Ocak’ta refah payı sinyali

Orta Vadeli Program ile birlikte emeklilerin yıl sonunda alacakları artışlar ile ilgili hesaplar yapıldı.

Yüzde 28.5 oranındaki enflasyona göre memur emeklileri ile SSK ve Bağ-Kur emeklileri arasında 6 puan fark oluştu. Bu farkın kapatılıp eşitlenmesi gündemde...

Milyonlarca emekli ve memur için Ocak ayında yapılacak maaş artışıyla ilgili ipuçları gelmeye devam ediyor. İlk ipucu Orta Vadeli Program'dan geldi. Burada yıl sonu için yapılan yüzde 28.5 oranındaki enflasyon öngörüsü ile yapılan hesaplamalarda 6 aylık enflasyon oranı yüzde 10.44 çıkıyor. Bu oranı SSK ve Bağkur emeklisinin enflasyon artışına işaret ederken, memurlar ve memur emeklileri için de 4.9 puanlık enflasyon farkını ortaya koyuyor. Bu farkla birlikte memurlar ve memur emeklilerinin ocak artışı yüzde 16.44 oluyor. Bakıldığı zaman iki kesim için 6 puanın üzerinde bir fark oluşuyor.

OVP TAHMİNİNE GÖRE YENİ ZAMLAR

- 2025 yıl sonu enflasyonu: Yüzde 28.5 - 2 aylık gerçekleşen enflasyon: Yüzde 4.14

- 6 aylık enflasyon: Yüzde 10.14

- SSK ve Bağ-Kur emeklileri zam oranı: Yüzde 10.14

- Memur ve emeklileri enflasyon farkı: Yüzde 4.9 - Memur ve emeklileri zam oranı (% 11+ fark): % 16.44

- En düşük SSK ve Bağ-Kur aylığı: 18.593 TL

- En düşük memur maaşı (1.000 TL artış dahil): 59.805 TL

- En düşük memur emeklisi aylığı (1.000 TL artış dahil): 27.398 TL

MERKEZ'DEN GELEN RAKAM

Orta Vadeli Program tahmininden sonra Merkez Bankasının Piyasa Katılımcıları Anketi de yayınlandı. Buna göre yıl sonu enflasyon oranı yüzde 29.86 olarak tahmin edildi. Anketteki tahmin gerçekleşirse 2025'in ikinci yarısındaki enflasyon yüzde 11.3 olacak. Ocak'ta bir önceki 6 aylık dönemdeki enflasyon oranında zam alacak SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin artışı buna göre yüzde 11.3'ü bulacak. Yine anketteki tahmine göre memurlara ve memur emeklilerine 6 puanlık enflasyon farkı oluşacak.

Yüzde 11'lik Ocak zammı da bu oranla yüzde 17.66'ya ulaşacak.

MERKEZ'İN TAHMİNİNE GÖRE ZAMLAR

- 2025 yıl sonu enflasyonu: Yüzde 29.86

- 2 aylık gerçekleşen enflasyon: Yüzde 4.14

- 6 aylık enflasyon: Yüzde 11.30

- SSK ve Bağ-Kur emeklileri zam oranı: Yüzde 11.30

- Memur ve emeklileri enflasyon farkı: 6 puan

- Memur ve emeklileri zam oranı (% 11+ fark): % 17.66

- En düşük SSK ve Bağ-Kur aylığı: 18.788 TL

- En düşük memur maaşı (1.000 TL artış dahil): 60.421 TL

- En düşük memur emeklisi aylığı (1.000 TL artış dahil): 27.674 TL

ARADA FARK OLUŞUYOR

Her iki hesaplamaya da bakıldığında memurlar ve memur emeklileri ile SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Ocak artışları arasında 6 puanın üzerinde fark oluşuyor. Bu fark enflasyondan değil memurların aldığı toplu sözleşme zamlarından dolayı ortaya çıkıyor. Daha önceki uygulamalarda bu farklılıklar eşitlenerek giderilmişti. Bu durumda artış oranı daha düşük kalan kesime bir refah payı eklemesi yapılıyor. Eğer bu yönde karar verilirse SSK ve Bağ-Kur emeklilerine 6 puanlık bir refah payı eklenerek artış oranları eşitlenebilir.