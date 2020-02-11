KOÇ

Üzerinize sorumluluk hissinin ağırlığı çökebilir. Emlak işleri ile ilgili değişimler de gündeminizde olabilir. Yeni bağlantılar peşinde koşturmanız sizi daha da motive ediyor.



BOĞA

Aynı ortamda çalıştığınız kişilerin davranışları ile kendi yapabileceklerinizi sürekli karşılaştırmak sizi negatif etkiliyor. Çünkü, bazı davranışlarınızın doğallığı kayboluyor.



İKİZLER

Maddi konularda temkinli hareket etmekten yanasınız. Düzeninizin bozulması ve yaşam kalitenizde eksiklikler, sizi bunaltabilir. Uzun süredir yapmayı planladığınız değişimlere hazırsınız.



YENGEÇ

Düşüncelerinizde sezgisel davranışlarınızın payı çok fazla büyük. Fikirlerinizi paylaşma konusunda farklı bir tutum izliyorsunuz. Çalışma yaşantınızla ilgili yeni durumlar söz konusu olacak.



ASLAN

Duygusal konularda karşı tarafın düşüncelerinden etkilenmeniz yüzünden zorluklar yaşıyorsunuz. Bugün partnerinizin sezgileriyle hareket etmekten korkmamalı ve olayları akışını ona bırakmalısınız.



BAŞAK

Çevresel ilişkilerinizde yaşadığınız sorunları özel yaşantınıza yansıtmamalısınız. Bugün, kendinize yakın hissettiğiniz kişilerin etkisinde kalabilirsiniz. Duygusal ilişkinizde ön sezilerinize güvenebilirsiniz.



TERAZİ

Duygusal konularda bağımlı yaşamak sizi motive ediyor. Yaşamı farklı noktalardan gördüğünüz için, olayları irdelemek sizi mutsuz kılabilir. Yaratıcılığınızı kullanacağınız alanları seçmelisiniz.



AKREP

Başladığınız işleri tamamlama konusunda oldukça inatçı davranışlar sergileyeceksiniz. Üzerinize aldığınız sorumluluklar konusunda titiz bir tablo çizerken, yeni araştırmalar yapıyorsunuz.



YAY

Bilinçaltınızın içgüdüsel olarak hareket etmesi yüzünden, bazı önleyemediğiniz hatalarınız gündeme gelebilir. Gizli aşklar konusunda temkinli olmalı ve geçici duygulardan uzak kalmalısınız.



OĞLAK

Bugün, düşüncelerinizde karmaşanın hakim olduğu bir yoğunluk yaşayabilirsiniz. Ay, bilinç altınızı karıştıracak. Bir süredir aklınıza gelmeyen bazı olaylar, yeniden kafanızda şekillenecektir.



KOVA

Bugün ay, iletişim konusunda ilginç olaylarla karşılaşabileceğinizi hatırlatıyor. Çevrenizde uç noktalarda düşünen kişiler var ve sizin için faydalı işler üretebilirler. Yaşamı hızlı yakalamak zorundasınız.



BALIK

Ay karşıt burcunuzda ilerlediği için, partnerinizle romantik ve duygusal bir gün sizi bekliyor. Bugün, kendinizi dinletmesini bileceksiniz. Güçlü işbirliği olduğunuz kişilerle aranızda uzaklıklar söz konusu.