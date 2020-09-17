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Yıldız falınız FİLİZ ÖZKOL Yıldız falınız filizozkol@yeniasir.com.tr Tüm yazıları
Giriş Tarihi: 17.09.2020, 00:00

KOÇ: BİRLİKTE çalıştığınız kişilerle uyumlu işbirlikleri gerçekleştireceksiniz. Bitmesi gereken durumlar gündeme gelecektir.
Çocukluktan kalma alışkanlıklarınızla ilgili sınırlarınızı esnetmek zorundasınız.

BOĞA: MERAKLI yönleriniz daha da belirgin bir hal alacak ve idealleriniz için savaş vereceksiniz. Öğrenme merakınız artarken, şimdiye kadar denemediğiniz konular üzerinde yoğunlaşabilirsiniz.

İKİZLER: TANIŞACAĞINIZ kişilerin geleceğiniz üzerinde büyük bir etkisi olacaktır. Sürpriz fakat olumlu ilişkilerin ortaya çıkacağını bilmelisiniz. Böyle anlarda, içinizde çılgın bir enerji hissedeceksiniz.

YENGEÇ: BUGÜN yakınlarınızın sözlerine ve tavsiyelerine kulak verin. Tartışmalarda arkadaşlarınızı yargılamadan dinlemelisiniz.
Bu dönemde özellikle daha fazla enerji sarf etmeniz gerekecek.

ASLAN: DUYGUSAL zaaflarınız artabilir ve kendinizi baskı altında hissedebilirsiniz. Değerinizin anlaşılmadığı duygusuna kapılabilirsiniz.
Kuruntulu tavrınız çevrenize karşı yanlış anlaşılmalara neden oluyor.

BAŞAK: İŞİNİZLE ilgili sosyal dayanışmada yanınızda olabilecek özel insanlara ihtiyacınız var. Kafanızdaki değişik fikirlerle yola çıkabilirsiniz. Her şeyi yeniden yapılandırmayı düşünüyorsunuz.

TERAZİ: BİR takım gecikmelere karşı tedbirli olmalısınız. Canınızın sıkılmasına neden olacak olaylardan uzak durun. Sevdiklerinizin huzuru, sizin için takıntı halini almış.
Geçmişin muhasebesini yapabilirsiniz.

AKREP: ÇEVRENİZİN adına verdiğiniz kararlar yanlış anlaşılabilir. İlişkinizde karşılıklı tartışma yerine; sorunun dibine inmenizde yarar var. Bugün duygusal ve fanatik konularda eskiye özlem duyabilirsiniz.

YAY: BUGÜN birlikte çalıştığınız kişilerden şüphelenebilirsiniz. Aile ortamını etkileyecek özel durumlar söz konusu. Ortak sorunlarınızı çözme yönünde yol gösterici bir rol alacaksınız.

OĞLAK: BUGÜN ilişkilerinizi gözden geçirerek aksayan yönlerini açığa çıkarın. Geçmiş olaylara daha fazla zaman ayırabilirsiniz.
Ani aşkların ve başlangıcı ve bitişi de bu dönemde karşınıza çıkabilir.

KOVA: AİLE içi sorunlar her an tetikte. Bu dönem, sabırlı yapınız daha çok ortaya koymalısınız.
Birtakım sorunları sürekli içinizde biriktirmekten sıkıldınız. Olayların sonucu her zaman sizin için problem oluyor.

BALIK: SIRA dışı gelişmeler yüzünden daha fazla enerji harcamak zorundasınız. Dinlendiğinizde çok daha enerjik ve olaylara mantıklı bakabiliyorsunuz. Bugün dedikodulu ortamlardan uzak durun.

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