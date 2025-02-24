Çalışma hayatı değişiyor

Başkan Erdoğan’ın geçtiğimiz gün AK Parti Kongresi’nde yaptığı açıklamalar, çalışma hayatına ilişkin önemli işaretler barındırıyor.

Orta Vadeli programlarda da ortaya konulduğu gibi yeni dönemde çalışma hayatında önemli değişiklikler olacak.

Başkan Erdoğan kongre konuşmasında bunun önemli sinyallerini de verdi.

Bir süredir tüm dünyada yeni çalışma modelleri tartışılıyor. Uzaktan çalışma, esnek çalışma, mesai sürelerinin kısaltılması gibi birçok konu çalışma hayatının gündeminde. Türkiye'de de bir süredir bu konuda önemli çalışmalar yapılıyor.

Özellikle pandemi döneminde ortaya çıkan uzaktan çalışma modeli, daha sonrasında da birçok şirket tarafından uygulanmaya devam ediyor. Hem maliyetlerin düşmesini sağlayan model bir yandan da çalışma verimini artırıyor.

İŞ HAYATINDA VERİMİ ARTTIRACAK

Aslında çalışma hayatında verimi artırmak, sosyal hayat iş hayatı dengesini kurmak adına yeni modeller de devreye alınacak.

Bunlardan birisi de esnek çalışma modeli. Çalışma saatlerinin iş-aile hayatı dengesini sağlayacak şekilde düzenlenmesini sağlayacak model de önümüzdeki dönemlerde devreye girecek. Bunun yanında yarı zamanlı çalışma modelleri de yeniden organize edecek. Bütün bu yeni modeller sektörde olduğu kadar kamuda da kullanılacak. Böylece hemen her konuda olduğu gibi çalışma hayatımız da çağın gerektirdiği reformları yapmış olacak.

Mesailerin düşürülüp haftalık tatil sürelerinin uzatılması konusu da bilim insanlarınca değerlendiriliyor. Hatta Avrupa'da birçok ülkede bu konuda pilot uygulamalar yapılıyor ve başarı da elde ediliyor.

ANNELERE ÖZEL PROGRAMLAR

Söz konusu yeni çalışma modelleri sadece çalışanlar için değil dezavantajlı kesimler dediğimiz kadınlar, engelliler gençler ve yaşlılar için de yeni programlarla devreye girecek. Aile yılı ilan edilen 2025 yılı içinde önemli değişiklikleri de göreceğiz. Özellikle annelerin iş hayatında yer almaları, ev kadınlarının kısmi süreli çalışmaları için yeni programlar devreye alınıyor.

YENİ SİSTEMLER GELİYOR

Başkan Recep Tayyip Erdoğan AK Parti kongresindeki konuşmasında bu konuyu da gündemine almıştı. Önceliklerinden birinin istihdam olduğunu belirten Başkan Erdoğan şunları söyledi: "İş ve çalışma hayatımızı, teknolojide ve yeni sosyolojide meydana gelen değişimlerle uyumlu hale getireceğiz.

Kadınların ve gençlerimizin istihdama daha yoğun katılmalarını temin edeceğiz. Yükseköğretim sisteminde revizyona giderek, üniversitelerimizin şehirlerimizle bütünleştiği ve üretim süreçlerine aktif olarak katıldığı yeni bir model tesis edeceğiz. Nüfus politikalarında yeni bir dönemi başlatıyoruz.

Alarm veren nüfus artış hızımızı yükseltecek, demografik bünyemizi güçlendireceğiz.

Tamamlayıcı Sigorta Modelleri ile sosyal güvenlik sistemimizde etkinliği ve sürdürülebilirliği tahkim edeceğiz."

İKİNCİ EMEKLİLİK BAŞLIYOR

Çalışanların emekli olduktan sonra hayat standartlarının düşmesini önleyecek tamamlayıcı emeklilik sistemi de bu yıl devreye girecek. Böylece çalışanlar SGK dışında ikinci bir emeklilik imkanına kavuşarak çift maaş alabilecek. Bunun dışında annelere tanınan yarı zamanlı çalışma hakkı kamuda da devreyle alınıyor.

Bu konuda yönetmelik hazırlığı da tüm hızıyla sürüyor. Böylece kamuda çalışan anneler de doğumdan sonra çocuk sayısına göre 6 aya kadar izin yapabilecek.

Sistem özel sektörde uygulanıyor. Kamu çalışanları için yönetmelik gerekiyor.