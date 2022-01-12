KOÇ: DÜŞÜNCELERİNİZİ paylaşmak istemiyor ve özgürlüğünüz konusunda hiç kimseye ödün vermiyorsunuz. Bugün, gizli planlarınızı saklama ihtiyacı içindesiniz. Kendinizi sınamaktan vazgeçin artık.

BOĞA: AY burcunuzda ilerliyor. İlişkilerinizde istediğiniz ortak fikirlerin oluşmasınız sağlayacak gerekli şartları oluşturacaksınız. Enerjinizin yüksek fakat çok çabuk alınganlık göstereceğiniz bir gün.

İKİZLER: HAREKET dolu bir gün. Düşüncelerinizde fazla idealist davranacaksınız. Başkalarının hakkınızda düşündüklerini önemsemeyecek ve yapacaklarınız konusunda kimseye taviz vermeyeceksiniz.

YENGEÇ: SATÜRN karşıt, para evinizi olumlu etkilerken, karşı tarafın istekleri doğrultusunda sıra dışı masraflar söz konusu.. Kendinizi iyi hissetmenize neden olabilecek bu durum, sizi fazla sıkmamalı.

ASLAN: BİRLİKTE çalıştığınız kişilerin kişisel özgürlüklerine karışılmasından hoşlanmıyorsunuz. Bugün, içinde bulunduğunuz bazı şartları sorguluyor ve çevrenize karşı da duygusal tatmin sağlıyorsunuz.

BAŞAK: PRATİK yönlerinizi daha güçlü kullanacağınız bir gün. Özgürlüğünüzün önemli olduğunu çevrenize anlatmak için çaba göstermek zorunda kalabilirsiniz. Hızlı anlaşılmaya ihtiyacınız var.

TERAZİ: ÇEVRESEL koşulların lehinize desteklendiği bir gün. İş birliği içinde olduğunuz kişilerin olumlu destekleri, yeteneklerinizi daha da doğru kullanmanızı sağlıyor. Kardeşlerle bağınız daha da güçleniyor.

AKREP: AY karşıt burcunuzda ilerlerken, duygusal ilişkilerinizde pozitif bir yoğunlaşma görülüyor. Partnerinizle fikir çatışmalarını bir kenara bırakıp, birlikte eğlenmenin yollarını bulacaksınız.

YAY: BUGÜN içinizde biriken enerjinizi çevrenize yansıtmayı iyi başarıyorsunuz. Sosyal yaşantınıza katılacak yeni kişilerden farklı bir elektrik alacak, onlarla ortak organizasyon çalışmalarına katılacaksınız.

OĞLAK: RETRO Venüs yapmanız gereken işlerde size gerekli cesareti sağlıyor. Çevre iletişiminizde istediğiniz bağlantıları kurmalı ve sosyal ilerlemenizi sağlayacak hamleleri yapmalısınız.

KOVA: HIZLI düşünüyor ve kavrama yeteneğinizi farklı donelerde kullanıyorsunuz. Bugün klasik davranışlarınızı bir kenara bırakmalı ve olaylara daha esnek bakmalısınız. Sezgilerinizin pratiğe dönüştürmelisiniz.

BALIK: DUYGUSAL yaşantınızda hareketlenme söz konusu. Arkadaşlarınızla birlikte bir çok toplantılara çağırılırken, partnerinizle vaktinizi geçirmek isteyebilirsiniz. Bugün enerjinizi olumlu kullanacaksınız.