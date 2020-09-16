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Yıldız falınız FİLİZ ÖZKOL Yıldız falınız filizozkol@yeniasir.com.tr Tüm yazıları
Giriş Tarihi: 16.09.2020, 00:00

KOÇ: DÜŞÜNCELERİNİZİ istediğiniz yönde yapılandırmak istiyor ve gerekli tüm detayları gözden geçiriyorsunuz. Duygusal konularda oldukça inatçı bir tavır sergileyebilirsiniz. Güç ağırlıklı bir sosyal platform hazırlığı içindesiniz.

BOĞA: BULUNDUĞUNUZ ortamlarda kendinizi rahat bir şekilde ifade ettiğiniz için, çevreniz kalabalık olacak. Arkadaşlarınızla sosyal organizasyonlar içinde olacağınız bu günde, girişimciliğiniz ön plana çıkıyor.

İKİZLER: BUGÜN enerjinizi istediğiniz gibi kullanacaksınız.
Ailenizle aranızda sezgisel bağ oluşturmak isteyebilirsiniz. Kişiliğinizi her zaman vurgulamaktan yanasınız. Yaşamınızla ilgili hiç kimseye ödün vermek istemiyorsunuz.

YENGEÇ: OLABİLECEK aksilikler konusunda kendinizi donanımlı hissediyorsunuz. Çevrenizde farklı oluşumlara karşı aldığınız tedbirler sonuç getirecek.
Yaşama mantık çerçevesi içinde baktığınız için, çözüme ulaşmanız zor olmuyor.

ASLAN: MADDİ konulara farklı bir şekilde yaklaşıyorsunuz.
Sevdiğiniz kişilerin, finans konularında belirli yaklaşımları olacak. Ortak çalışmalar içinde olacağınız kişilerin kesin tavırları var. Onlara kesin yargılı davranmalısınız.

BAŞAK: BUGÜN çevrenizle yoğun iletişim içinde olacaksınız.
Kardeşler arasında yolculuklar söz konusu olacak. Yaşamın felsefi yönünü görmek istiyor ve düşüncelerinizi kendi yorumlarınız doğrultusunda ortaya koymak istiyorsunuz.

TERAZİ: DUYGUSAL yaşantınızla ilgili kesin tavırlarınız mevcut. Çevresel koşullarınızı yeniden irdelemekten korkmuyorsunuz. Geçmişle ilgili konuların kafanıza takılmasına izin vermemelisiniz. Güçlü olmak iyidir.

AKREP: YAKIN dostlarınızın size destek vereceği, yeni konular gündeme gelecektir. Ani değişimlerin size kazandıracağı hiçbir şey yok.
Bugün, fikir birliği içinde olduğunuz kişilerle gereksiz bir tartışma ortamı yaratmamalısınız.

YAY: DOĞANIZ gereği özgür ve kendi bildiğini okuyan bir yapınız var. Sizi dizginlemek adeta imkansız. Sadece mantığınıza hitap edildiği zaman ikna oluyorsunuz. Bugün duygularınızı rahat bir şekilde kullanmak isteyeceksiniz.

OĞLAK: BUGÜN, kendinizi irdeleme ihtiyacı içindesiniz.
İçsel sesinizle baş başa kalmayı denemelisiniz. Eğitiminizle ilgili statü isteği içinde olmalısınız. Arkadaşlarınızla bir araya gelerek, felsefi yaklaşımlarınız olacaktır.

KOVA: FİNANS konularının gündem kazanmasıyla satın alma duygunuz ortaya çıkıyor.
Bugün, çevrenize hediye vermek isteyebilirsiniz.
Satürn açısının sizi zorlaması karşısında bazı engellere takılabilirsiniz.

BALIK: ÇEVRE ilişkilerinizin olumsuz etkilenmesini istemiyorsanız, fiziksel enerjinizi sportif olaylarda kullanmalı ve arkadaşlarınızın kalbini kıracak konuşmalar yapmamalısınız.
Aşk konusunda her an her şey olabilir.

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