KOÇ: SEVDİKLERİNİZİN duygularını yoğun hissettiğiniz için, onların isteklerini önceden sezebileceksiniz. Bugün, sabit düşünceler içinde hareket etmemeli ve zevklerinize esneklik kazandırmalısınız.

BOĞA: BUGÜN, ilginç düşünceler üreteceksiniz.

Ortaya çıkardığınız projeleri çevrenizdekilere kaptırmaya aldırmıyorsunuz. Fakat bu durum iş başarınızın gecikmesine neden oluyor. Daha dikkatli ve tetikte olmalısınız.

İKİZLER: BUGÜN, olumlu duygular içindesiniz. Sizi mutlu edecek haberlerin yolda olduğunu müjdeleyebiliriz. Aşk yaşantınız canlanıyor.

Birlikte çalıştığınız kişilerle aranızda olumlu motivasyonlar kuracağınız bir gün.

YENGEÇ: AKLINIZA taktığınız konularlarda yoğunlaşmak yerine, çevrenizdeki olaylara yorum getirmelisiniz. Zihinsel aktivitenizin yüksek olduğu bir gün. İşlerinizi kendiniz takip ettiğiniz zaman daha başarılı oluyorsunuz.

ASLAN: TOPLUMSAL ilişkilerinizin canlı olması sizin tepelerde olmanızı sağlayacaktır.

Bulunduğunuz ortamlarda dikkat çekici bir tavır sergileyerek önemli kişilerin dikkatini çekeceksiniz. Öğrenme içgüdünüz yüksek.

BAŞAK: KARŞINIZA çıkan kişilerin akıl ve zekasından da etkileneceksiniz. Yine yakın çevrenizde bazı arkadaşlarınızla yeni bir yapılanma içine gireceksiniz. Farklı görüşteki kişileri bir araya toplayacağınız bir gün.

TERAZİ: ÖNEMLİ kişilerle görüşecek birçoğunuz yurt dışı kaynaklı işlerde başarılı pozisyonlara geçeceklerdir. Kendinizden yaşça büyük kişilerin önemli desteğini alacaksınız ve fikirlerinizden emin olacaksınız.

AKREP: ZİHİNSEL gücünüz oldukça yüksek seyrediyor.

Tartışmalardan uzak kalmalı ve fikirlerinizi savunurken kırıcı olmamaya çalışmalısınız. Arkadaşlarınızla birlikte seyahatler yapabileceğiniz bir dönem.

YAY: ENTELEKTÜEL aktivite ve sanatsal gösterilere ilgi göstereceksiniz. Kendinizle ilgili acele kararlar vermemelisiniz. Çevrenizden gelebilecek yeni fikirlere kapalısınız. İşinizle ilgili, aile baskısına maruz kalabilirsiniz.

OĞLAK: YAVAŞ ve temkinli bir şekilde ilerleyerek sosyal hedeflerinize ulaşacaksınız. Çevresel koşullarınızı belirleyen eve geçmesiyle, arkadaşlarınızla gücünüzü birleştirmek isteyeceksiniz. Gerilimlerden uzak durun.

KOVA: BİRLİKTE çalıştığınız kişilerle büyük projeler üretecek, yaşama daha olgun ve farklı bakmaya başlayacaksınız. Çalışmanızın karşılığını alacağınız işler yapmak istiyorsunuz.

Maddi konularda temkinli davranmalısınız.

BALIK: MESLEKİ sorumluluğunuz artıyor ve kariyerinizle ilgili yükselmeler söz konusu. Birçok fırsat ayağınıza gelecek. Bolluğa kavuşuyorsunuz.

Emlak satın almak istiyorsanız; sağlam olmasına dikkat etmelisiniz.