Meraklısına notlar

Çin'de uzun yıllardır hayvanlar ve deprem tahmini konusunda araştırmalar yapılıyor. Bu araştırmaların sonucunda; deprem konusunda hisleri en kuvvetli hayvanların yılan olduğu ortaya çıktı.

Kuş tüyü yastık ya da yorganın etrafında kendinizi garip hissediyorsanız, pteronofobiniz olabilir! Bu fobi sadece tüyle gıdıklanma korkusunu değil doğrudan tüy görmekten korkmayı da kapsayabilir.

İnsanlar, bir kargayı diğerinden ayırma konusunda oldukça başarısızdır. Kargalar ise insanları çok net bir şekilde birbirinden ayırabilir. Araştırmalar, kargaların insan yüzlerini uzun bir süre hatırladıklarını ortaya koyuyor.

Kangurular zıplarken kuyruklarını dengede durmak için kullanırlar. Eğer kuyruklarını kaldırırsanız dengede duramayacakları için devrilirler.



Muz büyürken bir süreçten geçer. Bu durum muzların yere doğru değil güneşe, yani yukarı doğru büyümesine neden olur.



Bristol Üniversitesi tarafından yapılan araştırmalar, Kore nüfusunun sadece %0,006'sının koltuk altı kokusuna sahip olduğunu ortaya koydu.



Kediler tatlı tadını alamaz. Tatlı reseptörleri olmadığı için şekerli yiyecekler onlar için cazip değildir.

İnsanlar her saat ortalama 30 ml'den biraz fazla tükürük üretir. İlk başta bu miktar az gelebilir. Ancak bu, günde 720 ml ve yılda ortalama 263 litre tükürük üretildiği anlamına gelir!

ŞAŞIRTAN KUTU

Vücuttaki en küçük kemik kulaktadır. Bu kemik ortalama 3x2.5 mm boyutundadır.