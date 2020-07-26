Ah ah. Hep benim hatam!

"Daha küçücük" dedim...

"Biraz daha birlikte uyuyalım" dedim. Kuzuydu, dana oldu tabii.

Şimdi de gönderemiyorum odasına.

Babası yatsınmış onun yatağında, o bebekliğinden beri bu yatağı kullanıyormuş, kullanımdan doğan hakları varmış... Sanırsın devlet arazisine gecekondu dikmiş! 'Sürükleyerek odama götürecek değilsiniz ya' diyor bir de!

"Yetiş Pırılcığım" dedim. Hem beni kurtar hem de varsa benim gibileri..." Sağolsun o da aşağıdaki yazıyı gönderdi.

Psikolog Pırıl Bilger'in yazısını, noktasına dokunmadan sizlerle paylaşıyorum.

Hadi bize de kolay gelsin öyleyse...



UMUTSUZ OLMAYIN

"Çocuğum kocaman oldu, hala benimle yatıyor. Nasıl bu saatten sonra kendi yatağına alıştırabiliriz?" Bu soruları, çocuğu 6 ila 15 yaş arasına gelmiş ebeveynlerden duyuyorum. "Ağaç yaşken eğilir" derler, doğru söylemişler.

Bir çocuğu doğduğu andan itibaren eğitmeye başlarsınız ve çocuğa ne öğretirseniz, o davranışı sergiler. Ama siz de umutsuzluğa ve strese kapılmadan, kendi odasına yavaş yavaş alıştırmalısınız.



KARARLILIK IKNA EDER

Sizin kararlı tutumunuz çocuğunuz için çok önemlidir. Çünkü çocuklar kaç yaşında olurlarsa olsunlar, ebeveynlerinin kararlı bir tutumla sunduğu mantıklı talepleri kabul ederler. Bu yüzden "Eyvah! Geç kaldım, bu saatten sonra ne yaparım" diye panik olmak yerine, strese girmeden bu durumu anne-baba olarak çözüme ulaştırmalısınız.



AYNI SAATTE OLMAZ

Dikkat etmeniz gereken nokta; çocuklar uyurken büyüme hormonu (GH) salgılarlar. Bu hormon onların büyümesi ve gelişimi için gereklidir. Bu yüzden uyku düzenlerine dikkat etmeniz gerekir.

Sizinle aynı saatte yatmaması gerekir.



KORKUYOR OLABILIR

Gelelim 8 yaşındaki bir çocuğun annesi ile uyumasına. Ebeveynimiz bu durumdan epey mustarip durumda.

Babayı içeriye yollayıp anneyle yatmayı tercih eden bir oğlan çocuğunu kendi yatağına nasıl alıştırabiliriz? Bu yaş aralığındaki çocuklar bilgisayar ve telefon oyunlarını çok sever. İlk olarak oynadığı oyunları takip etmelisiniz. Çünkü şiddet ve korku içerikli oyunlar çocuğunuzu korkutuyor olabilir ve böylelikle yanınızda yatma eğilimine giriyor olabilir.

8 yaş çocuğunun ebeveyn ile yatması ilerisi için de sorun çünkü ergenlik yılları yaklaşıyor. Bu yüzden artık yatakları ayırma vakti. İlk olarak uyku saatini düzenlemelisiniz.

Çocuk her gün aynı saatte yatıp, aynı saatte kalkmalı. Bu bir kural olmalı. Diğer yandan karnı ne çok aç, ne çok tok olmalı. Aksi halde bu durum da uykuya dalmasına engel olur. Gece atıştırmasına izin vermemeye çalışın.



ONUNLA KONUSUN

Diğer yandan "Bu odada seni rahatsız eden bir şey var mı? Şeklini değiştirirsek daha rahat hissedebilir misin?" gibi sorularla düşüncelerini anlamaya çalışın. Odada fazla eşya çocuğunuzu yorabilir. Onunla beraber bu eşyaları kaldırabilirsiniz. Ve "Biz anne-baba olarak beraber yatmalıyız sen ise sana ait odada yatmalısın, bize ne zaman ihtiyaç duysan yanında olacağız" demelisiniz.



CEZA VE ÖDÜL GEREKSIZ

Ceza veya ödül ile değil, anlayacağı dilden konuşarak ona bu davranışı kazandırabilirsiniz.

Ve ona odasında uyandığı ilk sabah nasıl hissettiğini sorun, her gece anne-baba olarak 'Seni seviyorum' demeyi ihmal etmeyin. Bu onun kendini güvende hissetmesini sağlar.



TARTISMALARDA KENDİ TARAFINIZA ÇEKMEYİN

Psikolog Pırıl Bilger'in annelere çok önemli bir de uyarısı var. Bilger, "Evdeki gerginliği çocuklarınıza yansıtmayın ve eşiniz ile tartışmalarınızda çocukları kendi tarafınıza çekmeyin. Bu durum da anneye bağlanmasına ve sizinle uyumak istemesine neden olabilir. Unutmayınız ki, çocuklarınıza verdiğiniz her şey sizin ebeveyn olarak mirasınızdır" diyor.