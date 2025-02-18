Emekliye yeni destek yolda

Emeklilerin bankalardan aldıkları promosyon tutarının önümüzdeki ay artması bekleniyor. Şu anda 27 bin liraya kadar çıkan özel bankalar, Mart ayında yeniden hesaplama yapacakve eski promosyonlar da yükseltilebilecek. Peki iade nasıl hesaplanacak, yeni rakam nasıl belirlenecek?

Milyonlarca emeklinin Ocak artışlarından sonra ikramiye süreci başlarken bir yandan da banka promosyonları devreye girmeye başladı. Ocak artışları sonrası emekli aylık miktarının yükselmesi bankalar arasındaki rekabeti de kızıştırıyor. Böylece bankalar yeni şartlarla daha yüksek promosyon kampanyaları ile emeklileri kendilerine müşteri olmaya davet ediyor. Ocak ayından sonra promosyon miktarları 27 bin liraya kadar yükseldi. Şimdi bankalar açısından Mart ayı da önem kazanmaya başladı. Önümüzdeki ay itibariyle bankaların Sosyal Güvenlik kurumu ile yeni sözleşmeler yapması ve taban promosyon miktarlarının da yükselmesi bekleniyor. Bunun için emeklilerin Mart ayını beklemelerinde fayda var.

RAKAMLAR DEĞİŞEBİLİR

SGK'nın bankalarla daha önce imzaladığı protokole göre; aylığı '10 bin liranın altında' olanlara 5 bin, '10 bin-14 bin 999 lira arası' olanlara 8 bin, '15 bin-19 bin 999 lira arası' olanlara 10 bin, aylığı '20 bin lira ve üzeri' olanlara da 12 bin bin liradan az ödeme yapılamıyor. Bazı bankalar kampanyalarla bu tutarları artırdı. İlk maaş dilimine 20 bin, ikinci dilim için 23 bin, üçüncü dilimde 25 bin ve en üst maaş diliminde 27 bin liraya kadar çıkardı. Altı banka, en üst maaş dilimindekilere 20 bin lira ve üzerinde ödeme yapıyor. Bankalarla yapılacak yeni protokolle aylık dilimleri ve bu dilimlere göre taban promosyon tutarları yeniden belirlenecek. Bankalar protokolle belirlenen tutarın altında ödeme yapamayacak. İsteyenler, şimdi olduğu gibi, kampanyalarla bu tutarları da aşabilecek. Bu da emeklilere daha yüksek promosyon yolunu açacak.

ESKİ EMEKLİ DE ALABİLİR

Promosyondan yeni emekli olanlar yani ilk aylığını alacak olanlar yararlandığı gibi daha önce sözleşme imzalamış ve promosyon almış emekliler de yararlanabiliyor. Bunun için maaş alınan bankaya güncelleme başvurusunda bulunmak yetecek. Bankalar, başvuran emekliler için, öncelikle iade tutarını hesaplayacak. Bunun için daha önce alınmış olan promosyon tutarı 36'ya bölünecek. Çıkan rakam taahhüdün bitimine kalan ay sayısıyla çarpılacak. Ya bu tutar iade alınarak ya da ödenecek yeni promosyon tutarından düşülerek güncelleme yapılacak. Başka bankaya geçilecekse de emekliden iade tutarı alınacak. Emekli maaşını taşıyarak yeni bankasından yeni promosyonu alabilecek.

CAYMA HAKKI KULLANILIR

Burada yapılan işlem tüketicinin cayma hakkını kullanması. Her dönemde yeni bir fırsat çıktığında emekliler cayma hakkını kullanarak sözleşmelerini iptal edip kalan promosyonu iade ederek yeni haklardan yararlanabilir. Bunun için bir süre ya da sayı sınırı da bulunmuyor.