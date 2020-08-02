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Yıldız falınız FİLİZ ÖZKOL Yıldız falınız filizozkol@yeniasir.com.tr Tüm yazıları
Giriş Tarihi: 02.08.2020, 00:00
KOÇ: Aşk konusunda çekimser davranmakla, partnerinizin hakkınızda farklı düşünmesine neden olacaksınız. Partnerinizle aranızda gelişen önemli durumlar, sizin sosyal aktivitenize olumlu yansıyacak.

BOĞA: Geçmişten ders almasını biliyorsunuz.
Bugün, dengeli ortamları tercih ederek seviyeli sohbetlerde bulunmayı çok istiyorsunuz.
Maddi konularda güven arayışınız hiç bitmiyor. Beklemekten sıkıldınız.

İKİZLER: Çevrenizle her zamankinden farklı bir iletişim içindesiniz. Hiç kimseye taviz vermiyor ve isteklerinizde diretiyorsunuz.
İnandığınız konularda başarınızı ikiye katlıyorsunuz.
Planlarınızı uygulayacaksınız.

YENGEÇ: Verimli olacağınız bir gün. Duygularınızı ortaya koyabileceğiniz bir iş imkanı sizi bekliyor. Çevrenizle güçlü bir duygu alışverişi içindesiniz. Kendinizi somut bir şekilde ortaya koymanın zamanı.

ASLAN: Toplumsal konulara eğilim göstermek istiyorsunuz.
Ailenizin sorunları önem kazanıyor.
Özellikle annenizle ilgili bir takım olaylar yaşayabilirsiniz. İş ve aile problemleri arasında kalmak istemiyorsunuz.

BAŞAK: Çalışma hayatınızın duygusal motivasyonunuzla eş değerde olduğu için etrafınızdan çabuk etkileniyor ve problemlerinizi yaptığınız işe kolay aksettirebiliyorsunuz.
Bugün sosyal aktiviteler canlanacak.

TERAZİ: Fikirlerinizi mesleki konularda kullanarak çevrenizi şaşırtabilirsiniz. Kendinizi yenileme konusunda acele etmeyin. Yaşantınızla ilgili güzel planlar yapmanıza rağmen, değişimlerden çabuk etkileniyorsunuz.

AKREP: Bugün, partnerinizle kazançlarla ilgili ortak kararlar alacaksınız. Yaşamınızı kendi istekleriniz dahilinde yönlendirmek isteyebilir ve bu konuda yaratıcılığınızı istediğiniz gibi kullanabilirsiniz.

YAY: Aşk yaşantınızla ilgili zihinsel dağınıklık söz konusu. İlgi alanınızda farklı değişimler içindesiniz. Kafanızda birtakım yeni düşüncelerin planlarken, ikili ilişiklerinizde zorluk yaşıyorsunuz.

OĞLAK: Araştırmacı yapınızı daha fazla zorlamanız gerekmiyor. Dostlarınızla istediğiniz iletişimi kurma konusunda zorlanacaksınız.
Düşüncelerinizin yanlış anlaşılması sizin tarzınızla ilgili bir olay.

KOVA: Ortamlarda düşüncelerinizi savunmak zorunda kalıyorsunuz. Sabit düşünceler içinde olduğunuz zaman, olaylara dar bir çerçeveden bakıyorsunuz. Takıntılı davranmaktan vazgeçmelisiniz.

BALIK: Planladığınız işleriniz için yeni yapılanmalar içinde olacaksınız. Enerjinizin güçlü olduğu bir gün. Uzun süredir ihmal ettiğiniz işlerinizin size sorun yaratmasını istemiyorsanız, temkinli davranmalısınız.
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