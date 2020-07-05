Günümüzün güzellik anlayışı, ince bir vücuda sahip olmayı 'olmazsa olmaz' bir şart olarak karşımıza çıkarıyor. Medyada, sosyal medyada ve nihayet çevrelerinde görüp duydukları ise, çocuklar üzerinde çok ciddi etkiler bırakıyor. Birazcık çıkan göbeğini komik bulup güldüm diye Deniz'den işitmediğim laf kalmadı. "Kilolusun sen, Kilolusun işte! Asla zayıflayamayacaksın" dedi iyi mi! Daha da kötüsü; bir arkadaşıma bu diyaloğu anlatınca "Bu halinde bir de çocukla dalga mı geçtin? Kusura bakma ama hak etmişsin" dedi. Bu halinle bile... He canım he. Morbid obezim ya ben! Al birini, vur ötekine.... Konu bu değil elbette. Kiloya olan takıntımız. Özellikle de çocukların takıntısı. Bu konuda bizden çok daha hassaslar. Ve bu durum onları birçok tehlikeli duruma da açık hale getiriyor. Mesela yaygın bir yeme bozukluğu olan ve ölümle sonuçlanabilecek kadar ciddi etkiler doğuran anoreksiya. Anoreksiyayı özellikle genç kızların daha çok yakalandığına dikkat çeken Nörolog Dr. Mehmet Yavuz, hastalığı şöyle tarifliyor: "Yemek bozukluğu olarak da bilinen anoreksiya, özellikle ergenlik çağında ortaya çıkan yemek yememek, çok az uyumak buna karşın çok aktif olmakla karakterize edilen psikolojik bir hastalıktır. İntihardan sonra en fazla ölümle sonuçlanan psikolojik hastalıklar arasında yer alan anoreksiya, tüm yaşlarda görülmekle birlikte daha çok kız çocuklarında rastlanmaktadır." "



"KİLO ALIRIM" KORKUSU

Anoreksiya nervozanın temelinde kilo almaya karşı duyulan aşırı korku ve vücut algısındaki bozulma Oulduğunu belirten Dr. Yavuz, "Bu sebeple hasta yemek yeme rutinini kısıtlamaya başlar, kilo almayı engellemek için aşırı egzersize başvurur, yediklerini kusmaya çalışır, müshil kullanır. Sonunda vücut kitle indeksi normalde olması gerekenin çok altına düşer. Vücuttaki yağ oranının azalmasına bağlı olarak adet gören kızlarda adet kesilmeleri yaşanabilir. Açlık nedeniyle depresif belirtiler ve bilişsel sorunlar ortaya çıkabilir" diyor.



İLK BELİRTİ KUSMA

Çocuklarda anoreksiyanın ilk belirtilerin başında kusma geliyor. İlk önce kusmak için parmaklarını kullanıyorlar. Zamanla kusmanın otomatik hale geldiğini belirten Dr. Mehmet Yavuz, bir başka önemli noktaya daha dikkat çekiyor: "Kronik olarak kusan bireylerde tükürük bezlerinde kalıcı şişmeler oluşabildiği için anoreksiklerin yanakları dolgundur, bu dışarıdan bakılınca onları olduklarından daha kilolu gösterebilir." Çocuklarda anoreksiyanın tanı kriterleri:



● Kilosu yaşıtlarına göre beklenenin en az yüzde 15 altındadır.



● Kilo almaktan çok korkar.



● Kendisi için normal olan vücut ağırlığını korumaktan kaçınır.



● Kilosu normalin altında olmasına rağmen kendisini kilolu hisseder.





10 YAŞ ALTI 10 ÇOCUKTAN 4'Ü DAHA ZAYIF OLMAK İSTİYOR!

Anoreksiya olan çocukların genellikle daha önceden kilolu çocuklar olduğunu belirten Dr. Mehmet Yavuz, "Kilo, çocuklar için çok önemli bir argüman gibi görünmese de zayıf olma isteği çok küçük yaşlarda başlar. Yapılan bir araştırmaya göre 10 yaşındaki çocukların yüzde 40'ı çok daha zayıf olmak istediklerini belirtmiştir" diyor. Anoreksiya kesinlikle hafife alınacak bir durum değil. Ölümle sonuçlanabilecek kadar ciddi sağlık problemlerine sebep olabileceği için ailenin durumu fark eder etmez tıbbi destek alması şart.

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