de dilekçe verecek bir sigortalı için 2024 enflasyon ve büyümesine göre yapılacak. Burada bakacağınız oran o yıl içinde yapılan emekli zamlarının güncelleme katsayısı ile karşılaştırılması olacak.

Dolayısıyla yıl içinde yapılan zamlar güncelleme katsayısından (enflasyon ve büyümenin yüzde 30'u) fazla ise Aralık'ta düşük ise Ocak'ta başvurmak emekli maaşını artıracaktır. Yine çalışanlar açısından kıdem tazminatı tavanı da Ocak'ta artacağı için bu durumda hesaba katılmalıdır.

Ancak geç başvurarak kaybedilen emekli maaşları da unutulmamalıdır.