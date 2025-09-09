OVP’den milyonlara zam çıktı

Ekonominin üç yıllık yol haritasını ortaya koyan Orta Vadeli Program’da yıl sonu enflasyonu yüzde 28.5 olarak tahmin edildi. Bu oran emekli ve memurların Ocak ayında alacakları zam oranlarıyla ilgili hesapları da değiştirdi.

Milyonlarca emekli ve memurun yeni zam oranlarıyla ilgili en önemli ipucu geldi. Türkiye ekonomisinin önümüzdeki üç yıllık yol haritasını ortaya koyacak olan Orta Vadeli Program'da (OVP) yıl sonu enflasyon oranları da açıklandı. Böylece emekliler ve memurların bu yılın sonunda alacakları zam oranlarıyla ilgili hesaplar da tamamen değişmiş oldu. SSK ve Bağ-Kur emeklileri için 6 aylık enflasyon hesabı yapılırken memurlar ve memur emeklileri için de enflasyon farkı verilmesi kesinleşti.

HESAPLAR NASIL YAPILACAK ?

SSK ve Bağ-Kur emeklileri her yıl ocak ve temmuz aylarında 6 aylık enflasyon oranı kadar artış alıyor. Hükümet bazı dönemlerde bu oranların üzerine bir refah payı da ekliyor. Memurlar ve memur emeklilerinin zam hesaplaması ise farklı yapılıyor. Memurlar ve memur emeklileri için Ağustos'ta yapılan toplu sözleşmede ocak ayı zam oranı yüzde 11 olarak belirlendi. Ayrıca bin TL'lik bir seyyanen ödeme de yapılacak. Bu yüzde 11 oranındaki zam oranına 6 aylık enflasyonun yüzde 5'in üzerindeki kısmı da fark olarak eklenecek. Yüzde 5 geçtiğimiz Temmuz ayında memur ve memur emeklilerinin toplu sözleşme artışını gösteriyor. Şu ana kadar açıklanan enflasyonlara bakıldığında iki aylık oran yüzde 4.14 olmuştu. . Memurlara ve memur emeklilerine enflasyon farkı verilmesi için de 2025'in ikinci 6 ayında enflasyonun yüzde 5'i aşması gerekiyordu. Bu veriye göre fark alınabilmesi için sadece yüzde 0.82'lik bir oran kaldı. Memurlar ve memur emeklilerine yapılacak yüzde 11 ve enflasyon farkı oranları aynen sosyal ödemelere de yansıtılacak. Böylece engelli maaşı evde bakım ödeneği ve 65 yaş aylığı gibi ödemeler de aynı oranda artacak.

YENİ HESAP YAPILDI

Orta Vadeli Program'ı açıklayan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz 2025 yıl sonu enflasyon tahminlerinin yüzde 28.5 olduğunu duyurdu. Daha önce Merkez Bankası da yüzde 24-29 aralığında bir oran beklediğini duyurmuştu. Orta Vadeli Program'da beklenen yüzde 28.5 oranı gerçekleşirse yıl sonunda 6 aylık enflasyon oranı yüzde 10.14 olarak belirlenecek. Bu oranı SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin enflasyon artışının yüzde 1014 olacağını gösteriyor. Refah payı verilmesi durumunda bu oran yükselecek. Memurlar ve memur emeklileri için de fark bu oran dahilinde kesinleşmiş olacak. Yüzde 10/.14 oranındaki 6 aylık enflasyona göre yüzde 5'in üzerinde oluşan enflasyon farkı 4.9 puan olacak. Bu farkla birlikte toplu sözleşmeden çıkan yüzde 11'lik zam hesaplandığında memurlar ve memur emeklilerinin maaşlarına uygulanacak oran yüzde 16.44'e yükselmiş olacak. Bu oranlar en düşük maaşlara uygulandığında emeklilerin ve memurların taban maaşları da değişmiş oluyor. Buna göre en düşük SSK ve Bağ-Kur emekli maaşı yüzde 10.14 oranında artırıldığında 16.881 liradan 18.593 liraya çıkmış olacak. Yüzde 16.44 oranındaki artışa göre en düşük memur maaşı 59 bin 805 liraya, en düşük memur emeklisi aylığı da 27 bin 398 liraya çıkacak.

OVP TAHMİNİNE GÖRE YENİ ZAMLAR

- 2025 yıl sonu enflasyonu yüzde 28.5 - 6 aylık enflasyon: Yüzde 10.14 - SSK ve Bağ-Kur emeklileri zam oranı: Yüzde 10.14

- Memur ve emeklileri enflasyon farkı: Yüzde 4.9 - Memur ve emeklileri zam oranı (% 11+ fark): % 16.44 - En düşük SSK ve Bağ- Kur aylığı: 18.593 TL

- En düşük memur maaşı (1.000 TL artış dahil): 59.805 TL

- En düşük memur emeklisi aylığı (1.000 TL artış dahil): 27.398 TL