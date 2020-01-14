KOÇ:

İş ilişkilerinizde yaratıcı yönlerinizi çevrenizle paylaşmak istediğinizde, yalnız kaldığınızı görebilirsiniz. Bugün, düşüncelerinizi gizleme gereği duyuyor ve çevrenizden çabuk etkileniyorsunuz. Onlarla aranızda iletişim sorunu yaşamaktan kaçınmalısınız. Çeşitli kaynakları araştırarak size en uygun olan çalışmayı, bulmaya çalışmalısınız.



BOĞA:

Enerji yoğunluğunuz nedeniyle ataklığınız üzerinizde. Ay, kombinasyon burcunuz Başak'ta ilerlerken, kişisel ilişkilerinizde idealist yapınız başarılı bir kompozisyon çizerek, duygularınızla mantığınız aynı noktada buluşuyor. Bugün değişik ortamlarda bulunacak fakat, hiç kimsenin etkisi altında kalmayacaksınız



İKİZLER:

Ay'ın bulunduğu konum; ailenizle birlikte, riskli kararlara imza atabileceğinizi gösteriyor. Ani heyecanlarınıza kapıldığınız zaman, bir sonraki adımınızda yanılgı içine düşebiliyorsunuz. Bugün, iddiacı yapınız çevrenizle aranızda çelişkiler doğmasına neden olabilir.Yaşam kalitenizi arttıracak öğeler üzerinde durmanız, bazılarına ters gelebilir.



YENGEÇ:

Duygusal aşırılıkların zararlı olduğunu bildiğiniz için, temkinli ve sakin hareket etmek istediğiniz bir gün. Siz, sessiz kalarak karşı tarafı sınamak isterken, onlar da, sizin adınıza karar vermekten çekiniyor. İlk adımı sizden bekleyen kişilerin tavırlarını yanlış değerlendirebilirsiniz. Bugün iştahınız oldukça açık. Formunuzu korumalısınız.



ASLAN:

Yakın çevrenizle ilgili değişimler söz konusu. Bazı ortak çalışmalar için uygun bir gün. Kardeşler veya akrabalarla ilgili yenilikler gündeme gelecektir. Onların bazı sorunlarına yardımcı olmak isteyecek ve değişik fikirler vereceksiniz. Bazen yardım etme konusunda aşırıya kaçarak, karşınızdaki kişilerin sorunlarını fazla üstleniyorsunuz.



BAŞAK:

Maddi konularda yoğun mücadeleler; sevmediğiniz konular olmasına rağmen, olaylar sizi bu noktaya çekiyor. Bazı düşüncelerinizi kendinize saklamak isterken, içsel öfkelerinizi açığa çıkarabilirsiniz. İşinizi ısrarcılığınızla ve konuya olan hakimiyetinizle sonuçlandıracaksınız. Birçok zincirleme kazanç kapılarınız, gündemde olacak.



TERAZİ:

Kendinizi ve çevrenizi sorguluyor ve detaylardan yola çıkarak, kafanızda en mükemmel tabloyu oluşturmaya çalışıyorsunuz. Sizi yakından tanıyanlar için son derece farklı birisiniz. Onları çelişkiye düşürmekten hoşlanıyor gibi bir haliniz var. . Bugün, değişik fırsatların kombinasyonu karşısında karar verme güçlükleri yaşayacaksınız.



AKREP:

İşiniz konusunda son derece hakim bir görüntü sergiliyorsunuz. Kafanıza koyduğunuz iş konusunda, sonucuyla ilgili belirsizliklere düşmekten çekiniyorsunuz Güveneceğiniz kişileri iyi seçmeli, yaşayacağınız olaylara kendinizi kaptırıp içsel dalgalanmalardan kendinizi korumalısınız. Bugün, güçten yana oluşunuzu, destekleyenler olacaktır



YAY:

Talepleriniz doğrultusunda yaptığınız görüşmede; beklediğiniz konularda bazı gecikmeler olabilir. İşinizle ilgili sizin isteğinizin dışında gelişen durumlardan hoşlanmıyorsunuz. Bugün, organizasyon çalışmalarına ağırlık vermek isteyebilirsiniz. Fakat yaklaşımlarınızın detay üzerine kurulu olması, istenmeyen pürüzleri de beraberinde getiriyor.



OĞLAK:

Satürn ve Güneş, burcunuzda ilerliyor ve size olumlu bir enerji veriyor. Atılımlarınızla ilgili farklı planlarınız var.Hiç kimsenin fikrini sormak istemiyor ve kafanızın dikine giderek, şartlarınızı zorluyorsunuz. Bugün, hayal gücünüzü mükemmel çalışıyor. Zamanlama konusunda ölçülü olmalı, pratik yönlerinizi ön plana çıkarmalısınız.



KOVA:

Maddesel konularda sezgilerinize güvenebilirsiniz. Partnerinizin sizinle aynı düzeyde olması, kişisel ve ortak çabalarınızı daha da verimli hale dönüştürebilir. Bugün, çabuk değişim gösterecek ve onunda size ayak uydurmasını bekleyeceksiniz. Düşündüğünüz şeyler için yolculuklar gündeme gelecektir.



BALIK:

Çevrenizin vazgeçemediği bir kişilik haline geldiniz. Fakat; onlarla bir arada iken, çok çabuk konuları değiştiriyor, onları şaşırtıyorsunuz. Ay karşıt burcunuzda ilerlerken, duygusal konularda kafanız her an karışabilir. İstekleriniz ve hayalleriniz arasında istediğiniz köprüleri kurmakta zorlanabilirsiniz. Olaylara geniş bir şekilde bakmalısınız

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