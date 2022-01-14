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Yıldız Falınız FİLİZ ÖZKOL

Yıldız Falınız

filizozkol@yeniasir.com.tr Tüm yazıları
Giriş Tarihi: 14.01.2022, 00:00

KOÇ: GÜNEŞ tepe evinizde ilerliyor. Sınırlarınızı genişletmek istiyorsunuz. Kariyerinizle ilgili yeni gelişmeler söz konusu olacak. Bugün isteklerinizi kolayca ortaya koyacaksınız.

BOĞA: MADDESEL özgürlüğünüz için, her tür şartı hedef olarak belirleyebilir ve isteklerinizle toplumsal olayları kafanızda ustaca bağdaştırabilirsiniz. Ailevi sorunlar gündemde.

İKİZLER: ORGANİZASYONLARLA yaşantınızı renklendirmek isteyeceksiniz. Arkadaşlarınızla konuşma ihtiyacı içindesiniz. Maddi konularda istediğiniz bolluğa kavuşmanız zaman alabilir

YENGEÇ: HAYALLERİNİZİ gerçekleştirmek için işbirliğine ihtiyacınız var ama çevrenize güvenmiyorsunuz. Maddesel değerlerinizi sorgulamak için, şartları yeniden koordine edebilirsiniz.

ASLAN: YAKIN arkadaşlarınızla işbirliği içinde olacağınız bir gün. Siz, kendi düşüncelerinizden yola çıkan biri olduğunuz için, değişen koşullara ayak uydurmakta zorlanabilirsiniz.

BAŞAK: SİSTEMLİ yapınızın getirdiği sorumluluklar karşısında bunalabilirsiniz. Birçok aktivite içinde olabilirsiniz. Maddi kaynaklarınızın sizi sınırlandırması canınızı sıkacaktır.

TERAZİ: BUGÜN kişisel hırslarınız yüzünden çevrenizi kırabilirsiniz. Özgün fikirlerle ortaya çıkıyorsunuz. Kariyerinize katkısı olacak kişilerle tanışmanız ufkunuzu genişletecektir.

AKREP: DUYGUSAL isteklerinizde aşırıya kaçıp kendinizi huzursuz etmeyin. Sınırlarınızı bilmenize rağmen, tutkularınız yüzünden, heyecanlarınızı dengeleyemiyorsunuz. Başlangıçlarda ısrarcısınız.

YAY: İÇSEL sıkıntılarınızın tek nedeni, çevrenizin problemlerine çözüm üretmekten yorulmanızdır. Bugün sadece kendi arzularınızın ön planda olacağı işler yapmak isteyeceksiniz.

OĞLAK: DÜŞÜNCELERİNİZDEN ödün vermemenize rağmen, bugün olaylara bakışınızda gözle görülen bir gerginlik var. Çevrenize tepkilisiniz ve kimsenin fikrini almak istemiyorsunuz.

KOVA: DÜŞÜNDÜĞÜNÜZ konuların kabul görmesi sizin için mutluluk kaynağı. Hırslarınız konusunda kendinize söz geçiremiyorsunuz. Aşırıya kaçmadan yaşamı yönlendirmek size çok şey kazandırır.

BALIK: İŞ YAŞANTINIZDAKİ çabaların, size kazandıracağı prestijleri unutmamalı ve geleceğe yatırımdan çekinmemelisiniz. Kariyer evinizdeki Mars güçlü işlerin altına imza atacağınızı gösteriyor.

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