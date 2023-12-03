Kabul. Soru hiç çalışmadığımız, hatta hiç bilmediğimiz konudan geldi. Dönem ödevlerini kütüphanede hazırlamış, bilmediği ne varsa ansiklopedilere danışmış bir nesil olarak, evlatlarımızın içine doğduğu dijital dünyaya çok hazırlıksız yakalandık.

Yine de mevzu çocukları bu dünyanın tehlikelerinden korumak olunca, tüm dünya ile birlikte hızlı refleks geliştirdik ve uzmanından siyasetçisine, eğitimcisinden ebeveynine kadar her kesimden insan kapsamlı bir mücadeleye girişti.

Yok öyle mahalleye dalıp, çoluğu çocuğu zehirlemek di mi ama!

AB META'YA HESAP SORDU

Bakınız, son olarak Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, Facebook ve Instagram'ın sahibi Meta'dan, 'çocukların cinsel istismarı da dahil olmak üzere' küçüklerin korunmasına yönelik risk değerlendirmeleri ve alınan önlemlere ilişkin bilgi talep etti. Bu öyle sıradan bir adım değil; komisyon, Dijital Hizmetler Yasası kapsamında Meta'ya resmi bilgi talebi gönderirken, mealen "Bana bu bilgileri 22 Aralık'a kadar sun. Bir sonraki adımım, senden alacağım yanıta göre şekillenecek. Resmi bilgi talebime yanlış, eksik veya yanıltıcı cevap verirsen para cezası da ödersin!" diyor.

Komisyondan yapılan açıklamada AB'nin Meta'nın yasa dışı zararlı içerikler ve çocuk hakları konularında özenli olması gerektiği özellikle vurgulanıyor.

AB'de geçtiğimiz Ağustos ayında yürürlüğe giren Dijital Hizmetler Yasası, büyük dijital platformlara katı kurallar getirmişti.

Yasaya göre AB, kural ihlali yapan dijital platformlara küresel cirolarının yüzde 6'sına kadar para cezası uygulayabiliyor.

TBMM DE YAKIN TAKIPTE

Bizde de TBMM Dijital Mecralar Komisyonu, dijital dünyadaki telif sorununu ortadan kaldıracak bir yasa hazırlığında. Şüphesiz ki, komisyon çocuk ve gençlerin korunması konusunda da adımlar atacak. Dijital dünyanın konforu, sunduğu imkanlar, bilgiye ulaşımın bu sayede hiç olmadığı kadar kolaylaşması elbette çok güzel ama aynı dünyanın olası zararlarını da görmezden gelemeyiz. Çocukluğumuzda ezberletmişlerdi "Bilmemek ayıp değil, öğrenmemek ayıp" diye. Ayıp olmasın diye öğrenmeye devam ederken, mücadelede elimizi de güçlendirmiş oluyoruz.

İspanya'da 16 yaş altına cep telefonu yasaklanabilir

Biliyor musunuz, bugün İspanya'da tartışılan konulardan bir tanesi de 16 yaş altına cep telefonu kullanımına yasak getirilmesi. Madrid'de iki öğretmenin başlattığı imza kampanyasına kısa sürede 63 bin kişi katılmış. Angela Sanchez Perez ve Natalia Jimenez adlı iki öğretmen, kampanya sonrasında, 16 yaşından küçük çocuklarda cep telefonu kullanımının yasaklanması için yasa çıkarılması talebini Meclis'e de sunmuş.

"ANLAYAMIYORLAR!"

İki öğretmen, "Cep telefonunun erken kullanımının çocuk ve ergenlerde dikkat ve konsantrasyon eksikliğine, uyku sorunlarına ve depresyona neden olabileceği yönünde uzmanlar uyarılarda bulunurken, biz de bu durumu aynen öğrencilerimizde gözlemliyoruz" diyor. Ve ekliyorlar: "Biz sınıfta çocukların nasıl zorlandığını görüyoruz. Kendilerinden isteneni anlamakta giderek daha fazla sorun yaşıyorlar. Bunun öncelikli nedeni, uzun olan bir şeyi okumaktan, anlamaktan kaçınmaları, dikkat eksikliği. Burada, çocukların fiziksel ve ruhsal sağlığı açısından zararlı sonuçlar doğurabilecek bir şeyden bahsediyoruz: Uykusuzluk, stres ve hatta depresyon." Kendisinin de 8 ve 11 yaşında iki çocuğu olduğunu söyleyen Jimenez, "Büyük olanın sınıfındaki bazı arkadaşlarında cep telefonu var ve her gün 'Bana ne zaman alacaksınız?' diye soruyor" diyor. Anlattıkları ne kadar tanıdık değil mi!