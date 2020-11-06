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Yıldız falınız FİLİZ İÇKE ÖNAL Yıldız falınız filizicke@hotmail.com Tüm yazıları
Giriş Tarihi: 06.11.2020, 00:00

KOÇ: DUYGUSAL ihtiyaçlarınız için ortak çalışmalar içinde olduğunuz arkadaşlarınızın size sunacağı bazı tekliflere kayıtsız kalamayacaksınız. Çevrenizin kalabalık olmasına canınız sıkılabilir.

BOĞA: BU dönem; yaşam felsefesi ile ilgili değişen düşüncelere sahip olacaksınız.
İdeallerinizde yoğunluk yaşayacaksınız.
Hiç kimsenin cesaret edemeyeceği riskleri göze alacaksınız.

İKİZLER: ENTELEKTÜEL konularda kendinizi başarılı hissediyorsunuz. Bulunduğunuz ortamlarda farklı ve özgün kişiliğinizi ortaya koyacaksınız. Yaşça büyük kişilerin etkisinde kalacaksınız.

YENGEÇ: ÖN yargısız yaklaşım tarzınız, karşınızdaki kişileri olumlu etkiliyor. Her şeyin olumlu gitmesi sizin en büyük arzunuz.
Yaşama pratik bir şekilde bakıyorsunuz.
Gücünüzün farkındasınız.

ASLAN: ÖZGÜRLÜK duygularının size zarar verebileceğini düşünerek, seçimleriniz konusunda dikkatli olmalısınız. Yapacağınız yeni atılımlar için gerekli bağlantıları kuruyorsunuz.

BAŞAK: AKILCILIĞA çok önem veren biri olarak duygularınız her zamankinden yoğun olacak. Dostlarınızın fikirlerine ilgisiz davranıp kendi düşüncelerinizle hareket etmek isteyeceksiniz.

TERAZİ: TESTLERDEN geçiyorsunuz. İşinizde yükselme, farklı mesleğe geçme ve kendiniz için uygun koşulları hazırlama konusunda ideal bir gün. Bu ortak çalışmalar içinde olacağınız biri olabilir.

AKREP: YAŞAM kalitenizi artıracak, projeler peşindesiniz. Birlikte olduğunuz kişileri duygusal anlamda zorlayabilir, sorunları büyütebilirsiniz. Onları ikna etmek için olağan üstüçaba sarf edeceksiniz.

YAY: BASKI altında tutuğunuz duygularınızı ortaya çıkarmak isteyecek ve ilişkinizi kişiselleştirecek davranışları tercih edeceksiniz. Kişisel çabalarınız, çevre koşullarıyla birlikte şekilleniyor.

OĞLAK: BUGÜN çevrenizde duygusal konulara uzak gibi görünmeniz, farklı yorumlara neden oluyor. Mesleki çalışmalarınıza bağlılık göstermeniz işlerinizi mükemmelyaptığınızı gösteriyor.

KOVA: İŞİNİZİ yaparken; duygusallıktan uzak durmanızda yarar var. Dostlarınız sizden haber bekliyor. Uzun süredir özlediğiniz eski ortamları yeniden canlandırabilirsiniz..

BALIK: DUYGUSAL anlamda taleplerinizin yüksek olduğu bir hafta içindesiniz. İlişkilerinizde kalıcı duygular beklerken, yaşam standardı olarak yüksek olanaklara sahip ilişki fırsatları kolluyorsunuz.

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