KOÇ: İLIŞKILERINIZE zaman tanıyın ve fevri hareket etmeyin. Bulunduğunuz koşulları çevrenizdeki kişilerin tepkisiyle birlikte harmanlayacaksınız. Önce değer vermek isteyecek, sonra vazgeçeceksiniz.



BOĞA: BUGÜN, bulunduğunuz grupları, etkileyici konuşmalarınızla ikna edeceksiniz.

Bekarsanız; işte size büyük bir fırsat.

Tesadüfen tanışacağınız bir kişi ile yeni duygularınızın keyfini çıkarın.



İKİZLER: KENDINIZ kadar çevrenizi düşünmeniz tabii ki çok güzel. Fakat zaman zaman aşırıya kaçabilir, sevdiklerinizin de harcamalarını denetleyebilirsiniz. Kendinizden emin tavırlarınız hayranlık yaratıyor.



YENGEÇ: KIŞISEL olaylarınızı ailenizle bütünleşerek yaşamak isteyeceksiniz. Onların fikirleri sizin için oldukça önem taşıyor.

Romantik olmaktan vazgeçmeyip ilişkilerinizde de kullanmak isteyeceksiniz.



ASLAN: JÜPITER karşıt zıt burcunuzda geri gitmeye devam ediyor. Planlarınız gündem kazanacak. Hayal kırıklıklarına karşı tedbirli olmalısınız. Performans gerektiren konularda dikkatli davranmalısınız.



BAŞAK: HEM fikir olduğunuz kişilerle, ortak projeler sergilemeyi amaçlıyorsunuz. Yaşamınızın en hareketli ve hızlı günlerini yaşayacağınızı bilmelisiniz. Girdiğiniz topluluklarda ön planda olacaksınız.



TERAZİ: BUGÜN risk almak isteyeceksiniz. Beraberliklerinizde, ani gelişen kıskançlıklar nedeniyle zor anlar yaşarken, kendinizi kısıtlanmış hissedebilirsiniz. Eğlenceyle aranızın iyi olduğu bir dönem.



AKREP: ESKI evinizi yeniden restore etmek için tam zamanı. Nostaljik yapılardan hoşlandığınız bir gerçek. İstekleriniz konusunda sabırlı ve öz verili davranmalı ayrıca aşırıya kaçmamalısınız.



YAY: ÇOK cesur ve enerjinizin yüksek olduğu bir gün yaşayacaksınız. Hiç kimsenin cesaret edemeyeceği işlere kalkışacaksınız.

Dostlarınız için kendinizi öne atabilirsiniz.

Bunu bilerek yapacaksınız.



OĞLAK: BUGÜN, sevdiklerinizi evinizde ağırlamak istemeniz, onları da mutlu edecek. Dostlarınızın size iyilik yapma şansını onlara vermelisiniz. Katılacağınız toplantılarda yiyeceklerinizi fazla abartmamalısınız.



KOVA: BUGÜN dostluklar ve iş anlaşmaları ön planda olacak. Enerjiniz güçlü ve çarpıcı.

Kendinize güveniyorsunuz ve karşı cins üzerinde etkilisiniz. Özgüveninizin size sağladığı avantajları kullanabileceksiniz.



BALIK: GELENEKSEL yapınızı kararlı bir şekilde muhafaza ederek, işinizin gerektirdiği tüm enerjiyi ortaya koyacaksınız.

Neptün'ün geri hareketi yüzünden bazı problemler yaşamanız mümkün.