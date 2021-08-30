  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Anasayfa Yazarlar Yıldız falınız
Yıldız falınız FİLİZ ÖZKOL Yıldız falınız filizozkol@yeniasir.com.tr Tüm yazıları
Giriş Tarihi: 30.08.2021, 00:00

KOÇ: İLIŞKILERINIZE zaman tanıyın ve fevri hareket etmeyin. Bulunduğunuz koşulları çevrenizdeki kişilerin tepkisiyle birlikte harmanlayacaksınız. Önce değer vermek isteyecek, sonra vazgeçeceksiniz.

BOĞA: BUGÜN, bulunduğunuz grupları, etkileyici konuşmalarınızla ikna edeceksiniz.
Bekarsanız; işte size büyük bir fırsat.
Tesadüfen tanışacağınız bir kişi ile yeni duygularınızın keyfini çıkarın.

İKİZLER: KENDINIZ kadar çevrenizi düşünmeniz tabii ki çok güzel. Fakat zaman zaman aşırıya kaçabilir, sevdiklerinizin de harcamalarını denetleyebilirsiniz. Kendinizden emin tavırlarınız hayranlık yaratıyor.

YENGEÇ: KIŞISEL olaylarınızı ailenizle bütünleşerek yaşamak isteyeceksiniz. Onların fikirleri sizin için oldukça önem taşıyor.
Romantik olmaktan vazgeçmeyip ilişkilerinizde de kullanmak isteyeceksiniz.

ASLAN: JÜPITER karşıt zıt burcunuzda geri gitmeye devam ediyor. Planlarınız gündem kazanacak. Hayal kırıklıklarına karşı tedbirli olmalısınız. Performans gerektiren konularda dikkatli davranmalısınız.

BAŞAK: HEM fikir olduğunuz kişilerle, ortak projeler sergilemeyi amaçlıyorsunuz. Yaşamınızın en hareketli ve hızlı günlerini yaşayacağınızı bilmelisiniz. Girdiğiniz topluluklarda ön planda olacaksınız.

TERAZİ: BUGÜN risk almak isteyeceksiniz. Beraberliklerinizde, ani gelişen kıskançlıklar nedeniyle zor anlar yaşarken, kendinizi kısıtlanmış hissedebilirsiniz. Eğlenceyle aranızın iyi olduğu bir dönem.

AKREP: ESKI evinizi yeniden restore etmek için tam zamanı. Nostaljik yapılardan hoşlandığınız bir gerçek. İstekleriniz konusunda sabırlı ve öz verili davranmalı ayrıca aşırıya kaçmamalısınız.

YAY: ÇOK cesur ve enerjinizin yüksek olduğu bir gün yaşayacaksınız. Hiç kimsenin cesaret edemeyeceği işlere kalkışacaksınız.
Dostlarınız için kendinizi öne atabilirsiniz.
Bunu bilerek yapacaksınız.

OĞLAK: BUGÜN, sevdiklerinizi evinizde ağırlamak istemeniz, onları da mutlu edecek. Dostlarınızın size iyilik yapma şansını onlara vermelisiniz. Katılacağınız toplantılarda yiyeceklerinizi fazla abartmamalısınız.

KOVA: BUGÜN dostluklar ve iş anlaşmaları ön planda olacak. Enerjiniz güçlü ve çarpıcı.
Kendinize güveniyorsunuz ve karşı cins üzerinde etkilisiniz. Özgüveninizin size sağladığı avantajları kullanabileceksiniz.

BALIK: GELENEKSEL yapınızı kararlı bir şekilde muhafaza ederek, işinizin gerektirdiği tüm enerjiyi ortaya koyacaksınız.
Neptün'ün geri hareketi yüzünden bazı problemler yaşamanız mümkün.

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
YAZARIN DİĞER YAZILARI Tüm Yazıları
GÜNÜN YAZARLARI