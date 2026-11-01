Enerji ekonomisinde yeni dönem

Küresel güç dengeleri yeniden şekillenirken enerji, tarih boyunca olduğu gibi bugün de ekonomik bağımsızlığın ve jeopolitik rekabetin merkezinde yer alıyor. Ancak yaşanan dönüşüm, kaynakların üretimi ve tüketiminin ötesinde yeni bir ekonomik ve jeopolitik düzeni beraberinde getiriyor. Elektrifikasyon, yapay zekâ, kritik mineraller, enerji depolama teknolojileri ve uluslararası şebeke bağlantıları; ülkelerin rekabet gücünü, ekonomik güvenliğini ve kalkınma modellerini yeniden tanımlıyor. 26- 27 Ekim'de İstanbul'da katıldığım 16. Türkiye Enerji Zirvesi, bu yeni güç denklemine ışık tuttu. "Avrupa-Akdeniz Bölgesi'nde Enerji Güvenliği ve Yatırım Fırsatları" temasıyla gerçekleştirilen zirvede kamu otoriteleri, enerji piyasası temsilcileri ve finans kuruluşları bir araya geldi.

ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR YAPTI

Zirvenin ikinci gününde konuşan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, çatışmaların enerji altyapıları üzerindeki etkilerine dikkat çekerek kaynak çeşitliliği, yerli üretim ve enerji diplomasisinin önemini vurguladı.

Günümüzde enerji güvenliği; petrol ve doğal gazın yanı sıra şebeke dayanıklılığını, depolamayı, siber güvenliği ve kritik ham madde tedarikini de kapsıyor. Dolayısıyla enerji politikaları, sanayi, teknoloji, dış ticaret ve ulusal güvenlikle doğrudan ilişkili. Bu değişimin merkezinde ekonominin giderek elektrikleşmesi yer alıyor. Sanayiden ulaşıma, tarımdan binalara kadar elektrik kullanımı yaygınlaşırken yapay zekâ, veri merkezleri ve otomasyon da talebi artırıyor. Uluslararası Enerji Ajansının (IEA) Electricity 2026 raporuna göre küresel elektrik talebinin 2026-2030 döneminde yıllık ortalama yüzde 3,6 büyümesi öngörülüyor. Türkiye açısından öncelik, artan talebi rekabetçi maliyetlerle, kesintisiz ve çevresel sürdürülebilirliği gözeterek karşılamak. Güneş ve rüzgâr yatırımlarının büyümesi, elektrik şebekelerinde kapsamlı modernizasyon ihtiyacını da beraberinde getiriyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının açıkladığı yaklaşık 100 milyar dolarlık uzun vadeli iletim ve dağıtım yatırımı öngörüsü, bu açıdan büyük önem taşıyor. Akıllı şebekeler, enerji depolama, dijital izleme ve siber güvenlik yeni yatırım alanları oluştururken mühendislikten yazılıma, ekipman üretiminden finansmana kadar geniş bir ekonomik değer zincirini harekete geçirme potansiyeli taşıyor.



STRATEJİK ALANLAR

Zirvenin Avrupa-Akdeniz enerji bağlantılarına odaklanan oturumlarında, sınır ötesi elektrik hatlarının enerji ticaretinin ötesinde arz güvenliği, yenilenebilir kaynakların sisteme entegrasyonu ve piyasa istikrarı açısından önemi vurgulandı. Ancak fiziksel altyapı kadar teknik standartların uyumlaştırılması, ortak piyasa kuralları ve düzenleyici kurumlar arasında güvene dayalı iş birliği de bölgesel enerji entegrasyonunun başarısını belirleyecek. Diğer yandan enerji sistemlerinin dijitalleşmesi, Türkiye için önemli ekonomik fırsatlar sunuyor. Yapay zekâ destekli talep tahmini, öngörücü bakım ve dijital ikiz teknolojileri; enerji kayıplarını, arızaları ve işletme maliyetlerini azaltırken verimliliği artırıyor. Yerli yazılımların enerji altyapısına entegrasyonu ise dışa bağımlılığın azaltılması, nitelikli istihdam ve teknoloji ihracatı bakımından yeni imkânlar oluşturuyor. Bu süreçte güçlü siber güvenlik, uluslararası standartlara uyum ve nitelikli insan kaynağı belirleyici olacak. Öte yandan kritik mineraller, küresel enerji rekabetinin yeni stratejik alanlarından biri haline geliyor. Batarya teknolojileri, elektrikli araçlar ve ileri teknoloji sistemleri; lityum ve bakırın yanı sıra nadir toprak elementlerine olan talebi artırıyor. Bu kaynakların işlenmesi, geri dönüştürülmesi ve tedarik zincirlerinin güvence altına alınması giderek önem kazanıyor. Türkiye'nin madencilik, ileri malzeme teknolojileri, sanayi ve AR-GE politikalarını bütüncül bir yaklaşımla geliştirmesi, yeni ekonomik fırsatların değerlendirilmesine katkı sağlayacak.

Türkiye, enerji alanında hayata geçirdiği stratejik yatırımlar, kaynak çeşitliliğine dayalı politikaları ve uzun vadeli hedefleriyle bölgesel enerji merkezi olma yolunda önemli adımlar atıyor.

Kararlılıkla sürdürülen bu çalışmalar, enerji arz güvenliğimizi güçlendirirken ekonomik bağımsızlığımızı pekiştiriyor; sürdürülebilir kalkınma ve küresel rekabet gücümüz açısından geleceğe güven veren bir perspektif sunuyor.