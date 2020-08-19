KOÇ: ENTELEKTÜEL oluşumlar için uygun bir gün olmasına rağmen, duygusal takıntılarınız yüzünden olayların sınırlarını genişletebilirsiniz. Olabilecek değişimlere karşı, huzursuzluk duymanız gerekmiyor.



BOĞA: SİSTEMLİ hareket ettiğiniz müddetçe, hedeflerinize bir noktada yaklaşacaksınız..

Duygularınızdan emin olduğunuz bir gün.

Fikirlerinizi ortaya koyarken, işin duygusal zenginliğini de unutmuyorsunuz.



İKİZLER: BUGÜN yumuşak ve sade davranışlarınızla özellikle herkesin takdirini kazanabilirsiniz.

Haksızlıklar karşısında takınacağınız yapıcı tavırlar dikkat çekeceksiniz.

İskelet sisteminizi yormamalısınız.



YENGEÇ: ARKADAŞLARINIZLA duygusal bağlarınız güçleniyor. Koruma içgüdünü-zün yoğun olacağı bir gün. İstekleriniz-de aşırıya kaçabilirsiniz. Farklı fikirde olan kişilerle aranızda problemler oluşabilir.



ASLAN: DUYGUSAL enerjinizde yükselmeler söz konusu. Kazançlarınız konusunda ütopik düşünceler içinde olacaksınız. İşbirliğine ihtiyacınız var. Sorgulayacağınız konularda ne denli haklı olduğunuzu düşünmelisiniz.



BAŞAK: SÜRPRİZLERE hazırlıklı olun. Risk-ler size yakışıyor ve atılımlardan usta-ca sıyrılıyorsunuz. Partnerinizi özgür bırakın ve onu denetmek yerine sosyal yaşantınıza eşlik etmeye çalışın.



TERAZİ: ACELE etmeden sabırlı davranırsanız, kazanan sizi olacaksınız. Tecrübelerini-zin doğruluğunun kanıtlanması sizi her konuda haklı çıkaracak. İlişkinizde ani gelişen kıskançlıklara dikkat etmelisiniz.



AKREP: BUGÜN çevresel koşullarınızı yeniden gözden geçirmelisiniz. Anında müdaha-le huyunuzdan vazgeçmelisiniz. Zorlayı-cı koşullar nedeniyle, alışkanlıklarınızdan taviz vermek durumunda kalabilirsiniz.



YAY: ÇEVRENİZ için, zor bir kişi olarak tanınabilirsiniz.. Sosyal hayatınız renkli seyrederken, eğlenceli ortamlardan sıkı-labilirsiniz. Olaylara kendi duygularınızla baktığınız için, yanlış anlaşılıyorsunuz.



OĞLAK: HİÇ kimsenin sezemediği işle ilgili konu-ları hissedebiliyorsunuz. Bu da siz de sürekli bir huzursuzluk kaynağı yaratıyor. Hassas anlar yaşayabileceğiniz bir günde-siniz. Duygusal karmaşadan uzak kalın.



KOVA: İSTEKLERİNİZDE belirleyici olmama-lısınız. İnatçılığınız sizi faklı yaparken, bazı tereddütlerinizi yenmenize yardımcı oluyor. Duygularınızı değerlendirme imkanı elde edeceksiniz. Alınganlık size yakışmıyor.



BALIK: SOSYAL ortamlarda yapmak istediğiniz halde, gerçekleştiremediğiniz konularla ilgili fırsatlar yakalayacak, başarılı orga-nizasyonlara katılacaksınız. Enerjinizi bir yerlere kanalize etmek zorundasınız.