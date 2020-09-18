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Yıldız falınız FİLİZ ÖZKOL Yıldız falınız filizozkol@yeniasir.com.tr Tüm yazıları
Giriş Tarihi: 18.09.2020, 00:00

KOÇ: BUGÜN partnerinizle olan ilişkinize farklı gözle bakabilirsiniz. Hem kendinizi, hem de onu sorgulayarak, zaman kaybediyorsunuz.
Olaylara istediğiniz gibi yaklaşamadığınızda canınız sıkılıyor.

BOĞA: SOSYAL ilişkilerinizde istediğiniz duygusal ihtiyaçlarınıza ve arkadaşlarınızın size sunacağı tekliflere kayıtsız kalamayacaksınız.
Bugün, çevrenizin kalabalık olmasına canınız sıkılabilir.

İKİZLER: ELE avuca sığmaz kişiliğinizin altında güçlü bir mantık yatıyor. Hedefleriniz herkese göre çok farklı. Bulunduğunuz şartların öneminden çok, asıl yapmak istediğiniz şeylere odaklanacaksınız.

YENGEÇ: BAZI iş planlarınızı, yollardan gelecek haberlere göre düzenliyorsunuz. Bugün beklemenin ne kadar zor olduğunu kimse sizin kadar anlayamaz. Yoğun bir dönem içine giriyorsunuz.

ASLAN: YAPACAĞINIZ tüm işlerde, kendinize geniş süreler tanıyor ve araştırmalarınızı bu yönde genişletiyorsunuz. Akılcı yaklaşımlarınız birçok kişiye ters gelebilir.
Olaylara farklı mantıkla yaklaşıyorsunuz.

BAŞAK: İLİŞKİLERİNİZDE sabırlı görünen yapınızı, fevri hareketlerinizle bir anda koparabilirsiniz.
Ilımlı yaklaştığınız bir konu üzerinde çalışırken, küçük bir takıntı bir anda değişime neden olabiliyor.

TERAZİ: İŞ çevrenizde kariyerinize yardım edecek kişilerle olumlu bağlantılar içinde olacaksınız. Potansiyel gücünüzü harcamak istemiyor, beklemeyi tercih ediyor ve hedeflerinizi belirliyorsunuz.

AKREP: BUGÜN, entelektüel konularda kendinizi başarılı hissediyorsunuz. Çevrenizde özel dostlarınızın fikirlerine karşı ilgisiz davranabilir ve kendi düşünceleriniz doğrultusunda hareket etmek isteyebilirsiniz.

YAY: ÖZELLİKLE sınırsız özgürlük duygularının size zarar verebileceğini düşünerek, seçimleriniz konusunda dikkatli olmalısınız.
Ön yargısız yaklaşım tarzınız karşınızdaki kişileri olumlu etkiliyor.

OĞLAK: BUGÜN gizli arzularınızın belirginleşmesi, partnerinizin istekleri karşısında yoğun duygular yaşamanız, aklınızın karışmasına neden olabilir. İlişkileriniz çevre koşullarıyla birlikte şekilleniyor.

KOVA: YAŞAMA pratik bir şekilde bakıyorsunuz.
Yeni başlangıçlar için yeterli cesarete sahipsiniz. Maddi konularla ilgili güzel fırsatlar gündeme gelecek. Yaşam kalitenizi artıracak projeler peşindesiniz.

BALIK: ÇEVRENİZE karşı farklı davranıyorsunuz.
Duygusal konulara uzak görünmeniz, farklı yorumlara neden oluyor. İyi niyetli girişimciliğiniz her zamanki gibi ses getirecek.
Dostlarınız sizden haber bekliyor.

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