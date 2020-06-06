"Eskiden yesin diye uğraşıyorduk, şimdi yemesin diye"... O kadar çok anneden duydum ki bu cümleyi.

Tamamen iyi niyetle ve sağlıklı büyüsün diye zorla ağzına tıkıştırdığımız lokmalar, iştahını açsın diye içirdiğimiz şuruplar, vitaminler, gıda takviyeleri ne yazık ki çocuklarda şişmanlığı körüklüyor.

Düşünsenize; büyümek yeterince sancılı iken, ergenlikte binbir sorunla boğuşurken, bir de fazla kiloların yükünü yüklüyoruz küçücük omuzlarına.

Naçizane önerim çocukları hazır meyve suları ve gazlı içeceklerden, paketli ve şekerli gıdalardan mümkün olduğunca uzak tutmak. Ama sağlıklı beslenmeyi de takıntı haline getirmeden, asla zorlamadan sabırla 'iyi' olanı sevdirmek.

İlla ki tencere yemeği, anne keki, komşu teyze böreği... Bolca sebze meyve, zeytinyağı ve elbette sağlıklı kuru yemişler...

Fast food tarzı yiyeceklerden tamamen uzak tutamasak da sınırlandırmak zorundayız, çünkü bunu yapamazsak çocukları diyabet gibi bir tehlike bekliyor.

Çoğunlukla 'yetişkin hastalığı' olarak bilinen diyabet, günümüzde tam da bu nedenlerle çocuklarda da görülüyor.



18 YAŞ ALTINDA 18 BİN HASTA!

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Ersin Sarı, çocuklarda diyabetin özellikle 10-14 yaş aralığında görüldüğünü belirterek şu bilgileri paylaşıyor:

"Halk arasında şeker hastalığı olarak bilinen diyabet, insülin salgılayan beta hücrelerinin çeşitli sebeplere bağlı olarak sayısında ve fonksiyonunda yaşanan azalma sonucunda yaşanan kan şekeri yüksekliğidir. Özellikle 10- 14 yaş arasındaki çocuklarda görülen diyabet, son zamanlarda okul öncesi çocuklarda da rastlanmaya başlanmıştır. Bugün ülkemizde 18 yaşın altında 18- 19 bine yakın diyabet hastası çocuk olduğu düşünülmektedir."



ÖNÜ ALINAMAZ SEKİLDE BÜYÜYEN SALGIN: OBEZİTE

Günümüzün önü alınamaz şekilde büyüyen en yaygın hastalığının obezite olduğunu dile getiren Dr. Ersin Sarı, "Fast food tarzı beslenme düzeninin artması, sağlıksız yiyeceklere yönelimin giderek fazlalaşması, ülkemizin yemek anlayışının dışında kalan hazır paketlenmiş gıdaların artık hayatımızın bir parçası olması özellikle de çocuklarda obeziteyi beraberinde getiriyor. Obezite ise çocuklarda Tip 2 diyabetin ortaya çıkmasına yol açıyor" diyor.



YASAM TARZI DEĞİŞİKLİĞİ ŞART

Çocuklarda şişmanlığa bağlı ortaya çıkan tip 2 diyabetin tedavisinde, tıpkı yetişkinlerde olduğu gibi çeşitli ilaçlar ve insülin iğneleri kullanılabiliyor. Bununla birlikte çocuğa sağlıklı beslenme alışkanlıkları kazandırmak ve düzenli hareket etmesini sağlamak da sağlığına kavuşmasında ilaç tedavisi kadar etkin bir rol oynuyor.