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Yıldız falınız FİLİZ ÖZKOL Yıldız falınız filizozkol@yeniasir.com.tr Tüm yazıları
Giriş Tarihi: 03.10.2021, 00:00

KOÇ: Maddi konularda istekleriniz hiç bitmiyor. Bugün satın almayı düşündüğünüz şeylere bir sınır koymalı ve bütçenizi dengeleme konusunda daha dikkatli davranmalısınız. Bir takım işlerinizi çevrenizle halletmeniz gerekiyor.

BOĞA: Bilinçaltınız çok yoğun. Düşünce yumağı içindesiniz ve gizli planlarınızın mevcudiyeti, sizi başkalarına göre daha ilginç yapıyor. Çevrenizdeki kişilerin istekleri karşısında sizi üzen konularda uzaklaşmayı denemelisiniz.

İKİZLER: Mesleki konularda başarıyla yan yana gidiyorsunuz. Bugün isteklerinizi karşı tarafa yansıtırken, doğru kararlar peşindesiniz ve sonradan sizi zor durumda bırakacak işler yapmak istemiyorsunuz. Bireysel yönleriniz çok güçlü

YENGEÇ: Retro Neptün'den olumlu etkiler alıyorsunuz. Uzun yollarda sizi bekleyen güçlü dostlarınızdan haberler alacaksınız. Siz, ideallerinize uygun kişilerle çalışmalısınız. Bugün başarılı olma konusunda güçlük çekmeyeceksiniz.

ASLAN: Alışkın olmadığınız bir durum söz konusu. Ay, duygusal takıntı yapıyor. Harcamalar konusunda planlı ve programlı gitmeniz gerekiyor. Mars'ın Terazi'de ilerlemesi, ilişkilerinizde inatçı ve mantıklı yönlerinizi ortaya çıkaracak.

BAŞAK: Çevrenizde gelişen duygusal konulardan etkilenecek ve arkadaşlarınızla güçlü bağlar içinde olacaksınız. Grup çalışmalar için uygun bir gün ve kişisel çabalarınızı çevresel faktörlerle akıllıca birleştirmelisiniz. Başarı sizinle.

TERAZİ: Mars burcunuzda ilerliyor ve enerjiniz yüksek seyrediyor. Çevrenizdeki kişileri olumlu etkiliyorsunuz. Katılacağınız toplantılarda karşı cinsin ilgisini çekerek, kaçamak yapma arzusu duyacaksınız. Paylaşıma açıksınız.

AKREP: Görüşeceğinizin kişilerin, toplumsal başarılarınıza katkısı olabilir. Arkadaşlarınızla yapıcı ve yaratıcı yönlerinizi birleştireceksiniz. Birlikte çalıştığınız kişilerin uyumu çok önemli. Kısa seyahatler söz konusu olabilir.

YAY: Sağlıklı düşüncelerin sağlam kafadan çıktığını bildiğiniz için görüştüğünüz kişilerin hayallerinden çok akılcı yaklaşımlarına ihtiyacınız var. Spor yapmak için kendinize zaman ayırmalı ve eğlenceli ortamlarda bulunmalısınız.

OĞLAK: Merkür iletişim konusunda size zorlu duygular veriyor. Kısa yolları kapsayan haberlerin sizin isteklerinizin paralelinde ilerleyeceğinden emin olabilirsiniz. Erkek kardeşlerin ve babanızla olan ilişkileriniz gündem kazanıyor.

KOVA: Sizinle aynı düşünceye sahip kişilerin fikirlerinden yola çıkmadan önce düşünmelisiniz. Zamanlama konusunda yaşayacağınız sıkıntıları unutmamalısınız. Para evinizdeki Neptün'ün size vereceği olanakları iyi kullanmalısınız.

BALIK: İş ilişkilerinizi dingin tutmak zorundasınız. En küçük kopukluklar performans düşüklüğüne neden oluyor. Burcunuzda geri giden Neptün, araştırmacı tarafınızı ortaya çıkaracak, çalışmalar içinde olmanızı sağlayacak.

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