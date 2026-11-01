New York’ta Cumhuriyet coşkusu

New York Başkonsolosu Muhittin Ahmet Yazal ve eşi Kadriye Zeynep Yazal'ın ev sahipliğinde düzenlenen 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı resepsiyonu, iş dünyası ve sivil toplum temsilcilerini Türkevi'nde bir araya getirdi. Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş yıl dönümü, New York'ta yoğun katılımla gerçekleşen resepsiyonla kutlandı.

Türk-Amerikan toplumunun farklı kesimlerini buluşturan davette, Cumhuriyet Bayramı'nın gururu ve coşkusu paylaşıldı.

Gecede TABA-AmCham Genel Başkanı Süleyman Ecevit Sanlı, TABA-AmCham Ticaret ve İş Geliştirme Başkan Yardımcısı Tuba Saraçoğlu, Ticaret ve İş Geliştirme Başkanı İsmail Hocaoğlu, New York'ta turizm sektöründeki başarılarıyla tanınan iş insanı Tamer Başol, iş insanı İsmail Akdeniz ve TABA-AmCham Basın Danışmanı Niyazi Hancı'nın yanı sıra çok sayıda iş insanı ve sivil toplum kuruluşu başkanı yer aldı. Program kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla yayımladığı kutlama mesajı da davetlilerle paylaşıldı. Diplomasi, iş dünyası ve sivil toplumu aynı çatı altında buluşturan resepsiyon, Türk-Amerikan toplumunun birlik ve beraberliğini yansıttı. Türkiye'den binlerce kilometre uzakta yaşanan bayram coşkusu, Türkevi'nde ortak bir gurura dönüştü.

BAŞARILI TÜRKLER AMERİKA'DA BULUŞUYOR

Bu hafta Manhattan Mektupları'nda, kasım ayında gerçekleşecek önemli bir buluşmayı şimdiden haber vermek istiyorum.

100 TÜRK

2002'den bu yana ABD'de yayımlanan TURKOFAMERICA'nın düzenlediği TOA Awards 2026, bilimden iş dünyasına, sanattan spora farklı alanlarda başarı kazanan Türk Amerikalıları bir araya getiriyor. Organizasyonun açıkladığı "Amerika'nın En Etkili 100 Türkü" listesinde, 24 kategoride 100 isim yer alıyor. Nobel ödüllü bilim insanlarından küresel şirketlerin yöneticilerine, girişimcilerden sanatçılara uzanan bu liste, Türklerin Amerika'daki emeğini ve etkisini görünür kılmayı amaçlıyor.

TURKOFAMERICA ve TOA Awards Kurucusu ve Başkanı Cemil Özyurt, organizasyonun amacını şöyle anlatıyor:

"Bu listeyi hazırlarken amacımız yalnızca başarılı isimleri sıralamak değildi." Özyurt, farklı sektörlerde iz bırakan Türk Amerikalıların ulaştığı noktayı geniş bir çerçevede göstermeyi ve onları aynı çatı altında buluşturmayı hedeflediklerini vurguluyor.



FEJİR UĞURLU

17 Kasım 2026'da New Jersey'deki The Venetian'da düzenlenecek geceyi, ESPN'in başarılı spor yayıncısı Arda Öcal ile birlikte, benim de çok sevdiğim ve başarılarıyla gurur duyduğum değerli avukat Fejir Uğurlu sunacak.

Bu hafta küçük bir ön duyuruyla kapısını araladığımız bu buluşmayı, gelecek hafta listede yer alan isimler ve başarı hikâyeleriyle daha ayrıntılı ele alacağım. Bir Türk olarak, dünyanın farklı köşelerinde üreten ve iz bırakan insanlarımızı tanımak, onların hikâyelerini paylaşmak benim için ayrı bir mutluluk. Haftaya buluşmak dileğiyle...