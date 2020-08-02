KOÇ: Aşk konusunda çekimser davranmakla, partnerinizin hakkınızda farklı düşünmesine neden olacaksınız. Partnerinizle aranızda gelişen önemli durumlar, sizin sosyal aktivitenize olumlu yansıyacak.



BOĞA: Geçmişten ders almasını biliyorsunuz.

Bugün, dengeli ortamları tercih ederek seviyeli sohbetlerde bulunmayı çok istiyorsunuz.

Maddi konularda güven arayışınız hiç bitmiyor. Beklemekten sıkıldınız.



İKİZLER: Çevrenizle her zamankinden farklı bir iletişim içindesiniz. Hiç kimseye taviz vermiyor ve isteklerinizde diretiyorsunuz.

İnandığınız konularda başarınızı ikiye katlıyorsunuz.

Planlarınızı uygulayacaksınız.



YENGEÇ: Verimli olacağınız bir gün. Duygularınızı ortaya koyabileceğiniz bir iş imkanı sizi bekliyor. Çevrenizle güçlü bir duygu alışverişi içindesiniz. Kendinizi somut bir şekilde ortaya koymanın zamanı.



ASLAN: Toplumsal konulara eğilim göstermek istiyorsunuz.

Ailenizin sorunları önem kazanıyor.

Özellikle annenizle ilgili bir takım olaylar yaşayabilirsiniz. İş ve aile problemleri arasında kalmak istemiyorsunuz.



BAŞAK: Çalışma hayatınızın duygusal motivasyonunuzla eş değerde olduğu için etrafınızdan çabuk etkileniyor ve problemlerinizi yaptığınız işe kolay aksettirebiliyorsunuz.

Bugün sosyal aktiviteler canlanacak.



TERAZİ: Fikirlerinizi mesleki konularda kullanarak çevrenizi şaşırtabilirsiniz. Kendinizi yenileme konusunda acele etmeyin. Yaşantınızla ilgili güzel planlar yapmanıza rağmen, değişimlerden çabuk etkileniyorsunuz.



AKREP: Bugün, partnerinizle kazançlarla ilgili ortak kararlar alacaksınız. Yaşamınızı kendi istekleriniz dahilinde yönlendirmek isteyebilir ve bu konuda yaratıcılığınızı istediğiniz gibi kullanabilirsiniz.



YAY: Aşk yaşantınızla ilgili zihinsel dağınıklık söz konusu. İlgi alanınızda farklı değişimler içindesiniz. Kafanızda birtakım yeni düşüncelerin planlarken, ikili ilişiklerinizde zorluk yaşıyorsunuz.



OĞLAK: Araştırmacı yapınızı daha fazla zorlamanız gerekmiyor. Dostlarınızla istediğiniz iletişimi kurma konusunda zorlanacaksınız.

Düşüncelerinizin yanlış anlaşılması sizin tarzınızla ilgili bir olay.



KOVA: Ortamlarda düşüncelerinizi savunmak zorunda kalıyorsunuz. Sabit düşünceler içinde olduğunuz zaman, olaylara dar bir çerçeveden bakıyorsunuz. Takıntılı davranmaktan vazgeçmelisiniz.



BALIK: Planladığınız işleriniz için yeni yapılanmalar içinde olacaksınız. Enerjinizin güçlü olduğu bir gün. Uzun süredir ihmal ettiğiniz işlerinizin size sorun yaratmasını istemiyorsanız, temkinli davranmalısınız.

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