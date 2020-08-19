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Yıldız falınız FİLİZ ÖZKOL Yıldız falınız filizozkol@yeniasir.com.tr Tüm yazıları
Giriş Tarihi: 19.08.2020, 00:00

KOÇ: ENTELEKTÜEL oluşumlar için uygun bir gün olmasına rağmen, duygusal takıntılarınız yüzünden olayların sınırlarını genişletebilirsiniz. Olabilecek değişimlere karşı, huzursuzluk duymanız gerekmiyor.

BOĞA: SİSTEMLİ hareket ettiğiniz müddetçe, hedeflerinize bir noktada yaklaşacaksınız..
Duygularınızdan emin olduğunuz bir gün.
Fikirlerinizi ortaya koyarken, işin duygusal zenginliğini de unutmuyorsunuz.

İKİZLER: BUGÜN yumuşak ve sade davranışlarınızla özellikle herkesin takdirini kazanabilirsiniz.
Haksızlıklar karşısında takınacağınız yapıcı tavırlar dikkat çekeceksiniz.
İskelet sisteminizi yormamalısınız.

YENGEÇ: ARKADAŞLARINIZLA duygusal bağlarınız güçleniyor. Koruma içgüdünü-zün yoğun olacağı bir gün. İstekleriniz-de aşırıya kaçabilirsiniz. Farklı fikirde olan kişilerle aranızda problemler oluşabilir.

ASLAN: DUYGUSAL enerjinizde yükselmeler söz konusu. Kazançlarınız konusunda ütopik düşünceler içinde olacaksınız. İşbirliğine ihtiyacınız var. Sorgulayacağınız konularda ne denli haklı olduğunuzu düşünmelisiniz.

BAŞAK: SÜRPRİZLERE hazırlıklı olun. Risk-ler size yakışıyor ve atılımlardan usta-ca sıyrılıyorsunuz. Partnerinizi özgür bırakın ve onu denetmek yerine sosyal yaşantınıza eşlik etmeye çalışın.

TERAZİ: ACELE etmeden sabırlı davranırsanız, kazanan sizi olacaksınız. Tecrübelerini-zin doğruluğunun kanıtlanması sizi her konuda haklı çıkaracak. İlişkinizde ani gelişen kıskançlıklara dikkat etmelisiniz.

AKREP: BUGÜN çevresel koşullarınızı yeniden gözden geçirmelisiniz. Anında müdaha-le huyunuzdan vazgeçmelisiniz. Zorlayı-cı koşullar nedeniyle, alışkanlıklarınızdan taviz vermek durumunda kalabilirsiniz.

YAY: ÇEVRENİZ için, zor bir kişi olarak tanınabilirsiniz.. Sosyal hayatınız renkli seyrederken, eğlenceli ortamlardan sıkı-labilirsiniz. Olaylara kendi duygularınızla baktığınız için, yanlış anlaşılıyorsunuz.

OĞLAK: HİÇ kimsenin sezemediği işle ilgili konu-ları hissedebiliyorsunuz. Bu da siz de sürekli bir huzursuzluk kaynağı yaratıyor. Hassas anlar yaşayabileceğiniz bir günde-siniz. Duygusal karmaşadan uzak kalın.

KOVA: İSTEKLERİNİZDE belirleyici olmama-lısınız. İnatçılığınız sizi faklı yaparken, bazı tereddütlerinizi yenmenize yardımcı oluyor. Duygularınızı değerlendirme imkanı elde edeceksiniz. Alınganlık size yakışmıyor.

BALIK: SOSYAL ortamlarda yapmak istediğiniz halde, gerçekleştiremediğiniz konularla ilgili fırsatlar yakalayacak, başarılı orga-nizasyonlara katılacaksınız. Enerjinizi bir yerlere kanalize etmek zorundasınız.

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