KOÇ: İÇGÜDÜLERİNİZİN sizi yanlış yönlendirmesini istemiyorsanız, sizi bulunduğunuz ortama sürükleyen nedenlerin altını çizmelisiniz. İşleriniz konusunda amacınızı iyi belirlemelisiniz.

BOĞA: YAŞAMINIZLA ilgili yeni bir başlangıç arifesinde olmanıza rağmen, duygusal konulardan uzak kalmaya çalışıyorsunuz. Bugün, çevrenizdeki kişilerin özel hedeflerine de maruz kalabilirsiniz.

İKİZLER: SİZİ sıkan olaylardan kendinizi soyutlayamadığınız için, aşırı uçlarda dolaşıyorsunuz. Mesleki konularda aşırı duyarlı davranmak yerine, olayların arkasındaki giz peresini kaldırabilirsiniz.

YENGEÇ: BUGÜN, aklınızı ve enerjinizi doğru kullanmak adına başka kişilere örnek olmak istiyorsunuz. Bu özelliğinizi hiç kimseye hissettirmemeyi başaracak yetenekleriniz de var.

ASLAN: HIRSLI yönlerinizin çıkış yapacağı bir gün içindesiniz. Birlikte çalıştığınız kişilerin farklı yönleri ilginizi çekiyor fakat onlara paye vermemek adına susmayı tercih ediyorsunuz.

BAŞAK: AY bugün felsefe yönünüzü ortaya çıkarıyor. İçine kapanık bir tablo çizerek, sevdikleriniz için merak konusu olacaksınız. Yoğun bir tempo içindesiniz. Birçok işi başarmak gibi bir zorunluluğunuz yok.

TERAZİ: KİŞİSEL isteklerinizle karşı tarafı etkiniz altına alabileceğiniz bir gün. Retro Venüs sayesinde direttiğiniz konularda başarılı olacaksınız. Bugün, toplumsal olaylara daha çok ağırlık vereceksiniz.

AKREP: YAKIN ilişkilerinize çekimser bir şekilde bakıyorsunuz. Şüpheci yaklaşımlarınız yüzünden rutin işleriniz aksayabilir. Bugünlerde size anlatılan hiçbir şeye inanmak istemediğiniz için zorlanacaksınız.

YAY: ÇEVRESEL faktörlerden kaynaklanan, oluşumlar sizin için önemli olacak. Finans konularını kendi lehinize çevirecek gerekli donanıma sahip oluşunuz, sizin için olumlu bir avantaj.

OĞLAK: AY, çevresel ilişkilerinizde sabit değerlerin ortaya çıkmasını sağlıyor. Enerjinizi etrafınıza yansıtabilecek ve karşılığını alacaksınız. Yaşam kalitenizi daha da yükseltmek istiyorsunuz.

KOVA: KENDİ gücünüzün farkındasınız ve bu özelliğinizi daha da katlayacak ilişkilere ihtiyaç duyuyorsunuz. Gücünüzün farkında oluşunuz, olaylara yaklaşım tarzınız, size farklı bir güven duygusu veriyor.

BALIK: KİŞİSEL savaşlarınız çok fazla oldu ve çevrenizde bozulan ilişkileri düzeltme konusunda arabuluculuk yapmak zorunda kaldınız. Yardımseverliğiniz, bazen sizin aleyhinize gelişiyor.