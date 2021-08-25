KOÇ: DUYGUSAL ilişkilerinizde iyi niyetli yaklaşımlarınız, parteriniz tarafından yanlış anlaşılabilir. Onu ikna etme konusunda başarılı olacağınız bir gün. Bağlantı içinde olacağınız kişilere karşı cana yakın tavırlar içindesiniz.

BOĞA: SEVDİĞİNİZ kişi ile yaşadığınız zıtlaşmalar yüzünden zor anlar yaşıyorsunuz. Sakinliği denemelisiniz. Bugün Merkür kombinasyon burcunuz Başak'tan destek veriyor. İdeallerinizi destekleyecek kişilerle görüşüyorsunuz.

İKİZLER: İŞ yaşantınızda anlaşılmamakla suçlanıyorsunuz. Düşünmeden konuştuğunuz konular başınıza iş açabiliyor. Paylaşım konusunda cimri davranıyor ve işinizi hiç kimseye emanet edemiyorsunuz.

YENGEÇ: ÖZGÜRLÜĞÜNÜZÜ yeterince kullanamıyorsunuz. Çünkü Bugün Ay'ın bulunduğu konum, aşk ilişkilerinizi gündeme getirecektir. Ortak çalışmalar içinde olduğunuz zaman, son derece huzursuzlaşıyorsunuz.

ASLAN: SİSTEMLİ olduğunuz zaman,kendinizi daha rahat ve girişken hissediyorsunuz. Mars enerjinizi olumlu ve aktif destekliyor. Girişimci yönlerinizi dikkatli bir şekilde kullanmalı ve ön plana çıkarmaktan vazgeçmemelisiniz.

BAŞAK: HIZLI düşünecek ve düşünceleriniz karşı tarafa aktarırken olumlu düşünceler içinde olacaksınız. Yaratıcılığınız konusunda zorluk çekmiyorsunuz. Bugün her zamanki çekimser tavırlarınızı hızlı bir şekilde aşıyorsunuz.

TERAZİ: DUYGUSAL ilişkilerinizde çok fazla derin düşündüğünüz için; olayları istemediğiniz boyutlara taşıyor, sonra da zor dönüşler yaşıyorsunuz. Bu konuda kendinizi savunmanız gereken noktada pasif kalabilirsiniz..

AKREP: BUGÜN Venüs, kombinasyon burcunuz Yengeç'te ilerlemekte ve özgür düşünceler içinde hareket etmenize neden olmaktadır. Aşk yaşantınızda eğlenceli ve ilgi çekici olaylar gündeme gelecek.

YAY: İDEALİST yapınızın ödün vermeden başarınızı yükseltmenin kolay olmadığını, siz de fark ediyorsunuz. Bugün mantıklı konuşmalarınızla, çevrenizi oldukça etkileyecek ve istediğiniz sonuca kolay bir şekilde yaklaşacaksınız.

OĞLAK: AY burcunuzda ilerliyor. Duygusal konulara eğiliminiz artıyor. Partnerinizle iletişim konusunda problemler yaşayabilirsiniz. Ondan beklediğiniz bir takım özel davranış biçimleri var. Alınganlık göstereceğiniz bir gündesiniz.

KOVA: SEVMEYE ve sevilmeye çok ihtiyacınız olduğu halde, ilişkilerinizde bazen umursamaz oluyorsunuz. Duygusal konularda yaşayacağınız acılardan korkuyorsunuz. Sinir siteminizin hassas olduğunu unutmayın.

BALIK: DUYGULARINIZI anlatmakta yetersiz kalıyorsunuz. Sevdiğiniz sizinle tartışmak istemese de, sitem etmeden yapamıyor. Karşılıklı anlaşmaya ihtiyacınız var. Hareketi seviyorsunuz. Fırsatları zekice değerlendirmelisiniz.