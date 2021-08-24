KOÇ: GÜCÜNÜZÜ karşı tarafa aktarabileceğiniz bir gün. Bugün, hiçbir şekilde engellere takılmak istemiyorsunuz. Baskıcı davranışlardan sıkıldınız, duygularınızın özgür kalmasından yanasınız.

BOĞA: YARATICILIK konusunda değişik fikirleriniz ve ilginç uygulamalarınız var.

Karşı tarafı ikna etme konusunda başarılısınız.

Kişisel çekim gücünüzü çevrenizde deneyip başarı sağlayabilirsiniz.

İKİZLER: MESLEKİ anlamda değişen şartlardan rahatsızsınız. Farklı olmayı sevdiğiniz halde, alışkanlıklarınızın elinizden kaymasına tahammül edemiyorsunuz. Birçok fikir çatışması söz konusu olabilir.

YENGEÇ: ARKADAŞ çevrenizin farklı yaklaşımlarından etkilenebilirsiniz. Dostlarınızla bir araya gelme planları yapacaksınız. İlişkilerinizde gösterdiğiniz sadakatin karşınızdaki kişilerden göremeyebilirsiniz.

ASLAN: GEÇMİŞTEN ders almasını bilen ender kişilerdensiniz. Dengeli ortamları tercih ederek seviyeli sohbetlerde bulunmayı istiyorsunuz. Karşıt düşüncelerin sıkıntıları iş potansiyelinizi düşürüyor.

BAŞAK: KARŞI cinsle aranızda önleyemeyeceğiniz bir çekim gücü gelişebilir. Farklı davranış biçimleriniz, aile içinde bir takım yanlış yansımalara neden olabilir.

Israrcı ve aceleci olmamalısınız.

TERAZİ: VENÜS gezegenin burcunuzda ilerlemesiyle, sosyal ilişkilerinizde bir artış gözleniyor. Bilgilerinizi kullanmak ve kısa yollar yapmak için önünüze çıkan bir çok fırsatı değerlendireceksiniz.

AKREP: YÖNETİCİ gezegeniniz Mars'ın Başak'ta ilerlemesi çevresel koşullarınızı lehinize geliştiriyor. Yoğun enerjiniz sizi yorgun ve keyifsiz yapabilir. Bugün dinlenmeye özen göstermeye dikkat etmelisiniz.

YAY: DUYGUSAL ilişkinizde sağlam değerler üzerindesiniz. Yoğunluklar yaşamak istiyor, askıda kalan işlerden hoşlanmıyorsunuz. İşbirliği içinde olduğunuz kişilerle paylaşımlar içindesiniz.

OĞLAK: DUYGUSAL ilişiklerinizde yaşadığınız çatışmaları çalışma arkadaşlarınıza olumsuz bir şekilde yansıtabilirsiniz.

Denge insanısınız. Davranışlarınız çevrenizde tepkiye neden oluyor.

KOVA: BUGÜN, iç disiplininiz mükemmel gelişecek.

Duygusal konularda partnerinizle istediğiniz iletişim şartlarını sağlayabileceğinizi gösteriyor. Yaşam kalitenizi özellikle yüksek tutmak isteyeceksiniz.

BALIK: ÇEVRENİZİN onaylamayacağı ilişkiler içinde olabilirsiniz. Alışkanlıklarınızın sizi zorlamasına izin vermek istemiyorsunuz.

Sıra dışı düşüncelerin farklı taraflarınızı ortaya çıkarmasına şaşırabilirsiniz.