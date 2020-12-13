Kovid-19'la mücadele tüm dünyada sürerken, aşı ile ilgili müjdeli haberler de ardı ardına geliyor.

Lakin tam azıcık sevineceğiz ki, bu sefer de aşı karşıtları çıkıyor sahneye.

"Bize çip takacaklar" diyen mi ararsın, "Kendilerine köle yapacaklar" mı... Atış serbest; Seç, beğen, al...

Laboratuvarda çalışmaktan kamburu çıkmış bilim insanlarına, onların emeklerine, insan hayatına hiç mi saygınız yok! Oturduğunuz yerden uydurduğunuz saçmalıklarla kime, neye ve neden hizmet ediyorsunuz?

Ateş düşürücü, antibiyotik ve aşılar bulunmasaydı, insan ömrü kaç yıl olurdu acaba? Muhtemelen Alzheimer veya prostat gibi ileri yaş hastalıklarını hiç konuşmuyor olacaktık, zira hiçbirimiz o yaşlara eremeden göçüp gidecektik bu dünyadan...

Buna rağmen, "Ben o aşılara güvenmiyorum şekerim" diyerek çocuğunu sözde! korumak adına aşı yaptırmayanların sayısı günden güne artıyor.

"Allah akıl fikir versin" diyorum ve Sağlık Bakanlığı'nın Aşı Portalı'nda yer alan "Aşı hakkında yanlış bilinenler ve doğruları"nı özellikle bu konuda aklı karışmış olanlar veya yakında bebek sahibi olacaklar için paylaşıyorum:

✖ Yanlış: Bebeklere gereksiz yere çok erken aşı uygulanıyor. Anne sütü onları korur.

✓ Doğru: Bebekler bazı hastalıklara karşı bağışık doğar, çünkü doğumdan önce annelerinden bebeklere koruyucu maddeler, yani antikor geçer. Emzirilen bebekler de anne sütüyle antikor alır.

Anne sütü, bebeğin bağışıklık sistemi gelişene kadar bazı hastalıklara karşı önemli koruma sağlar. Bununla birlikte bu antikorlar uzun süre kalıcı değildir ve tüm hastalıklara karşı koruma sağlamaz. Bebek ve çocukların, yaşamı tehdit eden pek çok hastalıktan korunmaları için aşılanmaları gerekir.

Çocukluk dönemi aşılama şemasına uygun olarak aşılanma, hayatı tehdit eden hastalıklarla temas etmeden önce, yaşamın erken döneminden itibaren bebeklerin ve çocukların korunmasını sağlar.

✖ Yanlış: Aşıyla önlenebilir çocukluk hastalıkları yaşamın bir parçasıdır.

✓ Doğru: Aşıyla önlenebilir hastalıklar ciddi hastalıklardır, hem çocuklarda hem de yetişkinlerde zatürre, beyin iltihabı, körlük, kan iltihabı, kulak enfeksiyonları, konjenital kızamıkçık sendromu ve hatta ölüm gibi ciddi sonuçlara yol açabilirler. Bu hastalıklar aşılarla önlenebilir. Aşı yapılmaması çocukların gereksiz yere savunmasız kalmasına ve hayatlarının riske atılmasına neden olur.

✖ Yanlış: Aşılar güvenli değildir.

✓ Doğru: Aşılar son derece güvenilir biyolojik ürünlerdir. Üretim ve dağıtım aşamalarında çok sıkı kontrolden geçmektedir. Bir aşının ülkemizde kullanılabilmesi için öncelikle üreticiler tarafından aşıların güvenli ve etkili olduğunun Sağlık Bakanlığı'na kanıtlanması gereklidir. Kullanılacak aşılar teslim alınıp sahada kullanıma sunulmadan önce, Ulusal Referans Laboratuvarlarında da test edilmekte ve uygun olduğu kanıtlanan aşıların kabulü yapılarak kullanıma sunulmaktadır.

✖ Yanlış: Aşılar faydalı değildir.

✓ Doğru: Dünya çapında halen her yıl, çok sayıda insan 'AŞIYLA ÖNLENEBİLİR HASTALIKLAR' yüzünden ölüyor. Bu hastalıkların birçoğu aşılama programı sayesinde Türkiye'de 'HİÇ GÖRÜLMÜYOR' ya da nadir görülüyor.

Yaygın aşılamayla çiçek hastalığı yok edilmiştir, çocuk felci hastalığında ise yüzde 99'luk azalma sağlanmıştır.

ÇOCUK AŞISIZ İSE KIZAMIK, ÇOCUK FELCİ, MENENJİT, TETANOZ, SARILIK GİBİ PEK ÇOK AŞIYLA ÖNLENEBİLİR HASTALIK VE BUNLARIN YOL AÇABİLECEĞİ SAKATLIK VE ÖLÜM RİSKİ ALTINDA OLABİLİR.

✖ Yanlış: Aşılar zararlıdır.

✓ Doğru: Aşılar son derece güvenilir biyolojik ürünler olmakla birlikte, herhangi bir ilaç gibi bazı yan etkilere yol açabilir. Bu yan etkilerin çoğunluğu hafif ateş, aşı uygulanan bölgede kızarıklık, şişlik, ağrı gibi hafif yan etkilerdir.

Bu yan etkiler sadece birkaç gün sürer ve tedavi edilebilir. Ciddi yan etkiler son derece nadirdir.

✖ Yanlış: Aşılar ücretli olarak uygulanmaktadır.

✓ Doğru: Türkiye'de, aşı programında yer alan tüm aşılar ücretsiz uygulanmaktadır.

Aşılar ücretsiz uygulandıktan sonra sisteme kaydedilmekte ve aşı kartı düzenlenerek aileye verilmektedir.