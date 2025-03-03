Emeklinin ikramiye ayı

Mart ayı ile birlikte emekliler ve diğer hak sahipleri için ikramiye süreci de başladı. Bu ayın sonunda Ramazan Bayramı öncesi ilk ödemeler yapılacak. Yeni rakamın iki hafta içinde yasalaşması da bekleniyor.

Milyonlarca emekli ve diğer hak sahipleri için 2025 yılının ilk ikramiye ödeme süreci başlamış oldu. Her yıl dini bayramlar öncesi ödenen ikramiyelerin ilki bu ayın sonunda Ramazan bayramı öncesi emeklilerin hesaplarında olacak. Bu yıl ikramiyenin artırılması da söz konusu olduğu için önümüzdeki iki hafta sürecinde yasal düzenlemenin de yapılması bekleniyor. Bayram ikramiyeleri SGK'dan yaşlılık, vazife malullüğü, malullük, ölüm aylığı ile sürekli iş göremezlik geliri alanlara ödeniyor. Ayrıca SGK'dan aylık alan şehit yakınları, gaziler, muharip gaziler, güvenlik korucuları, şampiyon sporcular ve terörden zarar gören sivil vatandaşlar ile bu kişilerin hak sahiplerine de veriliyor.

Belirlenen ikramiye maaşı kaç lira olursa olsun tüm emeklilere aynı miktarda ödeniyor. Dul yetim maaşı ve iş göremezlik ödeneği alanlar için hisse oranları dikkate alınıyor. İkramiye ödemeleri dini bayramlardan önce yapılıyor. Ramazan ve Kurban bayramlarından bir hafta önce emekliler ikramiyelerini almış oluyorlar.

Eşinden ve babasından maaş alanlar için maaş oranları bulunuyor. Örneğin herhangi bir geliri olmadan eşten maaş alanların oranı yüzde 75. Emekli ya da çalışan olarak eşten alanlar ise yüzde 50 oranında maaş alıyor. Yetimler ise babalarından yüzde 25 oranında maaş alıyorlar. İkramiyeler de bu oranlarda ödeniyor.

RAKAMIN ARTMASI GÜNDEMDE

Geçtiğimiz yıl yapılan yüzde 50 oranında artışlar ikramiye 3 bin liraya çıkartılmıştı.

Böylece iki bayramda toplam ödeme 6 bin lira olarak ödendi. Şu anda bu rakam geçerli. Ancak artırılması gündemde. Bu noktada üç formül de öne çıkıyor. Birinci formüle göre Ocak ayı maaş artış oranında yani 6 aylık enflasyon kadar artırılabilir.

Yüzde 15.75 oranında yapılacak bir artışla yeni ikramiye 3 bin 472 TL'ye çıkabilir.

Yukarı doğru bir yuvarlama ile 3.500 TL rakamı ortaya çıkacaktır. Böylece toplam ikramiye 7 bin lirayı bulabilir. İkinci formülde ise yıllık enflasyona bakılıyor. 2024 yılı enflasyonu yüzde 44.38 olarak gerçekleşti.

Eğer ikramiye bu oranda artırılırsa emeklilere bayram başına yapılacak ödeme 4 bin 331 liraya yükselecek. Burada da yukarı doğru yuvarlama yapıldığında 4.500 TL rakamı ortaya çıkıyor. Toplam ikramiye ise 9 bin liraya ulaşıyor. Üçüncü formülde ise yüzde 50 oranı belirleyici oluyor. Geçen yıl olduğu gibi yüzde 50 artış söz konusu olabilir.

Bu durumda da yine 4.500 TL rakamı ortaya çıkarken toplam ödeme 9 bin liraya ulaşıyor. Seyyanen ödemeyle 5 bin lira yapılıp 10 bin lira ödenmesi de söz konusu.

Geçtiğimiz yıl yapılan yüzde 50 oranında artışlar ikramiye 3 bin liraya çıkartılmıştı.

Böylece iki bayramda toplam ödeme 6 bin lira olarak ödendi. Şu anda bu rakam geçerli. Ancak artırılması gündemde.

YENİLER DE ALACAK

Bu yıl ödenecek ikramiyeleri yeni emekli olanlar da alacak. Ramazan bayramı ve Kurban bayramı ikramiyelerinden Şubat ayı sonuna kadar başvuranlar faydalanacaklar. Böylece onların maaş ödemeleri başlamamış olsa da ilk ödemede Ramazan bayramı ikramiyesini alacaklar. Mayıs ayı sonuna kadar emeklilik için başvuranlar ise sadece Kurban bayramı ikramiyesini alacaklar.