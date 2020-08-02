KOÇ: Aşk konusunda çekimser davranmakla, partnerinizin hakkınızda farklı düşünmesine neden olacaksınız. Partnerinizle aranızda gelişen önemli durumlar, sizin sosyal aktivitenize olumlu yansıyacak.
BOĞA: Geçmişten ders almasını biliyorsunuz.
Bugün, dengeli ortamları tercih ederek seviyeli sohbetlerde bulunmayı çok istiyorsunuz.
Maddi konularda güven arayışınız hiç bitmiyor. Beklemekten sıkıldınız.
İKİZLER: Çevrenizle her zamankinden farklı bir iletişim içindesiniz. Hiç kimseye taviz vermiyor ve isteklerinizde diretiyorsunuz.
İnandığınız konularda başarınızı ikiye katlıyorsunuz.
Planlarınızı uygulayacaksınız.
YENGEÇ: Verimli olacağınız bir gün. Duygularınızı ortaya koyabileceğiniz bir iş imkanı sizi bekliyor. Çevrenizle güçlü bir duygu alışverişi içindesiniz. Kendinizi somut bir şekilde ortaya koymanın zamanı.
ASLAN: Toplumsal konulara eğilim göstermek istiyorsunuz.
Ailenizin sorunları önem kazanıyor.
Özellikle annenizle ilgili bir takım olaylar yaşayabilirsiniz. İş ve aile problemleri arasında kalmak istemiyorsunuz.
BAŞAK: Çalışma hayatınızın duygusal motivasyonunuzla eş değerde olduğu için etrafınızdan çabuk etkileniyor ve problemlerinizi yaptığınız işe kolay aksettirebiliyorsunuz.
Bugün sosyal aktiviteler canlanacak.
TERAZİ: Fikirlerinizi mesleki konularda kullanarak çevrenizi şaşırtabilirsiniz. Kendinizi yenileme konusunda acele etmeyin. Yaşantınızla ilgili güzel planlar yapmanıza rağmen, değişimlerden çabuk etkileniyorsunuz.
AKREP: Bugün, partnerinizle kazançlarla ilgili ortak kararlar alacaksınız. Yaşamınızı kendi istekleriniz dahilinde yönlendirmek isteyebilir ve bu konuda yaratıcılığınızı istediğiniz gibi kullanabilirsiniz.
YAY: Aşk yaşantınızla ilgili zihinsel dağınıklık söz konusu. İlgi alanınızda farklı değişimler içindesiniz. Kafanızda birtakım yeni düşüncelerin planlarken, ikili ilişiklerinizde zorluk yaşıyorsunuz.
OĞLAK: Araştırmacı yapınızı daha fazla zorlamanız gerekmiyor. Dostlarınızla istediğiniz iletişimi kurma konusunda zorlanacaksınız.
Düşüncelerinizin yanlış anlaşılması sizin tarzınızla ilgili bir olay.
KOVA: Ortamlarda düşüncelerinizi savunmak zorunda kalıyorsunuz. Sabit düşünceler içinde olduğunuz zaman, olaylara dar bir çerçeveden bakıyorsunuz. Takıntılı davranmaktan vazgeçmelisiniz.
BALIK: Planladığınız işleriniz için yeni yapılanmalar içinde olacaksınız. Enerjinizin güçlü olduğu bir gün. Uzun süredir ihmal ettiğiniz işlerinizin size sorun yaratmasını istemiyorsanız, temkinli davranmalısınız.