Yarından itibaren biz veliler için yeni bir dönem başlıyor. Yolumuz uzun, işimiz zor... İlköğretimdeki çocuklar için uzaktan eğitim eba tv ve eba canlı ile yapılacak. Ders saatleri her sınıf için farklı olacak. Öğretmenler, velilere önceden WhatsApp grupları aracılığıyla bilgilendirme yapacak.

Genel olarak dersler 08.00-16.00 aralığında yapılacak. Örneğin o günün dersi saat 08.00'da başlıyorsa; çocuklar uyanmış, kahvaltısını yapmış ve giyinmiş vaziyette ekranın başında olacak. Canlı derslerde kameralar açık olacak.



21 Eylül'e kadar olan süreç genel olarak telafi süreci. Hani ne olduğunu anlamadan bir üst sınıfa geçti ya çocuklar;

31 Ağustos-21 Eylül arası dönem, bir önceki yılın mutlaka kazanılmış olması gereken bilgilerini hatırlamaları ve varsa eksiklerini tamamlamaları açısından çok önemli.



ENGELLENMİŞLİK HİSSİ

İnternet bağlantısı, masaüstü bilgisayarın ayarlanması, eba canlı sistemi, televizyondaki ders saatleri, çocuğa bunların izlettirilmesi ve sonrasında yapılacaklar...



Hem bizler hem öğretmenler hem de çocuklar için çok stresli ve zor bir dönem başlıyor. Hadi eğitim öğretimi bir şekilde hallettik, işin psikolojik ve sosyal boyutu ne olacak? Okula bile gidemiyorken; müzik, resim, spor gibi tüm sosyal ve bireysel etkinliklerini askıya aldığımız; bunu da geçtim, odasında bir arkadaşıyla gönlünce oynamasına bile izin ver-emediğimiz çocuklar bu 'engellenmişlik' hissiyle daha ne kadar süre baş edecek?

Okul bahçesinde cıvıl cıvıl koşacakları, öğretmenleri ve arkadaşları ile yine yan yana can cana olacakları günler bir an önce gelir umarım.

Eğitime bir süre daha evden devam edeceğimiz bu dönemde çocukların çalışma ortamı ve odaları her zamankinden önemli hale geliyor.

Herkesin bütçesi, zevki farklı elbette.



Ama genel geçer doğruları hatırlamakta fayda var. Çocuk odası mutlaka aydınlık ve ferah olmalı. Sık sık havalandırılmalı.

Ayrıca çok eşya ile doldurup bunaltıcı hale getirilmemeli. Masasının üzerine dikkatini dağıtabilecek objeler yerine, derslerde ihtiyacı olacak araçlar düzenli bir şekilde yerleştirilmeli. Odasına birkaç bitki koymakla da stresini azaltırken, sorumluluk duygusunun güçlenmesine de yardımcı olabilirsiniz.

Sabah uyandığında ilk işinin 'günün ilk başarısı' olarak yatağını düzeltmesi gerektiğini ve odasını toplamanın zaten kendi sorumluluğunda olduğu hatırlatmama bilmem gerek var mı?



KÜÇÜKLERDEN BÜYÜK TEPKİ

Bu dört kızımız, büyüklerine biraz kızgın. "Okulumuza gidemiyoruz, çünkü büyükler maske takmıyor.

Maskesiz büyüklerimiz yüzünden eğitimimiz yarım kaldı" diyorlar. Gruplarına "Mahalle Çocukları" adı veren kızlarımız, tepkilerini dile getirdikleri resimlerle bir de sokak sergisi açmış. Sloganları da şahane: "Koronayı yenelim, okulumuza gidelim", "Korona dedi ki: Maske takarsan seni göremem", Sokakta bile sana bulaşırım, maske tak!" Yerden göğe haklılar. Ne onların eğitim hakkını engellemeye ne de tehlikeyi büyütüp toplumu hasta etmeye hiçbirimizin hakkı yok. Konu insan hayatı. Hepimiz sorumluyuz. Net.