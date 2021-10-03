KOÇ: Maddi konularda istekleriniz hiç bitmiyor. Bugün satın almayı düşündüğünüz şeylere bir sınır koymalı ve bütçenizi dengeleme konusunda daha dikkatli davranmalısınız. Bir takım işlerinizi çevrenizle halletmeniz gerekiyor.



BOĞA: Bilinçaltınız çok yoğun. Düşünce yumağı içindesiniz ve gizli planlarınızın mevcudiyeti, sizi başkalarına göre daha ilginç yapıyor. Çevrenizdeki kişilerin istekleri karşısında sizi üzen konularda uzaklaşmayı denemelisiniz.



İKİZLER: Mesleki konularda başarıyla yan yana gidiyorsunuz. Bugün isteklerinizi karşı tarafa yansıtırken, doğru kararlar peşindesiniz ve sonradan sizi zor durumda bırakacak işler yapmak istemiyorsunuz. Bireysel yönleriniz çok güçlü



YENGEÇ: Retro Neptün'den olumlu etkiler alıyorsunuz. Uzun yollarda sizi bekleyen güçlü dostlarınızdan haberler alacaksınız. Siz, ideallerinize uygun kişilerle çalışmalısınız. Bugün başarılı olma konusunda güçlük çekmeyeceksiniz.



ASLAN: Alışkın olmadığınız bir durum söz konusu. Ay, duygusal takıntı yapıyor. Harcamalar konusunda planlı ve programlı gitmeniz gerekiyor. Mars'ın Terazi'de ilerlemesi, ilişkilerinizde inatçı ve mantıklı yönlerinizi ortaya çıkaracak.



BAŞAK: Çevrenizde gelişen duygusal konulardan etkilenecek ve arkadaşlarınızla güçlü bağlar içinde olacaksınız. Grup çalışmalar için uygun bir gün ve kişisel çabalarınızı çevresel faktörlerle akıllıca birleştirmelisiniz. Başarı sizinle.



TERAZİ: Mars burcunuzda ilerliyor ve enerjiniz yüksek seyrediyor. Çevrenizdeki kişileri olumlu etkiliyorsunuz. Katılacağınız toplantılarda karşı cinsin ilgisini çekerek, kaçamak yapma arzusu duyacaksınız. Paylaşıma açıksınız.



AKREP: Görüşeceğinizin kişilerin, toplumsal başarılarınıza katkısı olabilir. Arkadaşlarınızla yapıcı ve yaratıcı yönlerinizi birleştireceksiniz. Birlikte çalıştığınız kişilerin uyumu çok önemli. Kısa seyahatler söz konusu olabilir.



YAY: Sağlıklı düşüncelerin sağlam kafadan çıktığını bildiğiniz için görüştüğünüz kişilerin hayallerinden çok akılcı yaklaşımlarına ihtiyacınız var. Spor yapmak için kendinize zaman ayırmalı ve eğlenceli ortamlarda bulunmalısınız.



OĞLAK: Merkür iletişim konusunda size zorlu duygular veriyor. Kısa yolları kapsayan haberlerin sizin isteklerinizin paralelinde ilerleyeceğinden emin olabilirsiniz. Erkek kardeşlerin ve babanızla olan ilişkileriniz gündem kazanıyor.



KOVA: Sizinle aynı düşünceye sahip kişilerin fikirlerinden yola çıkmadan önce düşünmelisiniz. Zamanlama konusunda yaşayacağınız sıkıntıları unutmamalısınız. Para evinizdeki Neptün'ün size vereceği olanakları iyi kullanmalısınız.



BALIK: İş ilişkilerinizi dingin tutmak zorundasınız. En küçük kopukluklar performans düşüklüğüne neden oluyor. Burcunuzda geri giden Neptün, araştırmacı tarafınızı ortaya çıkaracak, çalışmalar içinde olmanızı sağlayacak.