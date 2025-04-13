İşçi, emekli ve memura Temmuz hesabı

Milyonlarca memur ve emeklinin 2025 yılı ikinci maaş artışları Temmuz'da yapılacak. Asgari ücret için ise karar Haziran'da verilecek. Oranlar ne olacak? Hangi veriler artışı belirleyecek? İşte o hesaplar...



Her yıl Ocak ve Temmuz ayları geldiğinde milyonlarca çalışan ve emeklinin gelirlerinde belli ölçülerde artış oluyor. Bu değişikliklerden etkilenen vatandaş sayısı çok yüksek olduğu için yapılan değişiklik hemen herkesi ilgilendiriyor. Yaklaşık 5 milyon kamu çalışanı var. Yine 16 milyon emekli, dul-yetim maaşı ve diğer ödenekleri alan hak sahibi var. Doğruda asgari ücret ile çalışan yaklaşık 8 milyon işçi var. Ancak asgari ücret herkesi ilgilendirdiği için 32 milyon istihdamın hepsini ilgilendiriyor. Bu yüzden toplumun gözü kulağı bu artışları doğrudan belirleyen enflasyon rakamlarında oluyor. Bu yüzden her ay açıklanan enflasyon verilerini değerlendirirken ekonomiye etkilerini analiz ederken mutlaka maaşlara nasıl yansıyacağını da konuşuyoruz. Yıllardır yaptığımız bu yöntemin son dönemde diğer meslektaşlar ve ajanslar tarafından taklit ve takip edilmesini de memnuniyetle karşılıyoruz. Böylece toplumun bilgilendirilmesi ve ücretler konusunda bir farkındalık oluşturulması sağlanıyor.

ENFLASYON NASIL ETKİLİYOR?

Emekliler ve memurlar için yılda iki kez yapılan artışlarda enflasyon doğrudan etki yapıyor. 6 aylık enflasyon oranı SSK ve BAĞKUR emeklilerin Ocak ve Temmuz artışlarını doğrudan etkiliyor. Memurlar ve memur emeklileri ise toplu sözleşme yaptıkları için artış oranlarını belirliyor. Ancak bu oranlar üzerinde oluşan enflasyon da fark olarak ödeniyor. Asgari ücrette enflasyon doğrudan etki yapmasa da en önemli belirleyici unsur olarak Tespit Komisyonu'nun masasında duruyor.



ELİMİZDE HANGİ VERİLER VAR?

Haziran enflasyonunun açıklanmasıyla birlikte 6 aylık oran ortaya çıkacak. Ancak son olarak Mart enflasyonu açıklandı ve 3 aylık oran ortaya çıktı. Bu oran Temmuz için önemli bir ipucunu da oluşturdu. Ocak- Mart ayında oluşan enflasyon yüzde 10 olarak hesaplandı. 3 aylık enflasyona yüzde 10 çıkarken bu SSK ev Bağ-Kur emeklileri için 3 aylık artış anlamına geliyor. Memurlar ve memur emeklileri için 3 aylık artış ise toplu sözleşme ile birlikte yüzde 9 oldu. Buna üç aylık veri daha eklenecek.



3 AYLIK ENFLASYONA GÖRE ARTIŞLAR ŞÖYLE OLDU:



MART ENFLASYONU: Yüzde 2.46

3 AYLIK ORAN: Yüzde 10.06

SSK VE BAĞKUR ARTIŞ: Yüzde 10.06

MEMURA 3 AYLIK FARK: Yüzde 3.83

MEMUR 3 AYLIK ARTIŞ: Yüzde 9.02

3 AYLIK ORANLARA GÖRE EN DÜŞÜK AYLIKLARDA ŞÖYLE HESAPLANDI:



SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİSİ: 15.959 TL

EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI: 47.670 TL

MEMUR EMEKLİSİ: 21.387 TL



TAHMİNLER NASIL?

3 aylık enflasyon oranı yüzde 10 olarak kesinleşirken, Temmuz için de tahminler gelmeye başladı. Merkez Bankası'nın Piyasa Katılımcıları Anketi açıklandı. Anketteki enflasyon tahminlerine göre 6 aylık enflasyon oranı ve buna bağlı olarak SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin artışı yüzde 17.91'i bulacak. Memur ve memur emeklisi artış oranı ise yüzde 16.80 olarak ortaya çıktı. Piyasa katılımcıları anketindeki tahminlere göre hesaplanan Temmuz artışları şöyle oluştu:



3 aylık TÜFE: % 10.06

Nisan TÜFE tahmini: % 3.07

Mayıs TÜFE tahmini: % 2.20

Haziran TÜFE tahmini: % 1.70

Buna göre 6 aylık TÜFE: % 17.91

SSK ve Bağ-Kur emeklisi: % 17.91

Memur ve memur emeklisi farkı: % 11.24

Memur ve memur emeklisi: % 16.80

ASGARİ ÜCRETE ARA ZAM

Bir başka beklenti ise Temmuz ayı için asgari ücrette ortaya çıkıyor. Yıl başında yüzde 30 zam yapılan 22.104 TL net rakama çıkan asgari ücrete ara zam yapılıp yapılmayacağı da merak ediliyor. Geçtiğimiz yıl ara zam yapılmamıştı. Bu yıl da enflasyondaki gelişmelere göre durum yeniden değerlendirilecek. Eğer ara zam kararı çıkarsa Haziran ayında Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun yeniden toplanması gerekecek. Ara zam için özellikle Mayıs ve Haziran enflasyonları yani 5 aylık ve 6 aylık oranlar etkili olacak.