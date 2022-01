Yıldız falınız

KOÇ: Ay'ın bulunduğu konum, evinizle ilgili yeni olay ve projelerin gündeme geleceğini gösteriyor. Ortamınızı yenilemek isterken, duygusal yönlerinizi ortaya çıkarıyorsunuz. Bu tavrınız da, sizi anlamlı ve önemli hale getiriyor.



BOĞA: İlişkilerinizde sabırlı görünen yapınızı, fevri hareketlerinizle bir anda koparabilirsiniz. Yumuşak ve ılımlı yaklaştığınız bir konu üzerinde çalışırken, bu yönünüz bir anda her şeyi değiştiriyor.



İKİZLER: Dostluk anlayışınızın temelinde geleneksel kurallara bağlılık yer alıyor. Arkadaşlarınızın yanında kendinizi çok daha iyi hissediyor olmanız, onlarla daha sık görüşmenize neden oluyor.



YENGEÇ: Bugün kendinizi işinize odaklanma konusunda motive etmelisiniz. Bağlantı içinde olduğunuz kişilere karşı cana yakın tavırlarınız var. Ay burcunuzda ilerlerken kendinizi aşmak için birçok şey yapabilecek konumdasınız.



ASLAN: Kazançlarınızı düşünerek hareket edecek ve özel zevkleriniz için para harcamak isteyeceksiniz. Şansınızı istediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Ödemeleriniz için geç kalmak istemiyorsanız, fatura takibini yapmalısınız.



BAŞAK: Bugün partnerinizle aranızda gelişen önemli durumlar, sizin sosyal aktivitenize olumlu yansıyacak. Yakın dostlarınızın sizden bekledikleri desteği onlardan esirgememeli ve aranızdaki bağları güçlendirmelisiniz.



TERAZİ: İçsel patlamalarınızı kendi içinde izole etmeye çalışmanız, sorunların büyümesine meydan verebilir. Hoşunuza giden biriyle ilgili, kendi içinizde bir kişilik savaşı vermeyi bir kenara bıraksanız sizin yararınıza olacak.



AKREP: Kan bağınız olan kişilerin beklentilerine cevap vermek zorunda kalabilirsiniz. Sezgilerinizin güçlü olması ve çevrenizdeki olaylara çabuk adapte olmanız nedeniyle motivasyonunuz artacak.



YAY: Sakin görüntünüzün altında gizli bir inatçılığınız var. Duygusal konularda isteklerinizi karşı tarafa hissettirmek zorunda kalacaksınız. Sezgileriniz sayesinde, yaşamın gizemli yönlerini araştırmak istiyorsunuz.



OĞLAK: Bugün birlikte çalıştığınız kişilerin üzerinde ilginç fikirleriniz, herkesin dikkatini çekecektir. Uzun süredir merak ettiğiniz konularla ilgili farklı ipuçları bulacak ve çok eğleneceksiniz.



KOVA: Her şeyi detaylarıyla düşünüyor ve görüştüğünüz kişilerin tepkisini iyi takip ediyorsunuz. İlişkilerinizde küçük hataları sorun yapmaktan kaçamıyorsunuz. Takıntılarınızdan sıyrılmalısınız.



BALIK: İlişkilerinizde temkinli davranmaya yönelik davranışları benimsiyorsunuz. Duygu derinliğinizi her zaman ortaya çıkarmaktan hoşlanmadığınız için, sizi yanlış tanımalarına neden oluyorsunuz.