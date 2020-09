KOÇ: PARTNERİNİZE karşı hisleriniz başka davranışlarınız farklı. Sizi buna iten nedenler ciddi sosyal kurallar. Böyle davranmanız aslında sizin için risk olabilecek koşulları önleminizi sağlıyor.



BOĞA: YAKINLARINIZLA planladığınız seyahatte kendi arzularınız önemli.

Fakat, detaylar konusunda fazla ısrarcı olmayın. Şimdilik maddi zor durumda kalacağınız bir durum görünmüyor.



İKİZLER: PARTNERİNİZLE anlaşmazlığınızda bugün hatayı kendinizde arayın.

Çünkü, ebeveynlerinizle ilgili tartışmalarınızda kendinizi merkeze koyarak etrafınızı önemsemiyorsunuz.



YENGEÇ: BUGÜNLERDE beslenme konusuna önem vermeniz sizin için olumlu bir gelişme. Her tavsiyeye kulak veriyor ve etkileniyorsunuz. Uzmanların öğütlerine önem verin. Ruh haliniz olumsuz.



ASLAN: KARŞI cinsten arkadaşlarınızın yanında özel konularınızı konuşmayın. Gerçekte bu konuda katı denecek kadar dikkatlisiniz fakat bazen farkında olmadan birçok şey konuşuyorsunuz.



BAŞAK: GÖRÜŞECEĞİNİZ kişilerin sizden farklı beklentileri olabilir. Bu tür durumlara karşı geliştirdiğiniz iç disiplininiz sizin için bir sigorta oluyor. Olumsuzlukları baştan denetliyorsunuz.



TERAZİ: SEVDİĞİNİZ kişi ile zıtlaşarak zor anlar yaşıyorsunuz. Sakinliği denemelisiniz.

Bugün Merkür, Oğlak'tan destek veriyor. İdeallerinizi destekleyecek kişilerle görüşüyorsunuz.



AKREP: DUYGULARINIZI anlatmakta yetersiz kalıyorsunuz. Sevdiğiniz kişi sizinle tartışmak istemese desitem etmeden yapamıyorsunuz. Karşılıklı anlaşmaya ihtiyacınız var. Hareketi seviyorsunuz.



YAY: KENDİ düzenini seven biri olarak, baskıya gelemiyorsunuz. Ortaklıklarda paslaşarak çalıştığınız zaman başarılı oluyorsunuz. Siz her şeyi kendi doğrularınıza göre yorumluyorsunuz.



OĞLAK: DUYGULARINIZLA yaşadığınız zaman, sizi anlamak o kadar zor ki.

Alınganlık gösterebilir, çevrenizi kırabilirsiniz.

Yalnız kaldığınız zaman, olayları gözünüzde fazla büyütüyorsunuz.



KOVA: SEVDİKLERİNİZİN fikri sizin için çok önemli. Daha bağımsız olmalısınız.

Girişimci yönlerinizi özgürce kullanmak isteyecek ve kendinizi ifade ederken, yakın çevrenizden faydalanacaksınız.



BALIK: BUGÜN hassasiyetiniz çok yüksek.

Yaşadığınız aşk varsa, birçok zorluğa maruz kalacaksınız. İnatçı tavırlarınızın ardındaki nedenler anlaşılmasa da,daha sonra dostlarınız hak vereceklerdir.