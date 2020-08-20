KOÇ: HIZLI düşünüp, acele karar vermeniz gerekebilir. Her anlamda güçlüsünüz.

Kimseye hesap vermek zorunda değilsiniz.

Bir takım zorluklarla karşılaşmanız, sağlık sorunlarına yol açabilir.



BOĞA: BUGÜN, iyi hissetmek için kendinize pozitif düşünceler empoze etmeye çalışacaksınız.

İsteklerinizi karşı tarafa kabul ettirebileceğiniz için, planlarınızı ve fikirlerinizi kimseyle paylaşmamalısınız.



İKİZLER: PARTNERİNİZİN duygularına değer vermeli ve olayları onun açısından değerlendirmelisiniz.

Çekim gücünüzü çevrenizde deneyebilir ve başarıyı sağlayabilirsiniz.

Seviyeli sohbetleri seviyorsunuz.



YENGEÇ: GÜCÜNÜZÜN üzerinde verim sergileyeceğiniz bir gün. Duygularınızı ortaya koyabileceğiniz iş imkanı sizi bekliyor. Çevrenizle güçlü bir duygu alış verişi içindesiniz.

Aranılan kişi olmak mutluluk verecek.



ASLAN: ÇEVRENİZLE her zamankinden farklı bir iletişim içindesiniz. Hiç kimseye taviz vermiyor ve isteklerinizde diretiyorsunuz.

Gün içinde kendinizle ilgili planlarınızı aktif ve hızlı bir şekilde uygulayacaksınız.



BAŞAK: PAYLAŞMA duygunuzun yoğun olduğu günlerde, yanlış ilişkilere girebilirsiniz.

Aşkta doğru zamanı beklemelisiniz. İstediğiniz ilgiyi görecek, arkadaşlarınızın bazı tekliflerine kayıtsız kalamayacaksınız.



TERAZİ: PARTNERİNİZLE olan ilişkilerinizde samimi davranıyorsunuz. Bağımsızlık duygularınızda çılgınlık gizli ve bu özelliğinizi ilişkinize yansıtmaktasınız. Ön plana çıkacak davranışlar içindesiniz.



AKREP: ENDİŞELİ bir ruh hali içinde olduğunuzu fark ediyorsunuz. Duygusal yaralanmalara açık bir gündesiniz. Olayları derin algıladığınız için, değerinizin anlaşılmaması sizi kırabiliyor. Kaygılarınız artıyor.



YAY: ATILIMCI davranışlarınızla dikkat çektiğiniz için, herkes sizden farklı şeyler bekliyor. İşinize bağlığınızın sağlığınıza olan olumsuzluğunu düşünmeli ve çalışırken, kendinizi fazla kaptırmamalısınız.



OĞLAK: YOĞUN çalışma temponuz sayesinde, birçok başarı size gelecektir. İdeallerinizden emin ilerliyorsunuz. Kendinizi odaklaşmaya yönlendirmelisiniz. Bağlantılı olacağınız kişilere yakın davranmalısınız.



KOVA: İŞBİRLİĞİNİ seviyor olmanız, çevrenizin de çoğalmasını sağlıyor. Kişisel enerjinizi sosyal ilişkilerinizle kanalize edebiliyor ve istediğiniz başarıya kolayca yaklaşıyorsunuz.

Güzel fırsatlar gündemde.



BALIK: BUGÜN çevrenizle işbirliği içinde çalışmak istemenize rağmen, arzuladığınız şartlar gelişmeyebilir. Hevesinizin çabuk geçmesi, her işinizi yarım bırakmanıza sebep oluyor. Biraz daha sabırlı olmalısınız.