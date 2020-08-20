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Yıldız falınız FİLİZ ÖZKOL Yıldız falınız filizozkol@yeniasir.com.tr Tüm yazıları
Giriş Tarihi: 20.08.2020, 00:00

KOÇ: HIZLI düşünüp, acele karar vermeniz gerekebilir. Her anlamda güçlüsünüz.
Kimseye hesap vermek zorunda değilsiniz.
Bir takım zorluklarla karşılaşmanız, sağlık sorunlarına yol açabilir.

BOĞA: BUGÜN, iyi hissetmek için kendinize pozitif düşünceler empoze etmeye çalışacaksınız.
İsteklerinizi karşı tarafa kabul ettirebileceğiniz için, planlarınızı ve fikirlerinizi kimseyle paylaşmamalısınız.

İKİZLER: PARTNERİNİZİN duygularına değer vermeli ve olayları onun açısından değerlendirmelisiniz.
Çekim gücünüzü çevrenizde deneyebilir ve başarıyı sağlayabilirsiniz.
Seviyeli sohbetleri seviyorsunuz.

YENGEÇ: GÜCÜNÜZÜN üzerinde verim sergileyeceğiniz bir gün. Duygularınızı ortaya koyabileceğiniz iş imkanı sizi bekliyor. Çevrenizle güçlü bir duygu alış verişi içindesiniz.
Aranılan kişi olmak mutluluk verecek.

ASLAN: ÇEVRENİZLE her zamankinden farklı bir iletişim içindesiniz. Hiç kimseye taviz vermiyor ve isteklerinizde diretiyorsunuz.
Gün içinde kendinizle ilgili planlarınızı aktif ve hızlı bir şekilde uygulayacaksınız.

BAŞAK: PAYLAŞMA duygunuzun yoğun olduğu günlerde, yanlış ilişkilere girebilirsiniz.
Aşkta doğru zamanı beklemelisiniz. İstediğiniz ilgiyi görecek, arkadaşlarınızın bazı tekliflerine kayıtsız kalamayacaksınız.

TERAZİ: PARTNERİNİZLE olan ilişkilerinizde samimi davranıyorsunuz. Bağımsızlık duygularınızda çılgınlık gizli ve bu özelliğinizi ilişkinize yansıtmaktasınız. Ön plana çıkacak davranışlar içindesiniz.

AKREP: ENDİŞELİ bir ruh hali içinde olduğunuzu fark ediyorsunuz. Duygusal yaralanmalara açık bir gündesiniz. Olayları derin algıladığınız için, değerinizin anlaşılmaması sizi kırabiliyor. Kaygılarınız artıyor.

YAY: ATILIMCI davranışlarınızla dikkat çektiğiniz için, herkes sizden farklı şeyler bekliyor. İşinize bağlığınızın sağlığınıza olan olumsuzluğunu düşünmeli ve çalışırken, kendinizi fazla kaptırmamalısınız.

OĞLAK: YOĞUN çalışma temponuz sayesinde, birçok başarı size gelecektir. İdeallerinizden emin ilerliyorsunuz. Kendinizi odaklaşmaya yönlendirmelisiniz. Bağlantılı olacağınız kişilere yakın davranmalısınız.

KOVA: İŞBİRLİĞİNİ seviyor olmanız, çevrenizin de çoğalmasını sağlıyor. Kişisel enerjinizi sosyal ilişkilerinizle kanalize edebiliyor ve istediğiniz başarıya kolayca yaklaşıyorsunuz.
Güzel fırsatlar gündemde.

BALIK: BUGÜN çevrenizle işbirliği içinde çalışmak istemenize rağmen, arzuladığınız şartlar gelişmeyebilir. Hevesinizin çabuk geçmesi, her işinizi yarım bırakmanıza sebep oluyor. Biraz daha sabırlı olmalısınız.

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